Atos Group se classe dans le top 7% du secteur des services informatiques dans l'évaluation 2025 de S&P Global sur le développement durable des entreprises

Paris, France – 4 novembre 2025 – Atos Group annonce aujourd'hui avoir obtenu un score de 73 sur 100 dans l'évaluation 2025 S&P Global sur le développement durable des entreprises (Corporate Sustainability Assessment - CSA). À ce jour, Atos Group se situe dans le 93ème centile de l'industrie des services informatiques (Technology Services Vendor category - TSV), ce qui classe l’entreprise parmi les 7% les plus performantes de son secteur en matière de pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

C'est la 12ème année consécutive qu’Atos Group est reconnu comme l'une des entreprises les plus durables de son secteur par S&P Global, soulignant ainsi son engagement de longue date en faveur d’une démarche ESG.

L’évaluation 2025 a mis en évidence les points forts d’Atos Group en matière de gestion du capital humain, de stratégie environnementale et de gouvernance d'entreprise, qui sont les indicateurs ESG les plus importants pour le secteur des services informatiques selon S&P Global. Atos Group s’est également illustré pour la transparence de ses rapports de durabilité, un facteur clé du maintien de son bon positionnement.

Marie de Scorbiac, Directrice des relations investisseurs et RSE d’Atos Group, a déclaré : « Alors qu'Atos reste concentré sur le redressement financier et la croissance, la RSE continue de jouer un rôle essentiel dans le renforcement de la confiance des parties prenantes et de la création de valeur à long terme. Cette reconnaissance de S&P Global témoigne de notre engagement continu à faire progresser les normes environnementales, sociales et de gouvernance au sein de nos propres opérations et dans les écosystèmes de nos clients, grâce à des solutions numériques innovantes au service d’une transformation durable.

Le Corporate Sustainability Assessment (CSA) de S&P Global est une évaluation annuelle complète des pratiques de durabilité des entreprises, couvrant plus de 12 000 entreprises dans le monde. Elle évalue les critères ESG généraux et sectoriels, en appliquant une méthodologie rigoureuse qui reflète l'évolution des attentes des investisseurs et des parties prenantes. De plus amples renseignements sur la méthodologie CSA sont disponibles ici.

En plus de sa performance CSA, Atos Group a récemment reçu la médaille Platinum EcoVadis pour la sixième année consécutive, confirmant ainsi son leadership en matière de développement durable.

Pour en savoir plus sur les initiatives RSE et ESG d’Atos Group, rendez-vous sur la page Responsabilité Sociétale d'Entreprise - Atos.

Pour plus de détails sur les engagements d’Atos Group en matière de développement durable, veuillez consulter son Document d'enregistrement universel 2024.

À propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 67 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 10 milliards d’euros. Présent commercialement dans 61 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est la marque sous laquelle Atos SE (Societas Europaea) exerce ses activités. Atos SE est cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos Group est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, le Groupe permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

