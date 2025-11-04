Datavault AI Mengumumkan Tanggal Pencatatan 14 November 2025 untuk Distribusi Koin Meme Seleksi Pemain Dream Bowl kepada Semua Pemegang Saham Scilex dan Datavault AI yang Berhak

PHILADELPHIA, Nov. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- melalui IBN -- Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT), pelopor dalam valuasi dan tokenisasi data berbasis AI, hari ini mengumumkan rencana untuk ajang Seleksi Pemain Dream Bowl yang sangat dinantikan. Ajang ini akan memilih peserta terbaik untuk pertandingan antara Crusaders dan Patriots dalam Dream Bowl 2026 yang disponsori oleh Scilex (Nasdaq: SCLX). Acara utama ini akan mencapai puncaknya pada 11 Januari 2026 di Stadion AT&T, Dallas, Texas, di mana para atlet papan atas akan bersaing untuk memperebutkan Kejuaraan Dream Bowl. Menambah keseruan acara, Datavault AI juga akan mengadakan Kejuaraan Balap Drone Profesional dan E-Sports, sekaligus menentukan Juara Dunia Madden Football 2026, serta menghadirkan dua gelar tim e-sports yang seru dan mendebarkan. Acara Dream Bowl tingkat perguruan tinggi dan e-sports yang pertama kali digelar ini akan menampilkan tim e-sports juara dunia dari berbagai negara, bersamaan dengan juara Madden 2026 dari Amerika Utara, yang akan bertanding melawan kontestan terkuat untuk memperebutkan hadiah uang sekaligus gelar juara.

Datavault AI tetap teguh berkomitmen pada penciptaan nilai bagi pemegang saham dan inovasi yang berkelanjutan. Bekerja sama dengan Scilex Holding Company, Datavault akan merayakan Dream Bowl 2026 yang akan datang melalui distribusi satu kali khusus Koin Meme Dream Bowl 2026 kepada pemegang saham DVLT dan Scilex yang tercatat pada 14 November 2025, dengan ketentuan mendapat persetujuan dari dewan direksi. Setiap pemegang saham akan mendapatkan koleksi digital peringatan eksklusif yang dilengkapi dengan berbagai fitur, seperti bukti kepemilikan permanen, informasi tiket yang terintegrasi, serta konten eksklusif seputar atlet yang diundang, momen-momen penting pertandingan, dan akses khusus ke acara. Token buatan tangan ini akan dikirimkan secara langsung ke dompet Data Vault® setelah konfirmasi daftar pemain final pada atau setelah 25 November 2025, dengan tanggal pencatatan ditetapkan pada 14 November 2025. Perusahaan akan menyampaikan petunjuk lebih lanjut mengenai pengaturan dompet, akses token, dan prosedur distribusi melalui pemberitahuan berikutnya sebelum tanggal pengiriman, sehingga semua pemegang saham yang berhak dapat mengeklaim dan mengakses token mereka dengan benar.

"Distribusi ini tidak hanya memberikan penghargaan kepada para pemegang saham setia kami, tetapi juga menempatkan pemegang saham Datavault AI dan SCILEX di garis depan dunia tokenomics serta sistem cerdas yang menilai bakat dan prestasi melalui kriteria penyaringan baru yang komprehensif untuk partisipasi dalam ajang Dream Bowl. Dengan menilai keterampilan, kemampuan, dan potensi atlet melalui DataScore®, lalu melakukan valuasi menjadi stable coin lewat DataValue®, kami telah mengubah cara nilai data dapat direkam, dicetak, dan pada akhirnya dimonetisasi dalam berbagai cara tanpa batas. Melalui agen kami DataValue®, DataScore®, dan Data Vault Bank®, kami menerapkan strategi tokenisasi aset yang transformatif, meniru pendekatan para pemimpin industri seperti Larry Fink dari BlackRock dan JPMorgan," ujar Nathaniel Bradley, CEO sekaligus Co-Founder Datavault AI. “Inisiatif koin meme kami berpotensi menciptakan keterlibatan nyata dalam Dream Bowl yang akan datang, dan ini hanyalah salah satu contoh bagaimana kami memasuki dunia Web 3.0, di mana pengalaman adalah harta yang sesungguhnya dalam hidup dan data menjadi mata uang baru. Kami berharap setiap penerima Dream Bowl menyempatkan diri memahami bagaimana data dan AI dapat menyetarakan peluang, sehingga setiap orang yang berbakat, memiliki kemampuan, atau tekad dan percaya diri untuk menang dapat meraih kesempatan impian mereka.”

Neil Malvone, CEO Cutting Edge Sports Management dan penyelenggara Dream Bowl XIV, menyatakan, "Di CESM, kami sedang mendefinisikan ulang masa depan olahraga melalui inovasi. Draf tokenisasi berbasis AI dari Datavault AI untuk Dream Bowl menjadi langkah revolusioner yang menggabungkan teknologi, transparansi, dan peluang bagi para atlet perguruan tinggi. Dengan menggabungkan blockchain dan kecerdasan buatan, kami menghadirkan cara baru yang adil bagi para pemain, penggemar, dan mitra untuk merasakan proses seleksi dalam pertunjukan bakat di perguruan tinggi. 14 November akan menjadi tanggal bersejarah bagi semua orang yang percaya pada jalur yang lebih cerdas dan adil untuk mencapai tingkat berikutnya dalam olahraga rugbi."

