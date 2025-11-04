L'ACPPU est disponible pour commenter les mesures relatives à l’éducation postsecondaire et à la recherche dans le budget fédéral

OTTAWA, Ontario, 04 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association canadienne des professeures et professeurs d'université (ACPPU) dispose de porte-parole prêts à commenter le budget fédéral 2025.

« L’éducation postsecondaire et la recherche constituent des infrastructures essentielles, aussi importantes pour l'économie canadienne que les routes et l'énergie, » a déclaré Robin Whitaker, présidente de l'ACPPU. « Alors que les États-Unis abandonnent leur rôle de superpuissance en matière de recherche, il est temps que le Canada prenne le relais et investisse dans ses universités et ses collèges. »

Robin Whitaker, présidente de l'ACPPU, est disponible pour des entrevues en anglais depuis Saint-Jean, à Terre-Neuve.

David Robinson, directeur général de l'ACPPU, est disponible pour des entrevues en anglais depuis Ottawa, en Ontario.

Yalla Sangaré, trésorier de l'ACPPU, est disponible pour des entrevues en français depuis Pointe-de-l'Église, en Nouvelle-Écosse.

Pour planifier une entrevue, veuillez contacter Elizabeth Berman, agente principale aux communications, au 613-400-1633 ou à l’adresse media@caut.ca.