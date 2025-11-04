Datavault AI, 드림볼 드래프트 밈코인 배포 기준일을 2025년 11월 14일로 발표 - Scilex 및 Datavault AI의 모든 적격 주주 대상

필라델피아, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- via IBN – 인공지능 (AI) 기반 데이터 가치평가와 토큰화 분야를 선도하는 Datavault AI Inc.(나스닥: DVLT)가 Scilex(나스닥: SCLX)가 후원하는 2026 드림볼(Dream Bowl) 경기 ‘Crusaders vs. Patriots’에 출전할 초청 선수들을 선발하는 ‘드림볼 드래프트(Dream Bowl Draft)’ 계획을 오늘 공개했다. 이번 메인 이벤트는 2026년 1월 11일 텍사스주 댈러스의 AT&T 스타디움에서 열리며, 최정상급 선수들이 드림볼 챔피언십 타이틀을 놓고 겨루게 된다. Datavault AI는 이번 열기를 이어가기 위해 프로 드론 레이싱 및 e스포츠 챔피언십도 개최해, ‘매든 풋볼 2026(Madden Football 2026)’ 세계 챔피언과 두 개의 팀 부문 e스포츠 타이틀 우승자를 함께 선정할 예정이다. 이 전례 없는 대학 풋볼 볼 게임과 e스포츠 결합 이벤트에서는 전 세계를 대표하는 현 e스포츠 월드 챔피언 팀들과 북미 지역 ‘매든 2026’ 챔피언이 맞붙어, 상금과 챔피언 타이틀을 동시에 놓고 경쟁하게 된다.

Datavault AI는 주주 가치 창출과 지속적인 혁신에 대한 확고한 의지를 유지하고 있다. Scilex Holding Company와의 협력을 통해, Datavault는 2026 드림볼(Dream Bowl 2026)을 기념하기 위해 2025년 11월 14일 기준 주주 명부에 등재된 DVLT 및 Scilex 주주들에게 ‘드림볼 2026 밈코인(Dream Bowl 2026 Meme Coin)’을 특별 1회 한정 배포할 예정이다(이사회 승인 조건부). 모든 주주는 초청 선수, 경기 하이라이트, 이벤트 접근권 등과 관련된 독점 콘텐츠를 포함해, 불변의 소유 증명 기능과 내장형 티켓 정보 등 다양한 실용 기능이 탑재된 특별 기념 디지털 수집품을 받게 된다. 이 수공예형 토큰은 2025년 11월 25일 또는 이후 최종 출전 명단 확정 직후 Data Vault® 지갑으로 에어드롭(Airdrop)될 예정이며, 기준일은 2025년 11월 14일이다. 회사는 모든 적격 주주가 토큰을 정확히 수령하고 확인할 수 있도록, 지갑 설정, 토큰 접근 및 분배 절차에 대한 구체적인 안내를 배포일 이전에 별도 공지할 예정이다.

Datavault AI의 CEO이자 공동 창립자인 Nathaniel Bradley는 “이번 배포는 충성도 높은 주주들에게 보상을 제공할 뿐 아니라, Datavault AI와 Scilex 주주들을 토크노믹스(tokenomics)와 고지능 시스템의 최전선에 세우는 계기가 될 것이다. 이 시스템은 볼 게임 참가를 위한 새로운 종합 심사 기준을 통해 재능과 성취를 인식하는 구조를 갖추고 있다. 우리는 DataScore®를 통해 선수들의 기술, 역량, 잠재력을 평가하고, DataValue®를 통해 안정적인 코인 가치를 부여함으로써, 데이터의 가치를 포착하고 발행하며, 궁극적으로 수익화하는 방식을 완전히 새롭게 바꾸었다. 또한 DataValue®, DataScore®, Data Vault Bank®를 통해 블랙록(BlackRock)의 래리 핑크(Larry Fink)나 JP모건(JPMorgan) 등 업계 리더들이 주도하는 자산 토큰화 전략을 실현하고 있다. 우리의 밈코인 프로젝트는 다가오는 드림볼에서 실질적인 참여를 이끌어낼 잠재력을 지니고 있으며, 이는 우리가 웹 3.0으로 나아가고 있음을 보여주는 또 하나의 사례다. 웹 3.0 시대에는 경험이 인생의 진정한 자산이며, 데이터가 새로운 통화다. 우리는 모든 드림볼 수령자들이 데이터와 AI가 어떻게 오랫동안 존재해 온 불평등한 경쟁 환경을 평평하게 만들 수 있는지를 배우길 바란다. 그렇게 함으로써 재능과 열정, 그리고 자신감을 지닌 모든 이들이 자신의 꿈의 무대에 설 기회를 얻을 수 있기를 희망한다.”고 밝혔다.