Datavault AI terus memanfaatkan portofolio kekayaan intelektualnya di bidang platform data, tokenisasi, dan teknologi imersif untuk meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi digital.

Tentang Datavault AI Inc.

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) merupakan yang terdepan dalam pengalaman data, valuasi, dan monetisasi aset berbasis AI di lingkungan Web 3.0. Platform berbasis cloud Perusahaan ini menyediakan solusi komprehensif dengan fokus kolaboratif dalam Divisi Ilmu Akustik dan Ilmu Datanya. Divisi Ilmu Akustik Datavault AI memiliki teknologi berpaten seperti WiSA®, ADIO®, dan Sumerian® serta teknologi transmisi suara HD nirkabel multikanal dan spasial dasar dan pertama di industri dengan Kekayaan Intelektual (IP) mencakup pengaturan waktu audio, sinkronisasi, dan pembatalan interferensi multikanal. Divisi Ilmu Data memanfaatkan kekuatan Web 3.0 dan komputasi berperforma tinggi dalam menyediakan solusi untuk persepsi data berbasis pengalaman, valuasi, dan monetisasi yang aman. Platform berbasis cloud Datavault AI menyediakan solusi komprehensif yang melayani berbagai industri, termasuk pelisensian perangkat lunak HPC untuk sektor olahraga & hiburan, acara & tempat pertunjukan, bioteknologi, pendidikan, teknologi keuangan, real estate, perawatan kesehatan, energi, dan lainnya. Information Data Exchange® (IDE) memungkinkan Kembaran Digital, pelisensian nama, foto, dan kemiripan (NIL) dengan secara aman mengaitkan objek fisik di dunia nyata ke objek metadata yang tidak dapat diubah, yang mendukung AI yang bertanggung jawab dengan integritas. Rangkaian teknologi Datavault AI sepenuhnya dapat disesuaikan serta menawarkan otomatisasi AI dan Pembelajaran Mesin (Machine Learning, ML), integrasi pihak ketiga, analitik dan data detail, otomatisasi pemasaran, dan pemantauan iklan. Perusahaan berkantor pusat di Philadelphia, Pennsylvania. Pelajari lebih lanjut tentang Datavault AI di www.dvlt.ai .

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Siaran pers ini berisi "pernyataan berwawasan ke depan" dalam artian yang terkandung di Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995, sebagaimana telah diubah, dan undang-undang sekuritas lainnya. Kata-kata seperti "mengharapkan," "akan," "mengantisipasi," "melanjutkan," serta variasi dari kata-kata tersebut dan ungkapan serupa di masa depan atau bersyarat dimaksudkan untuk mengidentifikasi pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan tersebut, termasuk pernyataan terkait koin meme kami yang diusulkan, seperti tanggal pencatatan dan distribusi koin meme yang direncanakan, utilitas dan fungsi koin meme yang direncanakan, ekspektasi kami terkait Seleksi Pemain Dream Bowl, peluang dan prospek bisnis, strategi, perkiraan pendapatan di masa depan, inisiatif lisensi, inisiatif paten, serta keberhasilan penerapan teknologi yang dipatenkan, secara inheren didasarkan pada perkiraan dan asumsi yang, meskipun dianggap wajar oleh kami dan manajemen, tetap mengandung ketidakpastian. Pembaca diharapkan untuk berhati-hati agar tidak terlalu mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan ini. Hasil aktual mungkin berbeda secara signifikan dari yang diindikasikan oleh pernyataan berwawasan ke depan ini sebagai akibat dari berbagai risiko dan ketidakpastian, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut: kemampuan kami untuk berhasil memanfaatkan semua kekayaan intelektual yang telah diterbitkan dan diberikan Pemberitahuan Persetujuan; risiko terkait kemampuan kami dalam memanfaatkan aset yang kami akuisisi untuk berhasil meningkatkan pangsa pasar kami; risiko terkait kemampuan kami membuka sumber pendapatan baru sebagai hasil dari berbagai paten yang disebutkan dalam siaran pers ini; posisi likuiditas kami saat ini dan kebutuhan untuk memperoleh pembiayaan tambahan guna mendukung operasi yang sedang berjalan; kondisi pasar, ekonomi, dan kondisi lainnya secara umum; kemampuan kami untuk terus menjalankan usaha; kemampuan kami mempertahankan pencatatan saham biasa kami di Nasdaq; kemampuan kami dalam mengelola biaya dan menjalankan rencana operasional serta anggaran kami; kemampuan kami dalam mencapai sasaran keuangan kami; tingkat penerapan teknologi berlisensi milik kami oleh penerima lisensi kami ke produk mereka, jika memang dilakukan; jangka waktu implementasi tersebut; risiko yang terkait dengan inovasi teknologi dan kekayaan intelektual; serta risiko-risiko lainnya sebagaimana lebih lanjut dijelaskan dalam laporan yang kami serahkan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa A.S. Informasi dalam siaran pers ini hanya berlaku per tanggal siaran pers ini diterbitkan, dan kami tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan apa pun yang tercantum dalam komunikasi ini berdasarkan informasi baru, peristiwa di masa mendatang, atau lainnya, kecuali sebagaimana disyaratkan oleh hukum.

