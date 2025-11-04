AS-i Tallink Grupp 2025 oktoobri statistika

 | Source: Tallink Grupp Tallink Grupp

AS Tallink Grupp vedas 2025. aasta oktoobris 467 279 reisijat, mida on eelmise aasta oktoobriga võrreldes 2,5% võrra vähem. Veetud kaubaveoühikute maht vähenes 10,2% võrra 21 855 ühikuni ning veetud reisijate sõidukite maht vähenes eelmise aastaga võrreldes 2,6% ning oli 58 006 ühikut.

2025. aasta oktoobris veeti AS-i Tallink Grupp laevadega reisijaid, kaubaveoühikuid ja reisijate sõidukeid järgmiselt:

 Oktoober 2025Oktoober 2024muutus
Reisijad467 279479 232-2,5%
Soome-Rootsi137 011135 1191,4%
Eesti-Soome286 552299 440-4,3%
Eesti-Rootsi43 71644 673-2,1%
    
Kaubaveoühikud21 85524 346-10,2%
Soome-Rootsi2 6983 267-17,4%
Eesti-Soome15 87917 515-9,3%
Eesti-Rootsi3 2783 564-8,0%
    
Sõiduautod58 00659 530-2,6%
Soome-Rootsi4 1053 9144,9%
Eesti-Soome51 85653 863-3,7%
Eesti-Rootsi2 0451 75316,7%


SOOME – ROOTSI
Oktoobri Soome-Rootsi veomahud kajastavad Helsingi-Stockholmi (kruiisilaevad Silja Serenade ja Silja Symphony) ja Turu-Stockholmi (kruiisilaev Baltic Princess) laevaliinide opereerimist.

EESTI – SOOME
Oktoobri Eesti-Soome veomahud kajastavad shuttle-laevade MyStar ja Megastar ning kruiisilaeva Victoria I opereerimist. Oktoobris ei opereerinud shuttle-laev Megastar kahel päeval korraliste hooldustööde tõttu.

EESTI – ROOTSI
Oktoobri Eesti-Rootsi veomahud kajastavad Tallinna-Stockholmi (kruiisilaev Baltic Queen) ja Paldiski-Kapellskäri (reisilaev Superfast IX) laevaliinide tegevust. Eelmisel aastal samal ajal opereeris Paldiski-Kapellskäri liinil 2 kaubalaeva, Sailor ja Regal Star.


Anneli Simm
Investorsuhete juht

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail: Anneli.simm@tallink.ee
Tel.: +372 56157170

Manus


Attachments

2025 10 EST

Recommended Reading