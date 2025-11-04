Datavault AI, Music Dash 및 NFHITS, 특허받은 Inaudible Tones®, AI 및 블록체인 기술을 통해 음악 데이터 추적·표시·수익화 혁신 추진

필라델피아, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- via IBN – 인공지능(AI) 기반 데이터 시각화, 가치평가, 수익화 분야를 선도하는 Datavault AI Inc.(나스닥: DVLT)가 NFHITS와 협력해 독자적인 웹 3.0(Web 3.0) 기반 음악 및 콘텐츠 유통 네트워크를 개발하기 시작했다고 오늘 발표했다. 이 네트워크는 민팅(minting)과 블록체인 기술을 핵심으로 구축된다.

NFHITS는 수익화 파트너인 뮤직 대시(Music Dash)와 함께 창의성, 기술, 그리고 기회를 결합해 음악 및 영화 산업을 새로운 시대로 이끄는 것을 목표로 한다. 이들은 전 세계의 예술가, 영화 제작자, 크리에이터, 그리고 기업가들이 장벽을 없애고 창의성을 보호하며 혁신을 촉진할 수 있도록 지원하는 도구를 제공하는 데 주력하고 있다.

NFHITS와 Music Dash의 현재 유통 네트워크에는 Apple Music, iTunes, AMI Entertainment, AWA, Bitmoji, Boomplay, Bose, Deutsche Telekom Austria 및 Netherlands, DiGi, Facebook, Flow, GraceNote, iHeartRadio, Instagram, iMusica, 네이버 라이브(Naver Live), Shazam, Snapchat, Sonos, SoundCloud, Spotify, TikTok, Tidal 등이 포함된다.

양사는 Datavault AI의 독보적인 경험 기반 데이터, 민팅(minting), 교환 기술을 활용해 공정하고 투명하며 자동화된 수익화 생태계를 구축하는 것을 목표로 하고 있다. 이를 가속화하기 위해 Datavault AI는 VerifyU와 ADIO 기술을 NFHITS의 유통 프레임워크에 통합해 아티스트와 음악 저작권을 인증하고, 로열티를 보호하며, 디지털 불법 복제를 줄이고, 유통의 무결성을 보장하는 동시에 디지털 수집품과 음악 자산의 토큰화 등 새로운 수익 모델을 창출할 계획이다.

블록체인과 AI를 결합한 Datavault AI와 NFHITS의 유통 인프라는 기존의 스트리밍 및 배포 모델을 재정의하며, 아티스트들에게 다음과 같은 핵심 혜택을 제공한다:

음악, 영상, 독립 영화, 뮤직비디오를 독점적으로 유통할 수 있는 능력

아티스트의 창작물, 지식재산(IP), 메타데이터를 보호하여 향후 로열티를 보장

다양한 엔터테인먼트 시설과 공공장소의 오디오 시스템에 Datavault AI의 ADIO 기술을 적용해 아티스트의 음악을 전달



NFHITS의 창립자이자 CEO인 밥 샤미(Bob Shami)는 “블록체인은 이제 성숙 단계에 이르렀으며, AI와 결합함으로써 우리는 아티스트들의 콘텐츠 스트리밍을 대중화할 수 있는 기술적 기반을 확보했다”고 말했다. 그는 이어 “음악 산업과 콘텐츠 크리에이터들은 오랫동안 수익을 극대화할 방법을 찾아왔다. 이번 새로운 포맷은 수익성을 높이는 새로운 방식의 토대를 마련하며, 신진 콘텐츠 창작자들이 성장하고 지속 가능한 경력을 구축할 수 있는 희망을 제시한다”고 덧붙였다.

두 회사는 또한 Datavault AI의 ADIO 톤 기술을 활용해 NFHITS의 디지털 음악 서비스를 쇼핑몰, 레스토랑, 상점 등 다양한 공간에 도입하는 방안을 검토 중이다. 이 기술은 사람의 귀에는 들리지 않는 비가청 음향 신호를 통해 리스너의 기기로 정보를 전송하며, 이를 통해 독점 콘텐츠, 굿즈, 할인 혜택 등 특별한 프로모션의 제공도 가능하다.

Datavault AI의 CEO인 Nate Bradley는 “Datavault AI는 기업과 산업이 데이터 자산을 관리·보호·활용해 수익화 잠재력을 극대화할 수 있도록 지원하는 데 전념하고 있다”며 “그 시작은 데이터가 어떤 형태로 존재하든 그 가치를 올바르게 이해하는 데 있다”고 말했다. 그는 이어 “NFHITS와의 협력은 아티스트, 공연 기획자, 이벤트 산업에 연간 반복 수익(Annual Recurring Revenue)을 창출할 수 있는 막대한 잠재력을 지닌다”며 “이 산업은 여전히 예술가의 작품에 대한 공정한 보상과 디지털 자산의 무단 사용 방지라는 과제에 직면해 있다”고 덧붙였다. 또한 “VerifyU, ADIO, 그리고 NYIAX 기반 거래소의 도입은 NFHITS 생태계에 실질적인 솔루션을 제공하며, 우리가 어떻게 파트너들과 협력해 산업을 혁신하고 기존에 접근할 수 없었던 영역에서 새로운 수익을 창출하는지를 보여준다”고 강조했다.

