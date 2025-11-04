Datavault AI, Music Dash, dan NFHITS Bermitra untuk Mentransformasi Tampilan Pelacakan dan Monetisasi Data Musik Melalui Teknologi Inaudible Tones® yang Sudah Dipatenkan, AI, dan Blockchain

PHILADELPHIA, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- melalui IBN – Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT), pemimpin dalam visualisasi, valuasi, dan monetisasi data berbasis AI, hari ini mengumumkan telah memulai kolaborasi dengan NFHITS untuk memelopori Web 3.0, minting (pengubahan aset digital menjadi token), jaringan distribusi musik dan konten yang berbasis blockhain milik sendiri.

Misi NFHITS bersama mitra monetisasinya, Music Dash, adalah membawa industri musik dan film ke era berikutnya, masa yang menghadirkan perpaduan kreativitas, teknologi, dan peluang. NFHITS percaya pada pemberdayaan para artis, pembuat film, kreator, dan pengusaha di seluruh dunia dengan berbagai alat yang dapat menghilangkan hambatan, melindungi orisinalitas, dan mendorong inovasi.

Jaringan distribusi NFHITS dan Music Dash saat ini mencakup berbagai platform seperti Apple Music dan iTunes, AMI Entertainment, AWA, Bitmoji, Boomplay, Bose, Deutsche Telekom Austria dan Belanda, DiGi, Facebook, Flow, GraceNote, iHeartRadio, Instagram, iMusica, Naver Live, Shazam, Snapchat, Sonos, Soundcloud, Spotify, TikTok, Tidal, dan masih banyak lagi.

Bersama-sama, beberapa perusahaan ini ingin membuat sistem monetisasi yang adil, transparan, dan otomatis yang didukung oleh kemampuan unik Datavault AI dalam pengalaman digital, minting, dan bursa. Untuk mempercepat proses ini, Datavault AI juga mengintegrasikan VerifyU dan ADIO ke dalam kerangka distribusi NFHITS guna mengautentikasi artis dan hak musik, melindungi royalti, mengurangi pembajakan digital, serta menjamin integritas distribusi. Datavault AI juga menciptakan peluang sumber pendapatan baru, termasuk koleksi digital dan aset musik yang terobjektifikasi.

Infrastruktur distribusi milik Datavault AI dan NFHITS, yang menggabungkan teknologi blockchain dan AI, mengubah konsep model streaming dan distribusi saat ini dengan menawarkan sejumlah manfaat utama bagi para artis, seperti:

Kemampuan untuk mendistribusikan musik, video, film independen, dan video musik secara eksklusif

Melindungi kekayaan intelektual, karya kreatif, serta metadata para artis guna mengamankan penerimaan royalti di masa depan

Menghadirkan musik karya artis dengan mengintegrasikan teknologi ADIO dari Datavault AI melalui sistem audio di berbagai tempat hiburan dan area publik





“Blockchain sudah cukup maju dan kini, dengan dukungan AI, kita memiliki infrastruktur untuk menjadikan streaming konten para artis semakin luas melalui terobosan teknologi ini,” ujar Bob Shami, pendiri dan CEO NFHITS. “Industri musik dan kreator konten telah lama mencari cara untuk memaksimalkan pendapatan mereka. Format baru ini membuka jalan bagi cara baru untuk meningkatkan keuntungan sekaligus memberikan harapan bagi kreator konten yang berkembang untuk tumbuh dan mempertahankan karier mereka.”

Kedua perusahaan juga sedang mempertimbangkan untuk menerapkan sistem distribusi musik digital NFHITS di pasar swalayan, restoran, toko, dll. dengan memanfaatkan teknologi nada ADIO milik Datavault AI. Teknologi ini memancarkan gelombang suara tak terdengar yang mengirimkan informasi ke perangkat pendengar berisi penawaran khusus seperti konten eksklusif, merchandise, atau potongan harga.

