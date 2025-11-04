JCDecaux Dicon reçoit le prix « Excellence des Partenariats de Long Terme » lors des OneDXB Airport Excellence Awards, célébrant 17 ans d'innovation et de collaboration avec Dubai Airports

Paris, le 4 novembre 2025 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure et présent dans 157 aéroports à travers le monde, est fier d'annoncer que sa filiale basée à Dubaï, JCDecaux Dicon, a été récompensée par le prix « Excellence des Partenariats de Long Terme » lors des prestigieux « OneDXB Airport Excellence Awards ». La cérémonie s’est tenue le 29 octobre au Théâtre Jumeirah Zabeel Saray, réunissant des représentants de Dubai Airports, des compagnies aériennes et des partenaires commerciaux pour célébrer les réalisations collectives qui continuent de positionner Dubai International (DXB) comme un leader mondial du transport aérien.

Ce prix marque 17 ans d’une collaboration stratégique entre JCDecaux Dicon et Dubai Airports, réputé pour être l’aéroport le plus fréquenté au monde en termes de trafic international. En 2024, Dubai Airports a atteint un record historique avec 92,3 millions de passagers, surpassant ainsi sa précédente performance de 89,1 millions en 2018. Cette dynamique s'est poursuivie en 2025, avec plus de 46 millions de voyageurs ayant transité par DXB au cours du premier semestre, établissant un nouveau record semestriel. Ces chiffres soulignent l’attrait grandissant de Dubaï en tant que destination mondiale majeure et confirment le rôle essentiel de DXB dans l'accueil de millions de voyageurs internationaux.

Animée par une ambition commune d’améliorer l’expérience aéroportuaire grâce à l’innovation, la créativité et l’excellence opérationnelle, JCDecaux Dicon a joué un rôle central dans la transformation du paysage publicitaire au sein de l’aéroport international de Dubaï, qui s’est traduit par des performances en progression constante. Elle résulte d’une stratégie ambitieuse menée en étroite collaboration entre Dubai Airports et les équipes de JCDecaux Dicon, qui ont su développer des solutions médias sur mesure, adaptées à l’envergure, la diversité et la dynamique unique de l’environnement aéroportuaire de Dubaï.

Grâce à des activations de marque immersives, des solutions de ciblage d’audience et de contextualisation basées sur les données ainsi que de collaborations artistiques marquantes, JCDecaux Dicon a conçu un écosystème publicitaire captivant qui apporte non seulement une valeur ajoutée significative aux marques, mais enrichit également l'expérience des passagers avec des moments engageants et mémorables.

Paul Griffiths, Directeur Général de Dubai Airports, a déclaré : « JCDecaux a joué un rôle déterminant qui a permis de façonner les dimensions commerciales et expérientielles de DXB. Sa capacité unique à allier créativité et innovation de pointe a été essentielle pour créer un environnement aéroportuaire de classe mondiale qui délivre une valeur ajoutée inestimable à nos invités et partenaires commerciaux. »

Jean-Charles Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Ce prix est une reconnaissance significative du partenariat durable et exceptionnel que nous avons établi avec Dubai Airports et ses équipes, fondé sur une ambition partagée, l’innovation et l’excellence. Nous les remercions sincèrement de leur confiance et sommes fiers de contribuer à la transformation de DXB en une référence internationale dans le domaine de la publicité aéroportuaire. Nous renouvelons notre engagement profond à offrir des solutions novatrices qui vont continuer de renforcer l’impact des marques tout en enrichissant l'expérience des passagers. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d'affaires 2024 : 3 935,3 millions d'euros – S1 2025 : 1 868,3 millions d'euros

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

1 091 811 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 894 villes de plus de 10 000 habitants

12 026 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices SBF 120 et CAC Mid 60

La trajectoire de réduction carbone Groupe de JCDecaux a été validée par le SBTi et l’entreprise a rejoint l’indice Euronext Paris CAC® SBT 1,5°

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements CDP (Liste A), MSCI (AAA), Sustainalytics (11,9) et classé Or par EcoVadis

1 ère entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100

entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100 Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (629 737 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 157 aéroports et 257 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (340 848 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (83 472 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (736 310 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (178 010 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (89 526 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (22 490 faces publicitaires)

N°2 de la communication extérieure au Moyen-Orient (20 689 faces publicitaires)



Direction de la Communication : Clémentine Prat

+33 (0) 1 30 79 79 10 – clementine.prat@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Rémi Grisard

+33 (0) 1 30 79 79 93 – remi.grisard@jcdecaux.com

