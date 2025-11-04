Exterro rejoint le programme AWS ISV Accelerate

PORTLAND, Oregon, 04 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro, principal fournisseur de logiciels de gestion des risques liés aux données, a annoncé aujourd’hui son adhésion au programme Amazon Web Services (AWS) Independent Software Vendor (ISV) Accelerate, une initiative de co-vente destinée aux partenaires AWS et qui offre des solutions logicielles fonctionnant sur AWS ou s’y intégrant. Le programme aide les partenaires AWS à développer de nouvelles opportunités en mettant directement en relation les éditeurs de logiciels (ISV) participants avec l’équipe commerciale d’AWS.

La plateforme de gestion des risques liés aux données d’Exterro permet aux entreprises d’identifier, de comprendre et de gérer leurs données, où qu’elles se trouvent. Elle aide ainsi les équipes juridiques, de protection de la vie privée, de conformité et de criminalistique numérique à réduire les risques, à accélérer les enquêtes et à assurer la conformité aux réglementations. Grâce à sa disponibilité dans le cadre du programme AWS ISV Accelerate, les entreprises clientes peuvent désormais accéder plus facilement à la plateforme Exterro pour transformer leurs flux de travail, notamment :

la gestion des mesures de conservation légale

la révision de documents

les enquêtes internes

la cartographie et la catégorisation des données

la gestion des incidents



La solution Exterro permet aux entreprises d’optimiser et d’automatiser leurs flux de travail en tirant parti d’une IA responsable et de son système Exterro Intelligence pour accélérer l’accès aux informations clés et générer des économies mesurables en termes de temps et de coûts.

« Grâce à notre adhésion au programme AWS ISV Accelerate, nous facilitons l’accès de nos clients à notre plateforme de gestion des risques liés aux données pour les entreprises, alimentée par l’IA, qui comprend nos solutions allant de l’investigation informatique et la révision de documents jusqu’à la protection de la vie privée, la sécurité, la gouvernance et la criminalistique numérique », a déclaré Bruce Holbert, directeur principal des ventes indirectes chez Exterro. « Cette collaboration avec AWS s’inscrit dans notre engagement à établir des partenariats stratégiques qui facilitent la gestion et la sécurisation des données de nos clients, où qu’elles se trouvent. »

Le programme AWS ISV Accelerate offre à Exterro un soutien en co-vente ainsi que des avantages qui permettent de répondre aux besoins des clients grâce à une collaboration avec les équipes commerciales d’AWS dans le monde entier. La co-vente permet d’obtenir de meilleurs résultats pour les clients tout en garantissant un engagement réciproque d’AWS et de ses partenaires.

Les membres du programme AWS ISV Accelerate sont soumis aux normes les plus élevées de l’industrie et doivent se soumettre à une évaluation complète pour être admis. Exterro a participé à un examen approfondi de son architecture et de sa sécurité afin de garantir la qualité et la conception de ses solutions. Les témoignages clients ont également été examinés afin de valider les succès obtenus par les clients d’Exterro dans différents secteurs d’activité.

Les solutions d’Exterro sont disponibles dans le monde entier. Pour en savoir plus, cliquez ici.

À propos d’Exterro

Exterro permet aux entreprises de gérer les risques liés aux données grâce à une plateforme exhaustive conçue pour l’investigation informatique, la confidentialité des données, la cybersécurité et la gouvernance des données, ainsi que la criminalistique numérique. Contrairement aux autres fournisseurs de logiciels, Exterro permet aux entreprises de comprendre facilement leurs données et de prendre des mesures rapides. Basées sur l’IA, les solutions d’Exterro fournissent des informations précises et exploitables, qui permettent aux entreprises de garantir la conformité, de réduire les risques et de rationaliser les opérations tout en réduisant les coûts. Grâce à Exterro, les entreprises peuvent acquérir la clarté et la confiance nécessaires pour relever les défis les plus critiques auxquels elles sont confrontées en matière de données. Pour tout complément d’information, consultez le site www.exterro.com

Contact pour les médias :

Anamika Dhirendrakumar

anamika.dhirendrakumar@exterro.com