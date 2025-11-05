Budget 2025 : Sur le fil de fer de l'équilibre budgétaire

OTTAWA, Ontario, 04 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le gouvernement du Premier ministre Mark Carney a fait table rase de plusieurs mesures fiscales introduites sous le gouvernement précédent telles que la taxe sur les logements sous-utilisés, la taxe de luxe sur les aéronefs et les navires, et l’incitatif aux entrepreneurs canadiens. Ces décisions vont dans le sens des efforts que déploie CPA Canada pour plaider en faveur de la simplification du système fiscal.

« Dans ce budget tant attendu, il n’y a pas grand-chose à se mettre sous la dent sur le plan fiscal, observe John Oakey, vice-président, Fiscalité, à CPA Canada.

« Le gouvernement a mis l’accent sur la productivité économique en élargissant les crédits d’impôt pour la RS&DE et l’exploration de minéraux critiques et en s’engageant à accélérer les déductions pour amortissement, mais il a laissé de côté de nombreuses promesses mises de l’avant dans son programme électoral. »

Bien que l’abolition de certains crédits d’impôt réponde à l’appel de CPA Canada en faveur d’un système fiscal plus simple, l’organisation est déçue de constater que le budget de 2025 ne prévoit aucun examen exhaustif du cadre fiscal canadien. CPA Canada s’engage à continuer de préconiser un tel examen, comme nous l’appelons de nos vœux dans notre récent livre blanc intitulé CPAs Renew Calls for a Tax Review: A Roadmap to Modernize Canada’s Tax System.

Pour obtenir une copie de notre livre blanc ou une entrevue, veuillez écrire à media@cpacanada.ca.