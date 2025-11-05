Celebración global del World Cities Day 2025 en Colombia

BOGOTÁ, Colombia, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- El 31 de octubre (hora local), se celebró en Bogotá, capital de Colombia, la celebración global del World Cities Day 2025 y la ceremonia de entrega del tercer ciclo del Premio Mundial para el Desarrollo Sostenible en las Ciudades (Premio Shanghái), en la que se dieron a conocer las ciudades ganadoras del Premio Shanghái de este año: Bogotá (Colombia), Argel (Argelia), Incheon (Corea del Sur), Medina (Arabia Saudita) y Espoo (Finlandia).

Se puede acceder a las imágenes que acompañan a este comunicado haciendo clic en este enlace.

La Sra. Anaclaudia Rossbach, directora ejecutiva de ONU-Hábitat, el Sr. Ni Hong, ministro del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural de China, así como representantes gubernamentales de Colombia, México y otros países, asistieron y pronunciaron discursos en el evento. El Sr. Gong Zheng, alcalde de Shanghái, pronunció unas palabras de apertura al comienzo de la ceremonia de entrega de premios.

Además, también se presentaron in situ las versiones en inglés del Manual de Shanghái: Guía para el desarrollo urbano sostenible en el siglo XXI · Informe anual 2025 (Shanghai Manual: A Guide for Sustainable Urban Development in the 21st Century · 2025 Annual Report) y el Informe de aplicación del índice adaptado UMF-Shanghái (UMF-Shanghai Adapted Index Application Report).

El Premio Global para el Desarrollo Sostenible en las Ciudades (Premio Shanghái) es un premio internacional iniciado y establecido conjuntamente por ONU-Hábitat y el Shanghai Municipal People's Government. También sirve como vehículo clave para que Shanghái participe activamente en la gobernanza mundial y promueva la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana.

El año pasado, el segundo ciclo del Premio Global para el Desarrollo Sostenible en las Ciudades (Premio Shanghái) se entregó por primera vez en el extranjero. Este año, el Premio Shanghái volvió a salir al extranjero. El tercer ciclo del Premio Global para el Desarrollo Sostenible en las Ciudades (Premio Shanghái) se centra principalmente en los avances logrados en materia de vivienda adecuada para necesidades diversas, la construcción conjunta de ciudades inteligentes centradas en las personas, el desarrollo verde y resiliente que responde al cambio climático y la gobernanza eficaz para ciudades dinámicas.

Fuente: The Global Observance of World Cities Day 2025