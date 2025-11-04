AS-i Tallink Grupp 2025 oktoobri statistika

AS Tallink Grupp vedas 2025. aasta oktoobris 467 279 reisijat, mida on eelmise aasta oktoobriga võrreldes 2,5% võrra vähem. Veetud kaubaveoühikute maht vähenes 10,2% võrra 21 855 ühikuni ning veetud reisijate sõidukite maht vähenes eelmise aastaga võrreldes 2,6% ning oli 58 006 ühikut.

2025. aasta oktoobris veeti AS-i Tallink Grupp laevadega reisijaid, kaubaveoühikuid ja reisijate sõidukeid järgmiselt:

Oktoober 2025 Oktoober 2024 muutus Reisijad 467 279 479 232 -2,5% Soome-Rootsi 137 011 135 119 1,4% Eesti-Soome 286 552 299 440 -4,3% Eesti-Rootsi 43 716 44 673 -2,1% Kaubaveoühikud 21 855 24 346 -10,2% Soome-Rootsi 2 698 3 267 -17,4% Eesti-Soome 15 879 17 515 -9,3% Eesti-Rootsi 3 278 3 564 -8,0% Sõiduautod 58 006 59 530 -2,6% Soome-Rootsi 4 105 3 914 4,9% Eesti-Soome 51 856 53 863 -3,7% Eesti-Rootsi 2 045 1 753 16,7%



SOOME – ROOTSI

Oktoobri Soome-Rootsi veomahud kajastavad Helsingi-Stockholmi (kruiisilaevad Silja Serenade ja Silja Symphony) ja Turu-Stockholmi (kruiisilaev Baltic Princess) laevaliinide opereerimist.

EESTI – SOOME

Oktoobri Eesti-Soome veomahud kajastavad shuttle-laevade MyStar ja Megastar ning kruiisilaeva Victoria I opereerimist. Oktoobris ei opereerinud shuttle-laev Megastar kahel päeval korraliste hooldustööde tõttu.

EESTI – ROOTSI

Oktoobri Eesti-Rootsi veomahud kajastavad Tallinna-Stockholmi (kruiisilaev Baltic Queen) ja Paldiski-Kapellskäri (reisilaev Superfast IX) laevaliinide tegevust. Eelmisel aastal samal ajal opereeris Paldiski-Kapellskäri liinil 2 kaubalaeva, Sailor ja Regal Star.





