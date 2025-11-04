DECLARATION DU NOMBRE D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE AU 31 OCTOBRE 2025

Société anonyme au capital de 1 467 334 437,50 €
Siège social : 1973, boulevard de la Défense
92000 Nanterre – France
552 037 806 RCS Nanterre
DECLARATION
DU NOMBRE D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL
ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE
AU 31 OCTOBRE 2025

Article L. 233-8-II du Code de commerce
Article 223-16 du Règlement général de l’AMF

Catégorie de titres : actions ordinaires (ISIN : FR0000125486)

Nombre d’actions composant le capital social586 933 775
Nombre théorique de droits de vote
(y compris les actions auto-détenues)


586 933 775
Nombre de droits de vote (déduction faite des actions
auto-détenues privées de droits de vote)


558 394 791
  

Cette déclaration est en ligne sur le site internet de VINCI www.vinci.com
(rubrique : Finances/Investisseurs/Information réglementée/7. L’information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital de la société).

