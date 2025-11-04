AS-i Tallink Grupp 2025 oktoobri statistika

AS Tallink Grupp vedas 2025. aasta oktoobris 467 279 reisijat, mida on eelmise aasta oktoobriga võrreldes 2,5% võrra vähem. Veetud kaubaveoühikute maht vähenes 10,2% võrra 21 855 ühikuni ning veetud reisijate sõidukite maht vähenes eelmise aastaga võrreldes 2,6% ning oli 58 006 ühikut.
2025. aasta oktoobris veeti AS-i Tallink Grupp laevadega reisijaid, kaubaveoühikuid ja reisijate sõidukeid järgmiselt:
|Oktoober 2025
|Oktoober 2024
|muutus
|Reisijad
|467 279
|479 232
|-2,5%
|Soome-Rootsi
|137 011
|135 119
|1,4%
|Eesti-Soome
|286 552
|299 440
|-4,3%
|Eesti-Rootsi
|43 716
|44 673
|-2,1%
|Kaubaveoühikud
|21 855
|24 346
|-10,2%
|Soome-Rootsi
|2 698
|3 267
|-17,4%
|Eesti-Soome
|15 879
|17 515
|-9,3%
|Eesti-Rootsi
|3 278
|3 564
|-8,0%
|Sõiduautod
|58 006
|59 530
|-2,6%
|Soome-Rootsi
|4 105
|3 914
|4,9%
|Eesti-Soome
|51 856
|53 863
|-3,7%
|Eesti-Rootsi
|2 045
|1 753
|16,7%
SOOME – ROOTSI
Oktoobri Soome-Rootsi veomahud kajastavad Helsingi-Stockholmi (kruiisilaevad Silja Serenade ja Silja Symphony) ja Turu-Stockholmi (kruiisilaev Baltic Princess) laevaliinide opereerimist.
EESTI – SOOME
Oktoobri Eesti-Soome veomahud kajastavad shuttle-laevade MyStar ja Megastar ning kruiisilaeva Victoria I opereerimist. Oktoobris ei opereerinud shuttle-laev Megastar kahel päeval korraliste hooldustööde tõttu.
EESTI – ROOTSI
Oktoobri Eesti-Rootsi veomahud kajastavad Tallinna-Stockholmi (kruiisilaev Baltic Queen) ja Paldiski-Kapellskäri (reisilaev Superfast IX) laevaliinide tegevust. Eelmisel aastal samal ajal opereeris Paldiski-Kapellskäri liinil 2 kaubalaeva, Sailor ja Regal Star.
Anneli Simm
Investorsuhete juht
AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail: Anneli.simm@tallink.ee
Tel.: +372 56157170
