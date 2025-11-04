Contact presse Capgemini

Elsa Estager Bergerou

Tél.: + 33 6 59 62 55 13

E-mail: elsa.estager-bergerou@capgemini.com Contact presse Orano

Service Presse

+33 (0)1 34 96 12 15

press@orano.group

Capgemini et Orano déploient le premier robot humanoïde intelligent dans le secteur du nucléaire

Cette innovation pourrait représenter une avancée technologique majeure au bénéfice des performances du secteur.

Paris, le 04 novembre 2025 – Orano, industriel reconnu dans la valorisation et la transformation des matières nucléaires, et Capgemini, partenaire mondial de la transformation business et technologique grâce à l’IA, annoncent le déploiement du premier robot humanoïde intelligent dans le secteur du nucléaire. Ce projet marque ainsi une avancée majeure dans une industrie stratégique, pionnière en matière d’innovation.

Déployé à l’Ecole des Métiers d’Orano Melox dans le Gard, le robot baptisé Hoxo est doté d’intelligence artificielle (IA) embarquée et de capteurs avancés à des fins de perception en temps réel, de navigation autonome, de réalisation de gestes techniques et d’interaction. Son objectif est de reproduire les mouvements humains et d’opérer en association avec les équipes dans les installations nucléaires, y compris dans des environnements d’intervention contraignants.

Durant 4 mois, les équipes innovation d’Orano Melox vont conduire la phase d’essais afin de confirmer le champ d’applications de ce robot qui allie mobilité, précision et intelligence artificielle. En offrant une plateforme robotique agile, déployable à l’échelle, cette initiative devrait contribuer à l’amélioration de la performance industrielle et au soutien potentiel des opérateurs grâce à l’assistance robotique.

« Hoxo ouvre de nouvelles perspectives pour nos opérations en combinant une solution robotique intelligente et ergonomique au savoir-faire de nos équipes sur site. Une innovation que l’on veut évolutive afin de répondre à nos besoins industriels, contribuant à la sûreté et la compétitivité pour relever les défis d’aujourd’hui et de demain » déclare Arnaud Capdepon, directeur d’Orano Melox.

« Ce projet piloté par notre AI Robotics & Experiences Lab incarne la convergence entre robotique, intelligence artificielle, vision par ordinateur et jumeaux numériques. Il redéfinit l’interaction homme-machine dans des environnements sensibles et repousse les limites de l’automatisation industrielle. Avec cette démarche, nous utilisons le potentiel de l’IA physique pour répondre aux enjeux industriels les plus exigeants d’Orano. » ajoute Pascal Brier, Directeur de l’Innovation de Capgemini et membre du Comité Exécutif du Groupe.

A propos d’Orano

Opérateur international reconnu dans le domaine des matières nucléaires, Orano apporte des solutions aux défis actuels et futurs, dans l’énergie et la santé. Son expertise ainsi que sa maîtrise des technologies de pointe permettent à Orano de proposer à ses clients des produits et services à forte valeur ajoutée sur l’ensemble du cycle du combustible. Grâce à leurs compétences, leur exigence en matière de sûreté et de sécurité et leur recherche constante d’innovation, l’ensemble des 18 000 collaborateurs du groupe s'engage pour développer des savoir-faire de transformation et de maîtrise des matières nucléaires, pour le climat, pour la santé et pour un monde économe en ressources, aujourd’hui et demain.

Orano, donnons toute sa valeur au nucléaire.

A propos de Capgemini

Partenaire mondial de la transformation business et technologique, Capgemini intègre la puissance de l’IA pour créer de la valeur pour ses clients. Nous imaginons le futur des organisations et le rendons réel grâce à l’IA, à la technologie et à nos talents. Depuis près de 60 ans, nous sommes un groupe responsable et multiculturel, avec 420 000 collaborateurs dans plus de 50 pays. Capgemini propose des services et des solutions de bout en bout, en mobilisant son expertise sectorielle, son écosystème de partenaires et ses compétences de pointe en stratégie, technologie, design, ingénierie et opérations. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires mondial de 22,1 milliards d’euros en 2024.

Make it real* | www.capgemini.com

* Rendre possible, de l’idée à la réalisation

Découvrez le robot humanoïde Hoxo en image :

Pièce jointe