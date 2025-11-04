Midland et SOQUEM annoncent de nouveaux résultats jusqu’à 27,60 % Cu et 0,88 g/t Au sur la zone de cuivre, or et Éléments de Terre Rare de Malaco Mountain dans la Fosse du Labrador

MONTRÉAL, 04 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD) en partenariat avec SOQUEM inc. (« SOQUEM ») a le plaisir d’annoncer de nouveaux résultats dans la zone de cuivre, or et Éléments de Terres Rares (« ETR ») de Malaco Mountain découverte en juin 2025 dans la Fosse du Labrador (voir communiqué de presse du 30 septembre 2025). Ces résultats font suite à la campagne d’échantillonnage de roches menée en septembre 2025 et viennent confirmer le potentiel du secteur. Depuis plusieurs années, un programme de reconnaissance mené dans le cadre de l’alliance stratégique (« l’Alliance ») au Nunavik, cible le secteur central de la Fosse du Labrador, identifié comme étant prometteur pour la découverte de minéralisations économiques en cuivre.

Faits saillants :

Deux (2) transects d’échantillonnage, de 10 et 13 mètres de longueur, ont été réalisés lors d’une campagne d’exploration en septembre sur l’affleurement minéralisé de Malaco Mountain;

Dix (10) échantillons rapportent des teneurs supérieures à 1 % Cu jusqu’à 27,60 % Cu et 0,88 g/t Au (#C1455754);

D’autres commodités sont aussi associées à ces échantillons telles que des ETR (jusqu’à 1,77 % ETR), le cobalt (jusqu’à 0,35 % Co) et l’argent (jusqu’à 32,40 g/t Ag).



En juin 2025, une campagne de reconnaissance dans la Fosse du Labrador avait conduit au prélèvement de 3 échantillons sur un affleurement rapportant (1) 31,60 % Cu, 6,92 g/t Au, 0,16 % ETR; (2) 12,30 % Cu, 0,36 g/t Au, 0,57 % ETR et (3) 0,65 % Cu, 0,05 g/t Au, 0,39 % ETR (voir communiqué de presse du 30 septembre 2025). Une campagne de suivi d’une journée sur ce nouvel indice de cuivre, or, ETR de Malaco Mountain a été menée en septembre 2025. L’objectif était de caractériser la distribution et l’étendue de la minéralisation sur l’affleurement et ainsi d’évaluer le potentiel économique de cette découverte. Deux transects d’échantillonnage, perpendiculaires à la stratigraphie de l’unité sédimentaire hautement minéralisée, ont été réalisés sur 10 et 13 mètres de longueur. Un total de 25 échantillons choisis a été prélevés à chaque mètre le long de ces transects. Les meilleurs résultats obtenus dans les échantillons sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Tableau : Résultats d’analyses des échantillons choisis en affleurement le long de deux transects sur le projet Malaco Mountain

Numéros échantillons UTM Est (m) * UTM Nord (m) * No transect Cu (%) Au (g/t) ETR (%) Co (ppm) Ag (g/t) C1455754 565746,79 6200927,20 T1 27,60 0,88 0,07 3450 32,40 C1455714 565739,23 6200939,88 T2 23,10 0,18 0,01 346 24,70 C1455753 565747,57 6200923,81 T1 10,60 0,57 0,82 465 14,60 C1455761 565752,07 6200929,26 T1 6,12 0,28 1,77 675 6,80 C1455757 565752,00 6200927,99 T1 4,59 0,06 0,58 125 2,60 C1455758 565751,19 6200930,09 T1 4,01 0,18 0,47 205 5,60 C1455755 565746,39 6200926,00 T1 2,53 0,14 0,87 168 3,10 C1455759 565751,19 6200932,03 T1 1,86 0,16 0,57 41 3,90 C1455752 565746,29 6200925,65 T1 1,58 0,25 0,23 53 2,50 C1455709 565739,31 6200932,54 T2 1,43 0,19 0,13 41 2,10 C1455762 565751,69 6200933,15 T1 0,30 0,01 0,27 71 0,70 C1455711 565740,36 6200935,62 T2 0,25 0,02 0,13 37 0,90 C1455704 565739,74 6200929,53 T2 0,25 0,01 0,05 62 0.90 C1455713 565739,88 6200934,15 T2 0,24 < 0,01 0,03 30 1,20 C1455756 565747,49 6200927,59 T1 0,23 0,01 0,01 48 1,00 C1455706 565740,87 6200931,81 T2 0,18 0,02 0,13 18 1,40 C1455710 565740,58 6200934,31 T2 0,16 0,01 0,02 28 0,90 C1455708 565740,39 6200933,03 T2 0,12 0,01 0,01 39 0.60

*Système de coordonnées UTM NAD83 Zone 19

Au total, 18 échantillons rapportent des teneurs supérieures à 0,1 % Cu dont 10 sont supérieures à 1 % Cu. Des teneurs en or comprises entre 61 et 877 ppb Au y sont aussi associées ainsi que des teneurs en ETR localement jusqu’à 1,77 %, en cobalt et en argent. La minéralisation en chalcopyrite et malachite, encaissée dans des siltstones et mudstones altérés, est observée sous forme disséminée dans le litage et spatialement associée à des fractures et des brèches. Elle se trouve également sous forme de veines massives à pyrite, chalcopyrite et malachite, azurite, digenite. Un programme de suivi sur le terrain sera planifié en 2026 afin de définir l’extension de la minéralisation.

