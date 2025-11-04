Abcourt annonce les procédures relatives à son assemblée annuelle des actionnaires en cas de perturbations du service postal au Canada

ROUYN-NORANDA, Québec, 04 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt inc. (TSXV: ABI) (OTCQB: ABMBF) (« Abcourt » ou la « Société ») désire faire une mise à jour à ses actionnaires relativement à son assemblée annuelle des actionnaires qui se tiendra aux bureaux de Lavery de Billy, 1 Place Ville-Marie, 40e étage, Montréal, Québec, H3B 4M4 le Mercredi, 10 décembre 2025 à 10:00 a.m. (heure de Montréal) (l « Assemblée »). La Société confirme la disponibilité des documents relatifs à l’Assemblée (définis ci-dessous) et informe ses actionnaires que dans l’éventualité de perturbations ou interruption du service postal par Poste Canada, des alternatives sont en place pour accéder aux documents relatifs à l’Assemblée et pour exercer voter leurs actions.

Les questions suivantes seront traitées à l’Assemblée:

recevoir les états financiers audités de la Société pour l'exercice clos le 30 juin 2025 ainsi que le rapport des auditeurs indépendants sur ceux-ci; élire les administrateurs de la Société pour l’année suivante; et nommer les auditeurs de la Société pour l’année suivante et autoriser le conseil d’administration à fixer leur rémunération.

Des copies électroniques de l’avis de convocation, de la circulaire d’information de la direction et des formulaires de procuration ou d’instructions de vote (collectivement, les « documents relatifs à l’Assemblée ») ont été déposées et sont disponibles en ligne sous le profil d’Abcourt sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca et sur le site web de la Société sous l’onglet "Investisseurs" à l’adresse https://www.abcourt.ca. Les actionnaires sont invités à consulter les documents relatifs à l’Assemblée directement sur SEDAR+ et sur le site web de la Société, ou à contacter la Société par courriel à l’adresse phamelin@abcourt.com ou par téléphone au (819) 768-2857 pour en obtenir une copie. La Société a mis à la poste les documents relatifs à l’Assemblée mais dans l’éventualité de perturbations du service postal, il n’y a pas de garantie que ces documents seront livrés avant l’Assemblée.

Les actionnaires ne sont pas tenus d'assister à l'Assemblée en personne pour voter. Conformément aux ordonnances (telles que définies ci-dessous), Abcourt renonce à la date limite de dépôt des procurations indiquée dans les documents relatifs à l'Assemblée et acceptera les procurations soumises et reçues par l'agent de transfert de la Société, Compagnie Trust TSX., avant 17 h (heure de Montréal) le 8 décembre 2025. Les actionnaires inscrits sont ceux qui détiennent leurs actions directement dans la Société, et non par l'intermédiaire d'un compte de courtage ou d'une société de dépôt. Les actionnaires inscrits peuvent voter à l'avance en ligne à l'adresse www.voteproxyonline.com ou par télécopieur au numéro at (416) 595-9593, comme indiqué sur leur formulaire de procuration. Les actionnaires inscrits qui ont besoin d'un numéro de contrôle de vote peuvent l'obtenir en contactant Fiducie Trust Compagnie au numéro de téléphone 1-866-600-5869 (sans frais au Canada et aux Etats-Unis) ou au 1-416-342-1091(international). Les actionnaires bénéficiaires ou non-inscrits doivent contacter leur courtier ou leur intermédiaire pour obtenir leur numéro de contrôle de vote et soumettre leurs instructions conformément aux procédures applicables.

Des copies des états financiers vérifiés et du rapport de gestion de la Société pour l'exercice clos le 30 juin 2025 (« états financiers et rapport de gestion ») ont été déposées et sont disponibles pour les actionnaires sur demande par courriel (info@abcourt.com). Une fois le service postal rétabli, la Société enverra les copies demandées par la poste, comme d'habitude. La Société confirme qu'elle a rempli toutes les conditions pour se prévaloir de l'ordonnance générale coordonnée 51-932 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et qu'elle s'en prévaudra. - Dispense temporaire des exigences de la Norme canadienne 51-102 sur les obligations d'information continue et de la Norme canadienne 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d'un émetteur assujetti d'envoyer certains documents relatifs à la procuration pendant une suspension postale et l'adoption correspondante de celle-ci par l’Autorité des marchés financiers du Québec (collectivement, les « ordonnances »), afin d'être exemptée de l'obligation d'envoyer par la poste les documents relatifs à la procuration pour l'Assemblée. Les ordonnances prévoient une exemption temporaire des exigences d'envoi postal pendant une suspension postale pour les assemblées qui traitent uniquement de « questions annuelles » et qui ne sont pas contestées. Abcourt confirme que chaque point à l'ordre du jour de son Assemblée est une « question annuelle » aux fins des ordonnances. La Société a satisfait et continue de satisfaire à toutes les autres conditions requises par les ordonnances, y compris le dépôt en temps opportun, l'affichage public, les options de livraison alternatives et la renonciation à la date limite de dépôt des procurations.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne d'exploration et de développement aurifère avec des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, au Canada. Abcourt possède l'usine et la mine Géant Dormant où elle concentre ses activités.

Pour de plus amples renseignements sur Mines Abcourt Inc., veuillez consulter notre site web au www.abcourt.ca et les documents déposés sous notre profil au www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

Président et chef de la direction

T : (819) 768-2857

Courriel : phamelin@abcourt.com Dany Cenac Robert, Relations aux investisseurs

Réseau ProMarket Inc.,

T : (514) 722-2276, poste 456

Courriel : dany.cenac-robert@reseaupromarket.com

