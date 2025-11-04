Société anonyme au capital de 1 467 334 437,50 €
Siège social : 1973, boulevard de la Défense
92000 Nanterre – France
552 037 806 RCS Nanterre
www.vinci.com
DECLARATION
DU NOMBRE D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL
ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE
AU 31 OCTOBRE 2025
Article L. 233-8-II du Code de commerce
Article 223-16 du Règlement général de l’AMF
Catégorie de titres : actions ordinaires (ISIN : FR0000125486)
|Nombre d’actions composant le capital social
|586 933 775
|Nombre théorique de droits de vote
(y compris les actions auto-détenues)
586 933 775
|Nombre de droits de vote (déduction faite des actions
auto-détenues privées de droits de vote)
558 394 791