Contrôle de la qualité

Les échantillons de roches du projet sont analysés au laboratoire Actlabs de Ancaster (Ontario) par ICP-MS avec dissolution 4 acides pour les métaux et par pyroanalyse standard sur des fractions de 50 grammes avec fini par absorption atomique pour l’or. Le design du programme d’exploration et l’interprétation des résultats sont effectués par des personnes qualifiées utilisant un programme d’assurance contrôle/qualité conforme aux meilleures pratiques de l’industrie, incluant l’utilisation de standards et de blancs pour chaque tranche de 20 échantillons.

Mises en garde

Les échantillons choisis sont de nature sélective et ne sont pas nécessairement représentatifs des zones minéralisées. La minéralisation observée aux gîtes et indices mentionnés dans le présent communiqué n’est pas nécessairement représentative de la minéralisation qui pourrait être observée sur les projets détenus par Midland dont il est question dans le présent communiqué.

À propos de l’alliance stratégique avec SOQUEM

L’Alliance stratégique permet à Midland et SOQUEM de combiner leurs efforts et leur expertise pour explorer conjointement l’excellent potentiel aurifère et en minéraux stratégiques du vaste territoire sous-exploré de la Fosse du Labrador. La zone d’intérêt de l’Alliance se situe au Nunavik. Géologiquement, elle couvre la Fosse du Labrador, la zone de Rachel-Laporte et le domaine de Kuujjuaq. La zone d’intérêt s’étend de Schefferville au sud jusqu’à environ 100 km au nord-ouest de Kangirsuk. Cette entente totalise des investissements en exploration pouvant atteindre 5 M$ sur une période de quatre (4) ans et les deux (2) premières années de cette entente représentent un engagement ferme de 2 M$. En mars 2023, une entente de coentreprise a été signée entre Midland et SOQUEM afin de définir les termes qui régissent les travaux d’exploration et de développement sur le groupe de titres miniers définissant la propriété Nachicapau. En 2025, l’Alliance a poursuivi ses travaux dans la Fosse du Labrador et sur le projet Nachicapau avec un budget annuel conjoint d’un million $ (50 % Midland et 50 % SOQUEM).

À propos de SOQUEM

SOQUEM, filiale d’Investissement Québec a pour mission de favoriser l’exploration, la découverte et la mise en valeur de propriétés minières au Québec. Elle contribue au maintien d’une économie forte dans les régions du Québec. Fière partenaire et ambassadrice pour le développement de la richesse minérale du Québec, SOQUEM mise sur l’innovation, la recherche et les minéraux stratégiques pour orienter ses actions de demain.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or et de métaux critiques de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que SOQUEM inc., BHP Canada Inc., Rio Tinto Exploration Canada Inc., Centerra Gold inc. Mines Agnico Eagle Limitée, Wallbridge Mining Company Ltd, Probe Gold Inc., Electric Elements Mining Corp., le Fonds d’exploration minière du Nunavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

La personne qualifiée et Directeur Exploration, Richard D St-Cyr., géo, a révisé et approuvé ce communiqué de presse et les données du projet Malaco Mountain à titre de personne qualifiée (PQ) de Midland tel que défini dans le Règlement 43-101.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site web de Midland ou communiquer avec :

Gino Roger, président et chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site web : https://www.midlandexploration.com/

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et des renseignements prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs comprennent des prévisions concernant la conclusion d’ententes additionnelles sur de nouvelles propriétés et d'autres estimations et déclarations qui décrivent les plans futurs de Midland, ses objectifs ou aspirations, incluant des mots à l’effet que Midland ou la direction prévoit qu’une condition envisagée ou des résultats se produiront. Tout énoncé, autre qu’un énoncé basé sur des faits historiques, est un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement, les perspectives et les opportunités soient sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux compris dans ces énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, les changements dans les conditions économiques générales et les conditions des marchés financiers, les changements dans la demande et le prix des minéraux, l’incapacité d’obtenir les permis et approbations des gouvernements et tierces parties, les changements dans les politiques réglementaires et des gouvernements (lois et politiques) et les risques décrits dans les documents publics de Midland, incluant tous les rapports de gestion, déposés sur SEDAR+ au www.sedarplus.com. Bien que Midland soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans l’élaboration des énoncés prospectifs sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, qui s’appliquent uniquement en date du présent communiqué, et rien ne garantit que de tels évènements se produiront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. Sauf si requis par les lois applicables, Midland décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncer prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’évènements futurs ou pour toute autre raison.

