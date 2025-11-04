GROUPE BNP PARIBAS : déclaration mensuelle des droits de vote - octobre 2025

Raison sociale de l'émetteur :

BNP PARIBAS - SA au capital de 2.233.569.514 euros

Immatriculée sous le n° 662 042 449 RCS Paris

Siège social : 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par

l'article L.233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 du règlement général de

l'Autorité des Marchés Financiers

Date Nombre d'actions composant le capital Nombre total de droits de vote 31 octobre 2025 1 116 784 757 1 116 784 757





L'intégralité des actions rachetées dans le cadre du programme de rachat d'actions de 2025 a été annulée le 1er octobre 2025, soit un total de 14 025 914 actions ramenant le capital social de 2 261 621 342 euros à 2 233 569 514 euros, divisé en 1 116 784 757 actions ordinaires d’une valeur nominale de deux euros chacune.

Pièce jointe