Datavault AI Mengumumkan Tarikh Rekod pada 14 November 2025 bagi Pengagihan Dream Bowl Draft Meme Coin kepada Semua Pemegang Saham Scilex dan Datavault AI yang Layak

PHILADELPHIA, Nov. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- melalui IBN -- Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT), peneraju dalam penilaian data dan tokenisasi yang dikuasakan oleh AI, hari ini mengumumkan rancangan untuk acara Dream Bowl Draft yang sangat dinanti-nantikan. Acara ini akan memilih peserta jemputan terbaik bagi perlawanan antara Crusaders dan Patriots dalam Dream Bowl 2026 yang dibawakan oleh Scilex (Nasdaq: SCLX). Acara utama ini akan mencapai kemuncaknya pada 11 Januari 2026 di Stadium AT&T, Dallas, Texas, di mana atlet elit akan bersaing untuk merebut Kejuaraan Dream Bowl. Bagi menambah keterujaan, Datavault AI turut akan menganjurkan Kejohanan Perlumbaan Dron Profesional dan E-sukan, yang akan menobatkan Juara Dunia Madden Football 2026 bersama dua gelaran pasukan e-sukan yang mendebarkan. Acara gabungan bola sepak kolej dan e-sukan yang pertama seumpamanya ini akan menampilkan pasukan juara dunia e-sukan dari seluruh dunia, bersama juara Madden 2026 dari Amerika Utara, yang akan bertanding menentang pencabar teratas untuk merebut hadiah wang tunai dan gelaran kejuaraan.

Datavault AI terus komited dalam mencipta nilai untuk pemegang saham dan memacu inovasi berterusan. Dengan kerjasama Scilex Holding Company, Datavault akan memperingati Dream Bowl 2026 yang akan datang melalui pengagihan khas sekali sahaja bagi Dream Bowl 2026 Meme Coin kepada pemegang saham DVLT dan Scilex yang tersenarai pada tarikh rekod 14 November 2025, tertakluk kepada kelulusan lembaga. Setiap pemegang saham akan menerima koleksi digital eksklusif sebagai peringatan khas acara ini, yang direka dengan ciri-ciri utiliti seperti bukti pemilikan yang kekal, maklumat tiket yang disepadukan serta kandungan istimewa berkaitan atlet jemputan, sorotan perlawanan dan akses ke acara. Token buatan tangan ini akan dihantar secara ‘airdrop’ ke dompet Data Vault® selepas pengesahan senarai akhir peserta pada atau selepas 25 November 2025, dengan tarikh rekod ditetapkan pada 14 November 2025. Syarikat akan menyediakan arahan lanjut mengenai tetapan dompet, akses token dan prosedur pengagihan dalam komunikasi susulan sebelum tarikh penghantaran bagi memastikan semua pemegang saham yang layak dapat menuntut dan melihat token mereka.

“Pengagihan ini bukan sahaja menghargai pemegang saham setia kami, tetapi juga meletakkan pemegang saham Datavault AI dan SCILEX di barisan hadapan dalam bidang tokenomik dan sistem pintar yang mengenal pasti bakat serta pencapaian melalui kriteria saringan menyeluruh untuk penyertaan Dream Bowl. Dengan memberikan penilaian terhadap kemahiran, keupayaan dan potensi atlet melalui DataScore®, diikuti dengan penilaian nilai mata wang stabil melalui DataValue®, kami telah mengubah cara nilai data boleh ditangkap, dicetak dan akhirnya dimanfaatkan secara kewangan dalam pelbagai cara yang tidak terhad. Melalui ejen kami — DataValue®, DataScore® dan Data Vault Bank® — kami mencerminkan strategi tokenisasi aset transformatif yang diperjuangkan oleh pemimpin industri seperti Larry Fink dari BlackRock dan JPMorgan,” kata Nathaniel Bradley, Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengasas Bersama Datavault AI. “Inisiatif meme coin kami berpotensi untuk mencetuskan penglibatan nyata dalam Dream Bowl yang akan datang dan merupakan satu lagi contoh bagaimana kami melangkah ke dunia Web 3.0, di mana pengalaman adalah harta sebenar dalam hidup dan data menjadi mata wang baharu kami. Kami berharap setiap penerima Dream Bowl akan meluangkan masa untuk memahami cara data dan AI boleh meratakan padang permainan yang tidak seimbang agar setiap individu yang berbakat, berkemampuan atau mempunyai semangat dan keyakinan untuk menang dapat merealisasikan impian mereka.”

Neil Malvone, Ketua Pegawai Eksekutif Cutting Edge Sports Management dan penganjur Dream Bowl XIV, menyatakan, “Di CESM, kami mentakrifkan semula masa depan sukan melalui inovasi. Draf tokenisasi berkuasa AI oleh Datavault AI untuk Dream Bowl menandakan satu langkah revolusioner — menggabungkan teknologi, ketelusan dan peluang baharu untuk atlet kolej. Dengan mengintegrasikan teknologi blockchain dan kecerdasan buatan, kami memberikan pemain, peminat dan rakan kongsi cara baharu yang adil untuk mengalami sendiri proses pemilihan dalam acara pendedahan bakat peringkat kolej. 14 November akan menjadi tarikh bersejarah bagi semua yang percaya kepada laluan yang lebih bijak dan adil ke peringkat seterusnya dalam dunia bola sepak Amerika.”