“Datavault AI berkomitmen membantu bisnis dan industri mengelola, mengamankan, serta memanfaatkan aset data mereka untuk memaksimalkan potensi monetisasi. Namun, semua itu diawali dari memahami nilai data dalam bentuk apa pun,” kata Nate Bradley, CEO Datavault AI. “Kolaborasi kami dengan NFHITS menghadirkan potensi besar untuk menciptakan pendapatan berulang tahunan bagi para artis, promotor, dan industri acara yang terus menghadapi tantangan. Tantangan tersebut berupa memberikan kompensasi layak kepada artis atas karya mereka serta melindungi aset digital dari penggunaan tanpa izin. Penerapan VerifyU, ADIO, dan bursa kami yang didukung oleh NYIAX memberikan solusi bagi ekosistem NFHITS. Hal ini mencerminkan cara kami berkolaborasi dengan mitra untuk mentransformasi industri dan menciptakan sumber pendapatan di bidang yang belum pernah tersentuh.”

Tentang Datavault AI Inc.

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) merupakan yang terdepan dalam pengalaman data valuasi, dan monetisasi aset yang berbasis AI. Platform berbasis cloud perusahaan ini menyediakan solusi komprehensif dengan penekanan pendekatan kolaboratif di Divisi Ilmu Akustik dan Ilmu Datanya. Divisi Ilmu Akustik milik Datavault AI memiliki teknologi yang sudah dipatenkan seperti Wisam®, ADIO®, dan Sumerian® dan teknologi transmisi suara HD nirkabel multikanal dan spasial dasar dan terkemuka di industri, termasuk Kekayaan Intelektual (KI) untuk pengaturan waktu audio, sinkronisasi, dan pembatalan interferensi multikanal. Divisi Ilmu Data memanfaatkan kekuatan komputasi berkinerja tinggi guna menawarkan solusi untuk persepsi data berdasarkan pengalaman, valuasi, dan monetisasi yang aman. Platform berbasis cloud milik Datavault AI melayani berbagai industri, termasuk lisensi perangkat lunak HPC untuk sektor olahraga & hiburan, acara & tempat pertunjukan, bioteknologi, pendidikan, teknologi keuangan, real estate, layanan kesehatan, energi, dan lainnya. Information Data Exchange® (IDE) memungkinkan Kembaran Digital, pelisensian nama, foto, dan representasi visual (name, image and likeness, NIL) dengan mengaitkan secara aman objek fisik di dunia nyata ke objek metadata yang tidak dapat diubah, yang mempromosikan AI yang bertanggung jawab dengan integritas. Rangkaian teknologi Datavault AI sepenuhnya dapat disesuaikan serta menawarkan otomatisasi Pembelajaran Mesin (Machine Learning, ML), integrasi pihak ketiga, analisis detail, otomatisasi pemasaran, dan pemantauan iklan. Perusahaan ini berkantor pusat di Philadelphia, Pennsylvania. Pelajari selengkapnya di www.dvlt.ai.

Tentang NFHITS

Di NFHITS, misi kami adalah membawa industri musik dan film ke era berikutnya, masa yang memungkinkan perpaduan kreativitas, teknologi, dan peluang. NFHITS percaya pada pemberdayaan para artis, pembuat film, kreator, dan pengusaha di seluruh dunia melalui berbagai alat yang dapat menghilangkan hambatan, melindungi orisinalitas, dan mendorong inovasi. AI bukan alat yang akan menggantikan kreativitas manusia, melainkan menyempurnakannya. Tujuan kami adalah menjadikan proses kreatif lebih lancar, adil, dan menyenangkan, yang memastikan setiap suara, kisah, dan budaya setiap artis tetap tak tergantikan. Pelajari lebih lanjut di https://www.nfhits.com

