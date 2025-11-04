Avis aux médias : Un panneau commémoratif routier à Trenton rend hommage à Rebecca Beatty, tuée dans une collision impliquant un conducteur avec capacités affaiblies

OAKVILLE, Ontario, 04 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- MADD Canada tiendra une cérémonie pour dévoiler un nouveau panneau commémoratif routier en l'honneur de Rebecca Beatty, une jeune femme de 22 ans qui a tragiquement été tuée par un conducteur avec capacités affaiblies le 3 octobre 2021 à Trenton. La cérémonie de dévoilement aura lieu sur l'ancienne autoroute 2, près de RCAF Road à Trenton, à proximité du lieu de la collision où Rebecca a été tuée.

Rebecca Beatty rentrait chez elle en voiture lorsqu'elle a été percutée de plein fouet par un conducteur aux capacités affaiblies. Sous le choc, son véhicule a pivoté et basculé avant d'être projeté à environ 30 mètres. Elle a été tuée sur le coup, laissant un vide irremplaçable dans la vie de toutes les personnes qui la connaissaient. Rebecca était une fille adorée, une sœur, une amie, une boulangère et une maman d’animaux. Ses parents, Connie et Mark, sa sœur Victoria et ses animaux éprouvent chaque jour son absence.

Les médias sont invités à assister à l'événement et à discuter avec les invités. Des entrevues et la possibilité de prendre des photos seront disponibles.

Date et heure : Vendredi 7 novembre 2025 à 11 h

Lieu : Old Highway 2 près de RCAF Road à Trenton

Invités : Chef de la direction de MADD Canada, Steve Sullivan

Cheffe des opérations de MADD Canada, Dawn Regan

Chris Malette, député, Baie de Quinte

Tyler Allsopp, député provincial, Baie de Quinte

Maire Jim Harrison, ville de Quinte West

Inspectrice Kristy McNaughton, commandante du détachement de Quinte West, Police

provinciale de l'Ontario Chef des pompiers John Whelan, ville de Quinte West

Sergent Cameron Lane, Forces armées canadiennes

Parents de Rebecca, Connie et Mark Beatty

Sœur de Rebecca, Victoria Beatty



Les panneaux commémoratifs routiers sont un moyen efficace d'honorer les victimes et de rappeler aux automobilistes les conséquences tragiques et profondes de la conduite avec capacités affaiblies. MADD Canada tient à remercier la famille de Rebecca Beatty pour son courage, ainsi que la ville de Quinte West pour son soutien dans la mise en place de ce panneau commémoratif routier.

Pour confirmer votre présence à l'événement, veuillez contacter :

Dawn Regan, Cheffe des opérations, MADD Canada, 1-800-665-6233, poste 223

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca