mBank présente son Plan de transition

VARSOVIE, Pologne, 04 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Suite à l’annonce en septembre de sa nouvelle stratégie ambitieuse sur cinq ans, nommée « Droit devant » (Full Speed Ahead), mBank continue sur sa lancée et présente son Plan de transition. Leader du financement de la transition énergétique, la banque définit une trajectoire claire pour atteindre la neutralité climatique, tout en soutenant l’économie polonaise et en augmentant la compétitivité des entreprises du pays.

mBank est depuis longtemps un fleuron de la transition énergétique. Ce ne sont pas des mots en l’air, mais un véritable engagement en faveur d’un large éventail de projets concrets, allant du financement de sources d’énergies renouvelables aux prêts liés au développement durable (dits SLL), en passant par le soutien apporté à l’émission d’obligations vertes.

« La transition énergétique, tout comme la sécurité, est l’un des défis stratégiques les plus importants en Pologne actuellement. Plus qu’une nécessité imposée par les conditions climatiques et réglementaires, ce processus représente surtout une opportunité formidable de bâtir une économie moderne et résiliente. La transition énergétique et la sécurité sont complémentaires, en particulier si l’on prend en compte le mix énergétique défavorable de la Pologne, qui dépend encore de facteurs géopolitiques. Environ 40 % de l’énergie consommée au sein de l’économie polonaise provient de combustibles fossiles importés, ce qui démontre le caractère stratégique de la souveraineté énergétique. Les entreprises qui se tournent déjà vers des modèles à faibles émissions en retirent un avantage compétitif et bénéficient d’un outil concret pour créer de la valeur à long terme ainsi qu’une certaine résilience face aux chocs d’offre », explique Agnieszka Słomka-Gołębiowska, présidente du conseil de surveillance de mBank.

Le Plan de transition annoncé est une réponse à ces défis. Cela confirme que mBank est un véritable partenaire pour ses clients, pas seulement en matière de financement, mais également en les encourageant et en les accompagnant dans leur transition vers une économie moderne à faibles émissions. Le Plan de transition permettra en outre une meilleure attribution des capitaux, une amélioration de l’évaluation du risque et la création de nouveaux produits.

« Le changement climatique est un cheminement partagé, dans lequel nous jouons un rôle actif. Nous collaborons avec les clients, en les aidant à atteindre des objectifs de décarbonation ambitieux grâce au financement, à notre expertise et à des outils modernes. Nous sommes convaincus que le progrès technologique, la stabilité des réglementations et l’engagement social sont les clés d’un avenir durable, bâti ensemble. Cette approche nous permet de nous constituer un portefeuille sain et résilient qui favorisera notre croissance sur le long terme », souligne Marek Lusztyn, vice-président de mBank responsable de la gestion du risque.

mBank soutient les clients et l’économie

La banque accompagne les clients dans leur transition énergétique et environnementale. Cette approche se reflète dans l’objectif défini dans la stratégie « Droit devant », qui présuppose une augmentation de 15 % d’ici 2030 des crédits aux entreprises dédiés au financement du développement durable, de la transition et de l’impact (contre 11 % en 2024).

mBank étoffe activement son offre de produits à destination des grandes et moyennes entreprises en phase de transformation, avec notamment des crédits d’investissement pour améliorer l’efficacité, optimiser les coûts ou réduire leur intensité carbone, ou encore des crédits à usage global pour les entreprises disposant de plans de transition et d’objectifs de décarbonation. En outre, les entreprises s’intéressent de plus en plus au financement adossé à des normes internationales, par exemple les prêts verts ou les obligations vertes, les prêts ou obligations en lien avec l’écologie et d’autres instruments incitant les entreprises à se fixer des objectifs ambitieux en matière de développement durable. La banque soutient et diffuse les fonds publics, notamment les fonds de l’Union européenne. Elle joue également un rôle actif dans l’octroi de subventions, de prêts et de garanties BGK.

« Un secteur financier stable est l’un des piliers d’une économie forte. mBank est un véritable partenaire pour les clients et les acteurs en pleine mutation, en particulier dans le secteur énergétique. Les entreprises et les foyers polonais peuvent compter sur notre implication dans le financement de sources d’énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique », résume Adam Pers, vice-président de mBank responsable de l’activité de banque d’affaires et d’investissement.

Transition du marché de l’immobilier

La majorité du parc immobilier polonais est constituée de bâtiments répondant à des normes énergétiques limitées, ce qui signifie que les coûts de chauffage et les émissions sont élevés. mBank s’attache particulièrement à accompagner la transformation du marché immobilier en finançant la construction de bâtiments à faible consommation énergétique, ainsi que la modernisation du bâti existant. Parmi ses objectifs de développement durable pour 2026–2030 présentés dans la nouvelle stratégie, mBank citait le doublement du volume de prêts immobiliers par rapport à 2024 pour les bâtiments basse consommation.

« Le marché immobilier et le secteur bancaire sont des acteurs clés du processus de décarbonation. Notre stratégie est d’aller au-delà du financement, en nous penchant sur la sensibilisation et en simplifiant les processus pour que les clients prennent de meilleures décisions et se préparent aux défis à venir », précise Krzysztof Bratos, vice-président de mBank responsable de l’activité de banque de détail.

Objectifs et actions en faveur de la neutralité carbone

mBank a pour ambition de parvenir à la neutralité carbone pour ses actifs financés d’ici 2050 et au sein de ses propres activités d’ici 2040.

Les objectifs ont été élaborés conformément à la méthodologie de la Science Based Targets initiative (SBTi), qui les a approuvés par la suite. mBank a été la première banque en Pologne à recevoir un avis positif de la SBTi pour ses objectifs. Ceux-ci sont conformes aussi bien aux préconisations scientifiques qu’à l’Accord de Paris, qui vise une limitation de l’augmentation de la température mondiale à 1,5 °C maximum au-dessus des niveaux préindustriels.

mBank intègre activement des principes de développement durable dans sa stratégie d’entreprise. Elle aspire à la décarbonation de ses propres activités, ainsi que de ses portefeuilles d’affaires et de détail.

Dans le cadre des objectifs de décarbonation sectoriels pour les émissions financées, la banque vise les réductions suivantes de l’intensité carbone d’ici 2030 (par rapport à 2022) :

64 % pour l’immobilier commercial,

66 % pour la production d’énergie,

54 % pour l’immobilier résidentiel.



mBank souhaite également réduire l’intensité carbone des crédits-baux et des actifs sous gestion. Pour ses propres activités, mBank vise une réduction de 42 % des émissions d’ici 2030 (par rapport à 2022).

Aux côtés de nos clients

Pour atteindre les objectifs du Plan de transition, mBank devra compter sur ses clients et leur capacité à atteindre leurs propres objectifs de décarbonation. C’est un défi considérable et un processus à long terme. C’est pourquoi mBank accompagnera ses clients tout au long de leur cheminement vers un développement durable, en leur fournissant des ressources pédagogiques, en partageant des expériences et en apportant des connaissances acquises sur le marché grâce à son statut de leader de la finance durable.

Le Plan de transition de mBank est disponible en ligne à l’adresse https://www.mbank.pl/en/about-us/corporate-social-responsibility/our-targets/

