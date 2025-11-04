GROUPE BNP PARIBAS : déclaration mensuelle des droits de vote - octobre 2025

Raison sociale de l'émetteur :

BNP PARIBAS - SA au capital de 2.233.569.514 euros

Immatriculée sous le n° 662 042 449 RCS Paris

Siège social : 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par
l'article L.233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 du règlement général de
l'Autorité des Marchés Financiers 

       
 Date Nombre d'actions composant le capital    Nombre total de droits de vote 
 
 
       
31 octobre 20251 116 784 7571 116 784 757 
       
       
       


L'intégralité des actions rachetées dans le cadre du programme de rachat d'actions de 2025 a été annulée le 1er octobre 2025, soit un total de 14 025 914 actions ramenant le capital social de 2 261 621 342 euros à 2 233 569 514 euros, divisé en 1 116 784 757 actions ordinaires d’une valeur nominale de deux euros chacune.