Datavault AI terus memanfaatkan portfolio harta intelek (IP) yang kukuh dalam platform data, tokenisasi aset dan teknologi imersif bagi memacu pulangan kepada pemegang saham, sejajar dengan pertumbuhan pesat landskap ekonomi digital global.

Perihal Datavault AI Inc.

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) sedang menerajui pengalaman data dipacu AI, penilaian dan pengewangan aset dalam persekitaran Web 3.0. Platform berasaskan awan syarikat ini menyediakan penyelesaian menyeluruh dengan tumpuan kolaboratif melalui Divisyen Sains Akustik dan Sains Data. Divisyen Sains Akustik Datavault AI menampilkan teknologi dipatenkan WiSA®, ADIO® dan Sumerian® serta teknologi penghantaran bunyi HD spatial dan berbilang saluran tanpa wayar yang pertama dalam industri, dengan hak harta intelek meliputi pemasaan audio, penyegerakan dan pembatalan gangguan berbilang saluran. Divisyen Sains Data pula memanfaatkan kuasa Web 3.0 dan pengkomputeran berprestasi tinggi untuk menyediakan penyelesaian bagi persepsi data pengalaman, penilaian dan pengewangan yang selamat. Platform berasaskan awan Datavault AI menawarkan penyelesaian menyeluruh merentasi pelbagai industri, termasuk pelesenan perisian HPC untuk sukan & hiburan, acara & lokasi, bioteknologi, pendidikan, teknologi kewangan, hartanah, penjagaan kesihatan, tenaga dan banyak lagi. The Information Data Exchange® (IDE) membolehkan penciptaan Digital Twin dan pelesenan nama, imej dan rupa (NIL) dengan menghubungkan objek fizikal dunia sebenar kepada objek metadata yang tidak boleh diubah, sekaligus memupuk AI yang bertanggungjawab dan berintegriti. Suite teknologi Datavault AI boleh disesuaikan sepenuhnya dan menawarkan automasi AI dan Pembelajaran Mesin (ML), integrasi pihak ketiga, analitik dan data terperinci, automasi pemasaran serta pemantauan iklan. Syarikat ini beribu pejabat di Philadelphia, Pennsylvania. Ketahui lebih lanjut tentang Datavault AI di www.dvlt.ai .

Kenyataan Pandang ke Hadapan

Siaran akhbar ini mengandungi “kenyataan pandang ke hadapan” seperti yang ditakrifkan dalam Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Swasta 1995, sebagaimana yang telah dipinda serta undang-undang sekuriti lain. Perkataan seperti “menjangkakan,” “akan,” “mengantisipasi,” “menganggarkan” dan variasi perkataan seumpamanya serta ungkapan bersifat masa depan atau bersyarat adalah bertujuan untuk mengenal pasti kenyataan pandang ke hadapan tersebut. Kenyataan pandang ke hadapan sedemikian, termasuk kenyataan dalam dokumen ini mengenai cadangan meme coin kami — termasuk tarikh rekod dan pengagihan yang dirancang, utiliti dan fungsi yang dirancang untuk meme coin tersebut — serta jangkaan kami berhubung Dream Bowl Draft, peluang dan prospek perniagaan, strategi, jangkaan hasil masa depan, inisiatif pelesenan, inisiatif paten, dan pelaksanaan teknologi yang telah dipatenkan, adalah berdasarkan anggaran dan andaian yang, walaupun dianggap munasabah oleh kami dan pihak pengurusan, secara asasnya mengandungi ketidakpastian. Pembaca diberi amaran supaya tidak meletakkan kebergantungan yang tidak wajar pada kenyataan pandang ke hadapan ini. Hasil sebenar mungkin berbeza secara ketara daripada yang dinyatakan dalam kenyataan ini disebabkan oleh pelbagai risiko dan ketidakpastian termasuk, tetapi tidak terhad kepada: keupayaan kami untuk menggunakan sepenuhnya harta intelek yang telah dikeluarkan dan diberikan Notis Kebenaran; risiko berkaitan keupayaan kami untuk memanfaatkan aset yang diperoleh bagi meningkatkan pegangan pasaran; risiko berkaitan keupayaan kami untuk membuka aliran hasil baharu hasil daripada pelbagai paten yang disebut dalam siaran ini; kedudukan kecairan semasa kami dan keperluan untuk mendapatkan pembiayaan tambahan bagi menyokong operasi berterusan; keadaan pasaran, ekonomi dan lain-lain secara umum; keupayaan kami untuk terus beroperasi; keupayaan kami untuk mengekalkan penyenaraian saham biasa kami di Nasdaq; keupayaan kami untuk mengurus kos dan melaksanakan pelan operasi serta bajet kami; keupayaan kami untuk mencapai matlamat kewangan kami; sejauh mana pelesen kami melaksanakan teknologi kami dalam produk mereka, jika ada; garis masa untuk pelaksanaan tersebut; risiko berkaitan inovasi teknologi dan harta intelek; dan risiko lain seperti yang dihuraikan sepenuhnya dalam pemfailan kami dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat. Maklumat dalam siaran akhbar ini disediakan hanya merujuk kepada tarikh siaran ini dikeluarkan dan kami tidak mempunyai sebarang kewajipan untuk mengemas kini kenyataan pandang ke hadapan yang terkandung dalam komunikasi ini berdasarkan maklumat baharu, peristiwa akan datang atau sebaliknya kecuali jika dikehendaki oleh undang-undang.

