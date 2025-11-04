„Utenos trikotažas“ pardavė kontrolinį dukterinės bendrovės „Mrija“ akcijų paketą

SBA grupei priklausanti bendrovė „Utenos trikotažas“ 2025 m. lapkričio 4 d. užbaigė sandorį, kuriuo pardavė Ukrainoje veikiančios siuvimo paslaugas teikiančios dukterinės bendrovės „Mrija“ kontrolinį akcijų paketą, t. y. 98,87 proc. punkto akcijų iš visų turimų 98,95 proc. akcijų bei turimas reikalavimo teises į gautinas sumas. Sandoris įvykdytas pagal teismo patvirtintą restruktūrizavimo planą, kuriame buvo numatytas šio turto pardavimas.
Bendrovės „Mrija“ akcijas ir atitinkamas reikalavimo teises įsigijo Ukrainos bendrovė „Translum“ ir Vengrijos bendrovė „Neoplast Hungary KFT“. Planuojama, kad ateityje „Utenos trikotažas“ perleis ir likusį nedidelį skaičių bendrovės „Mrija“ akcijų – apie šį akcijų pardavimą bendrovė atskiro pranešimo neskelbs.
Sandorio vertė – 700 tūkst. eurų iki mokesčių. Atskaičius mokesčius, visos gautos lėšos bus nukreiptos bendrovės įsipareigojimų mažinimui - atsiskaitymui su kreditoriais pagal tvarką, numatytą restruktūrizavimo plane.
„Po sandorio „Mrija“ išliks mūsų partnerė gamybos grandinėje – planuojame ir toliau jai teikti užsakymus ir dalį savo produkcijos gaminti Ukrainoje“, – tvirtina „Utenos trikotažo“ valdybos pirmininkas Vytautas Vaškys.
Bendrovės „Mrija“ teikiamų siuvimo paslaugų apimtys šiuo metu sudaro apie 10-15 proc. bendro „Utenos trikotažo“ siuvimo poreikio.
Papildomą informaciją apie esminį įvykį teikia Bendrovės Finansų vadovas Tadas Baužys tel. +370 672 44712.
Bendrovės generalinė direktorė Nomeda Kaučikienė.