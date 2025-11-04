Home Hardware soutient la prochaine génération de talents des métiers spécialisés en tant que commanditaire en titre des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2026, à Toronto

OTTAWA, Ontario, 04 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Skills/Compétences Canada (SCC) est fier d'annoncer que Home Hardware Stores Limited sera le commanditaire en titre des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies (OCMT) 2026, qui se tiendront les 28 et 29 mai au Enercare Centre à Toronto, en Ontario. Ce partenariat national renforcera les efforts visant à encourager les jeunes du pays à explorer les carrières gratifiantes et en demande des métiers spécialisés et des technologies; des secteurs importants qui font fonctionner notre économie et nos collectivités.

« Notre partenariat avec Home Hardware Stores Limited nous aidera à mettre en lumière les formidables possibilités de carrière offertes dans les métiers spécialisés et les technologies », a déclaré Shaun Thorson, chef de la direction, Skills/Compétences Canada. « Les OCMT est notre événement phare, qui mobilise chaque année des milliers de jeunes originaires de collectivités de l’ensemble du Canada et qui les aide à envisager un avenir fondé sur les compétences, l'innovation et la fierté du savoir-faire. »

Home Hardware Stores Limited est un chef de file fiable de l’industrie, la plus importante entreprise de vente au détail de produits de rénovation domiciliaire au pays détenue et exploitée par des détaillants-propriétaires et l’un des plus grands distributeurs de matériaux de construction au Canada. Son partenariat avec Skills/Compétences Canada mettra en évidence l'importance des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies (OCMT) et ses effets sur la formation de la main-d'œuvre qualifiée de demain. Pendant les OCMT 2026, Home Hardware suscitera un engouement pour les métiers manuels en proposant une activité interactive Essaie un métier et une technologie, où les élèves devront retrousser leurs manches pour travailler avec de véritables outils, matériaux et techniques utilisés par des professionnels des métiers spécialisés. L'entreprise sera aussi mise en vedette tout au long de l'événement, tant durant les cérémonies d'ouverture et de clôture que dans le cadre d’une entrevue en direct et d’une présentation captivante sur la scène des Compétences pour réussir. L’objectif est d'inciter la prochaine génération à découvrir les carrières gratifiantes des métiers spécialisés.

« Home Hardware est fier de consolider son partenariat avec Skills/Compétences Canada », a déclaré Ian White, président et chef de la direction, Home Hardware Stores Limited. « Notre statut de commanditaire en titre des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2026 reflète notre engagement continu à renforcer le secteur des métiers spécialisés au Canada et à soutenir la prochaine génération de gens de métier. Par l’intermédiaire de notre programme de services PRO aux entrepreneurs, de notre développement de la main-d'œuvre dirigé par des détaillants et de notre partenariat pluriannuel avec Skills/Compétences Canada, nous contribuons à la croissance de la main-d'œuvre qualifiée nécessaire pour atteindre les objectifs nationaux du Canada en matière de logement. »

Chaque année, plus de 500 élèves et apprentis parmi les plus talentueux au Canada montrent leurs talents dans plus de 40 métiers spécialisés et technologies à l’occasion des OCMT. L'événement réunit des représentants de l'industrie, du milieu de l'éducation, du milieu syndical et du gouvernement, qui viennent soutenir la prochaine génération de travailleurs qualifiés.

Étant donné qu’environ 257 000 gens de métiers devraient prendre leur retraite d'ici 2029, le besoin de travailleurs qualifiés n'a jamais été aussi grand. Des partenariats comme celui entre Home Hardware et Skills/Compétences Canada sont essentiels pour mettre sur pied une main-d'œuvre résiliente et prête pour l'avenir qui permettra au Canada de rester fort.

À propos de Skills/Compétences Canada

Fondée en 1989, Skills/Compétences Canada est une organisation nationale sans but lucratif qui compte des organismes membres dans chaque province et territoire, qui s’emploient, en collaboration avec des employeurs, des enseignants, des groupes syndicaux et des gouvernements, à promouvoir les carrières des métiers spécialisés et des technologies auprès des jeunes Canadiens. Grâce à sa position unique parmi des partenaires des secteurs privé et public, l’organisation aide le Canada à répondre à ses futurs besoins en main-d’œuvre qualifiée, tout en faisant découvrir des carrières enrichissantes aux jeunes. Elle offre aussi des possibilités d’apprentissage expérientiel, notamment des compétitions des métiers spécialisés et des technologies qui réunissent des centaines de milliers de jeunes Canadiens dans le cadre d’évènements régionaux, provinciaux, territoriaux, nationaux et internationaux, ainsi que des programmes de sensibilisation aux métiers spécialisés. Skills/Compétences Canada, dont le siège social est situé à Ottawa (Ontario), est l’organisation canadienne membre de WorldSkills.

À propos de Home Hardware Stores Limited

Fondé il y a plus de 60 ans à St. Jacobs, en Ontario, Home Hardware Stores Limited est fier d’être le plus important détaillant canadien de produits de rénovation domiciliaire. Il est détenu et exploité par des détaillants-propriétaires représentant plus de 1 000 magasins au pays, qui fonctionnent sous les bannières Home Hardware, Centre de Rénovation Home Hardware, Home Hardware Building Centre et Home Furniture. Le réseau de détaillants Home Hardware améliore la vie dans les foyers en offrant des expériences de vente au détail d’une qualité supérieure notamment en donnant des conseils utiles et en faisant preuve d’une connaissance approfondie de chaque collectivité. Home Hardware Stores Limited figure dans le palmarès des Sociétés les mieux gérées au Canada et celui des Meilleurs employeurs du Canada. Pour en savoir plus sur l’entreprise, visitez homehardware.ca.

