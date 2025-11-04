Kutse Eesti Energia 2025 a. III kvartali majandustulemusi tutvustavale veebiseminarile

Eesti Energia avalikustab 7. novembril oma 2025. aasta 3. kvartali majandustulemused ja vahearuande. Tulemusi tutvustav investorikõne toimub 7. novembril kell 13.00 Tallinna aja järgi.

Konverentsikõne toimub ainult inglise keeles. Osalemiseks palume liituda järgneval lingil.

Esitlusele järgneb vastamine küsimustele. Kuna veebiseminaride ajaline kestvus on piiratud, soovitame osalistel saata oma küsimused enne veebiseminari algust e-mailile: investor@enefit.com

Aruanne ja investorikõne esitlus tehakse kättesaadavaks 7. novembri hommikul Eesti Energia Investorile kodulehel. Samal lehel avalikustame hiljem ka kõne salvestuse ja protokolli.

Lisainfo:

Danel Freiberg

Treasury- ja finantsriskijuht

Eesti Energia AS

Tel: +372 5594 3838

E-post: danel.freiberg@energia.ee