Datavault AI Inc. 소개

Datavault AI™(나스닥: DVLT)는 AI 기반 데이터 경험, 가치 평가 및 수익화 분야의 최전선에 서 있는 기업이다. 회사의 클라우드 기반 플랫폼은 음향 과학(Acoustic Science) 및 데이터 과학(Data Science) 부문 간 협업을 중심으로 한 종합 솔루션을 제공한다. Datavault AI의 음향 과학 부문은 Wisam®, ADIO®, Sumerian® 등 특허 기술과 함께 오디오 타이밍, 동기화, 다중 채널 간섭 제거 등을 포함한 업계 최고 수준의 공간 음향 및 멀티채널 무선 HD 사운드 전송 기술을 보유하고 있다. 데이터 과학 부문은 고성능 컴퓨팅(HPC)을 활용해 경험적 데이터 인식, 데이터 가치 평가, 그리고 안전한 데이터 수익화를 위한 솔루션을 제공한다. Datavault AI의 클라우드 플랫폼은 스포츠 및 엔터테인먼트, 이벤트 및 공연장, 바이오테크, 교육, 핀테크, 부동산, 헬스케어, 에너지 등 다양한 산업에서 HPC 소프트웨어 라이선싱 서비스를 지원한다. Information Data Exchange®(IDE)는 물리적 실물 자산을 불변의 메타데이터와 안전하게 연결함으로써 디지털 트윈(Digital Twin) 구현과 이름·이미지·초상권(NIL) 라이선싱을 가능하게 하며, 신뢰성 있는 책임 있는 AI를 촉진한다. Datavault AI의 기술 제품군은 완전한 맞춤 구성이 가능하며, AI 및 머신러닝(ML) 자동화, 서드파티 통합, 정밀 분석, 마케팅 자동화, 광고 모니터링 기능을 포함한다. 본사는 미국 오리건주 비버턴(Beaverton)에 위치하며, 자세한 정보는 www.dvlt.ai 에서 확인할 수 있다.

NFHITS 소개

NFHITS의 사명은 음악과 영화 산업을 창의성, 기술, 그리고 기회가 하나로 결합된 새로운 시대로 이끄는 것이다. 우리는 전 세계의 아티스트, 영화 제작자, 크리에이터, 그리고 기업가들이 장벽을 허물고, 독창성을 보호하며, 혁신을 촉진할 수 있는 도구를 통해 역량을 강화하는 것을 목표로 한다. AI는 인간의 창의성을 대체하지 않을 것이며, 오히려 그것을 향상시키는 도구다. 우리의 목표는 창작 과정을 더욱 매끄럽고 공정하며 보람 있는 경험으로 만드는 것이며, 모든 아티스트의 목소리와 이야기, 그리고 문화가 대체 불가능한 가치를 지니도록 보장하는 것이다. 자세한 내용은 회사 홈페이지 (https://www.nfhits.com)에서 확인이 가능하다.

Music Dash 소개

Apple Music, Pandora, Tidal, YouTube, Gracenote, iHeartRadio 등은 Music Dash와 협력하고 있다. Music Dash의 사명은 디지털 시대에 음악 데이터의 관리, 유통, 수익화 방식을 현대화하는 것이다. 우리는 AI 기반 분석, 블록체인 검증, 투명한 로열티 추적을 통해 아티스트, 프로듀서, 그리고 권리 보유자들이 자신의 카탈로그를 직접 관리할 수 있도록 지원한다. Music Dash는 노래와 메타데이터를 토큰화되고 추적 가능한 디지털 자산으로 전환함으로써, 창작자들이 소유권을 보존하고 새로운 수익원을 창출하며, 보다 공정한 음악 경제에 참여할 수 있도록 돕는다. 자세한 내용은 회사 홈페이지 (https://www.musicdash.ai)에서 확인이 가능하다.

미래예측진술 관련 주의사항 선언

본 보도자료에는 1995년 「미국 민간증권소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act)」 및 기타 관련 증권법의 의미 내에서 “미래예측진술(forward-looking statements)”이 포함되어 있다. “기대한다(expect),” “~할 것이다(will),” “예상한다(anticipates),” “지속한다(continues)” 등의 단어와 이와 유사한 미래형 또는 조건형 표현은 미래예측진술을 식별하기 위한 것이다. 이러한 미래예측진술에는 NFHITS와의 협력 및 그 전망과 목표, 회사와 NFHITS 간의 잠재적 향후 프로젝트, 사업 기회 및 비전, 전략, 미래 매출 기대, 라이선스 사업, 특허 관련 계획, 그리고 특허 기술의 성공적인 구현과 관련된 진술 등이 포함된다. 이러한 진술은 회사와 경영진이 합리적이라고 판단한 추정과 가정에 기반하고 있으나, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있다. 따라서 독자들은 이러한 미래예측진술에 과도한 신뢰를 두지 않도록 주의해야 한다. 실제 결과는 다음과 같은 다양한 위험과 불확실성으로 인해 미래예측진술에서 언급된 내용과 실질적으로 다를 수 있다. 예를 들어, NFHITS와의 협력에서 기대되는 이익 실현 여부, 협력 범위 확장 가능성, 허가 또는 등록된 지식재산의 효과적 활용 여부, 인수한 자산을 통한 시장 점유율 확대 가능성, 본 보도자료에서 언급된 다양한 특허를 통한 신규 수익원 창출 능력, 현재의 유동성 상황 및 운영 지속을 위한 추가 자금 조달 필요성, 일반적인 시장 및 경제 여건, 회사의 존속 가능성(going concern), 나스닥 상장 유지 능력, 비용 관리 및 운영·예산 계획 실행력, 재무 목표 달성 여부, 라이선스 보유 기업들이 자사 기술을 실제 제품에 적용하는 정도 및 시기, 기술 혁신과 지식재산 관련 위험, 그리고 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 서류에 보다 상세히 기술된 기타 위험 요소 등이 이에 해당한다. 본 보도자료에 포함된 정보는 발표일 기준으로만 제공되며, 회사는 새로운 정보, 향후 사건 또는 기타 사유로 인해 본 보도자료에 포함된 미래예측진술을 수정하거나 갱신할 의무를 법률이 요구하지 않는 한 부담하지 않는다.