Tentang Music Dash

Apple Music, Pandora, Tidal, YouTube, Gracenote, IHeartRadio, dsb. bekerja sama dengan Music Dash, yang memiliki misi untuk memodernisasi cara pengelolaan, distribusi, dan monetisasi data musik di era digital. Kami memberdayakan para artis, produser, dan pemegang hak cipta untuk mengendalikan katalog mereka melalui analitik berbasis AI, verifikasi berbasis blockchain, serta pelacakan royalti yang transparan. Dengan mentransformasi lagu dan metadata menjadi aset digital yang ditokenisasi dan dapat dilacak, Music Dash memungkinkan para kreator untuk mempertahankan kepemilikan, mengakses sumber pendapatan baru, serta berpartisipasi dalam ekonomi musik yang lebih adil. Pelajari lebih lanjut di https://www.musicdash.ai.

Catatan Peringatan Mengenai Pernyataan Berwawasan Ke Depan

Siaran pers ini berisi "pernyataan berwawasan ke depan" dalam artian yang terkandung di Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995, sebagaimana telah diubah, dan undang-undang sekuritas lainnya. Kata-kata seperti "mengharapkan," "akan," "mengantisipasi," "melanjutkan," serta variasi dari kata-kata tersebut dan ungkapan serupa di masa depan atau bersyarat dimaksudkan untuk mengidentifikasi pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan tersebut, termasuk pernyataan dalam siaran pers ini tentang kolaborasi kami dengan NFHITS serta prospek dan tujuan kolaborasi, potensi proyek di masa mendatang antara perusahaan dan NFHITS, peluang dan prospek bisnis, strategi, ekspektasi pendapatan masa mendatang, inisiatif pelisensian, inisiatif paten, serta keberhasilan penerapan teknologi kami yang dipatenkan, tentu saja didasarkan pada estimasi dan asumsi yang, meskipun dianggap wajar oleh kami dan manajemen kami, pada dasarnya tidak pasti. Pembaca diharapkan untuk berhati-hati agar tidak terlalu mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan ini. Hasil aktual mungkin berbeda secara signifikan dari yang diindikasikan oleh pernyataan berwawasan ke depan ini sebagai akibat dari berbagai risiko dan ketidakpastian, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut: kemampuan kami untuk mewujudkan manfaat yang diantisipasi dari kolaborasi yang diusulkan dengan NFHITS; kemampuan kami untuk memperluas potensi kolaborasi dengan NFHITS; kemampuan kami untuk berhasil memanfaatkan semua kekayaan intelektual yang telah diterbitkan dan diberikan Pemberitahuan Persetujuan; risiko terkait kemampuan kami dalam memanfaatkan aset yang kami akuisisi untuk berhasil meningkatkan pangsa pasar kami; risiko terkait kemampuan kami untuk membuka sumber pendapatan baru sebagai hasil dari berbagai paten yang disebutkan dalam siaran pers ini; posisi likuiditas kami saat ini dan kebutuhan untuk memperoleh pembiayaan tambahan guna mendukung operasi yang sedang berjalan; kondisi pasar, ekonomi, dan kondisi lainnya secara umum; kemampuan kami untuk terus menjalankan usaha; kemampuan kami mempertahankan pencatatan saham biasa kami di Nasdaq; kemampuan kami dalam mengelola biaya dan menjalankan rencana operasional serta anggaran kami; kemampuan kami dalam mencapai sasaran keuangan kami; tingkat penerapan teknologi berlisensi milik kami oleh penerima lisensi kami ke produk mereka, jika memang dilakukan; jangka waktu implementasi tersebut; risiko yang terkait dengan inovasi teknologi dan kekayaan intelektual; serta risiko-risiko lainnya sebagaimana lebih lanjut dijelaskan dalam laporan yang kami serahkan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS. Informasi dalam siaran pers ini hanya berlaku per tanggal siaran pers ini diterbitkan, dan kami tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan apa pun yang tercantum dalam komunikasi ini berdasarkan informasi baru, peristiwa di masa mendatang, atau lainnya, kecuali sebagaimana disyaratkan oleh hukum.

