RESULT OF RIKSBANK CERTIFICATE SALE

 | Source: Sveriges Riksbank Sveriges Riksbank

AuctionAuction results
Auction date2025-11-04
Start date2025-11-05
Maturity date2025-11-12
Interest rate1.75 %
Offered volume, SEK bn566.0
Total bid amount, SEK bn408.4
Accepted volume, SEK bn408.4
Number of bids13
Percentage allotted, %100.00