커팅엣지 스포츠 매니지먼트(Cutting Edge Sports Management, CESM)의 CEO이자 드림볼 XIV 주최자인 Neil Malvone은 “CESM은 혁신을 통해 스포츠의 미래를 새롭게 정의하고 있다. Datavault AI의 AI 기반 토큰화 드래프트 시스템은 드림볼을 위한 획기적인 전환점으로, 기술과 투명성, 그리고 대학 선수들에게 새로운 기회를 결합한 진정한 게임 체인저다. 블록체인과 인공지능을 통합함으로써 우리는 선수, 팬, 그리고 파트너들에게 대학 풋볼 쇼케이스 선발 과정을 완전히 새로운 공정하고 혁신적인 방식으로 경험할 수 있는 기회를 제공하고 있다. 11월 14일은 더 똑똑하고 공정한 방식으로 다음 단계의 풋볼 무대로 나아가길 바라는 모든 사람들에게 역사적인 날이 될 것이다.”라고 말했다.

Datavault AI는 데이터 플랫폼, 토큰화, 몰입형(immersive) 기술 등에서 보유한 강력한 지식재산(IP) 포트폴리오를 지속적으로 활용해, 급성장하는 디지털 경제 속에서 주주 가치를 높이고 있다.

Datavault AI Inc. 소개

Datavault AI™(나스닥: DVLT)는 AI 기반 데이터 경험, 가치 평가 및 수익화 분야의 최전선에 서 있는 기업이다. 회사의 클라우드 기반 플랫폼은 음향 과학(Acoustic Science) 및 데이터 과학(Data Science) 부문 간 협업을 중심으로 한 종합 솔루션을 제공한다. Datavault AI의 음향 과학 부문은 Wisam®, ADIO®, Sumerian® 등 특허 기술과 함께 오디오 타이밍, 동기화, 다중 채널 간섭 제거 등을 포함한 업계 최고 수준의 공간 음향 및 멀티채널 무선 HD 사운드 전송 기술을 보유하고 있다. 데이터 과학 부문은 고성능 컴퓨팅(HPC)을 활용해 경험적 데이터 인식, 데이터 가치 평가, 그리고 안전한 데이터 수익화를 위한 솔루션을 제공한다. Datavault AI의 클라우드 플랫폼은 스포츠 및 엔터테인먼트, 이벤트 및 공연장, 바이오테크, 교육, 핀테크, 부동산, 헬스케어, 에너지 등 다양한 산업에서 HPC 소프트웨어 라이선싱 서비스를 지원한다. Information Data Exchange®(IDE)는 물리적 실물 자산을 불변의 메타데이터와 안전하게 연결함으로써 디지털 트윈(Digital Twin) 구현과 이름·이미지·초상권(NIL) 라이선싱을 가능하게 하며, 신뢰성 있는 책임 있는 AI를 촉진한다. Datavault AI의 기술 제품군은 완전한 맞춤 구성이 가능하며, AI 및 머신러닝(ML) 자동화, 서드파티 통합, 정밀 분석, 마케팅 자동화, 광고 모니터링 기능을 포함한다. 본사는 미국 오리건주 비버턴(Beaverton)에 위치하며, 자세한 정보는 www.dvlt.ai 에서 확인할 수 있다.

미래예측진술

이 보도자료에는 1995년 제정된 「미국 민간증권소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)」 및 기타 증권 관련 법률의 개정 규정에 따른 “미래예측진술(forward-looking statements)”이 포함되어 있다. “기대한다(expect)”, “~할 것이다(will)”, “예상한다(anticipates)”, “지속한다(continues)” 등의 단어와 그 변형 또는 유사한 미래지향적·조건적 표현은 이러한 미래예측진술을 식별하기 위한 것이다. 본 보도자료에 포함된 당사의 사업 기회와 전망, 전략, 향후 매출 기대, 라이선스 사업, 특허 관련 계획, 그리고 특허 기술의 성공적 실행에 대한 진술은 당사 및 경영진이 합리적이라고 판단한 추정과 가정에 근거하고 있으나, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있다. 독자들은 이러한 미래예측진술에 과도한 신뢰를 두지 않도록 유의해야 한다. 실제 결과는 다양한 위험과 불확실성으로 인해 미래예측진술에서 나타난 내용과 실질적으로 다를 수 있다. 여기에는 다음과 같은 위험이 포함되지만 이에 한정되지는 않는다. 즉 발행 및 승인된 모든 지식재산권(IP)을 성공적으로 활용할 수 있는 능력, 인수한 자산을 효과적으로 활용하여 시장 점유율을 확대할 수 있는 능력, 본 보도자료에 언급된 다양한 특허를 통해 새로운 수익원을 창출할 수 있는 능력, 현재의 유동성 및 지속적인 운영을 위한 추가 자금 조달 필요성, 일반적인 시장, 경제 및 기타 환경 요인, 계속기업(going concern)으로서의 존속 능력, 자사 보통주의 나스닥 상장 유지 능력, 비용 관리 및 운영·예산 계획의 실행 능력, 재무 목표 달성 능력, 라이선스 보유자가 당사 기술을 실제 제품에 적용할 정도 및 그 일정, 기술 혁신 및 지식재산권 관련 위험 등이다. 이러한 위험 요인은 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 당사의 공시 서류에서 보다 자세히 설명되어 있다. 본 보도자료의 정보는 발표일 기준으로만 제공되며, 법률상 요구되는 경우를 제외하고는 새로운 정보나 향후 사건 또는 기타 사유로 인해 이 자료에 포함된 미래예측진술을 업데이트할 의무를 지지 않는다.

