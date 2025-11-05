Rekordhøye volumer for Mowi i tredje kvartal

(Bergen, 5. november 2025) Mowi rapporterte inntekter på 1,39 milliarder euro (16,4 milliarder kroner) og et operasjonelt driftsresultat på 112 millioner euro (1,318 millioner kroner) i tredje kvartal.

I et kvartal preget av lave laksepriser som resultat av høy tilbudsvekst, leverte Mowi relativt sett et tilfredsstillende resultat på rekordhøye volumer.



– Til tross for krevende priser i kvartalet er det gledelig å se at vi fortsetter å levere godt på både drift og vekst. Vi har aldri produsert mer laks enn vi gjorde i dette kvartalet. I tillegg har vi aldri hatt mer fisk i sjø på dette tidspunktet av året. Det gjør at vi er godt posisjonert for videre vekst, sier konsernsjef i Mowi, Ivan Vindheim.

Mowi slaktet rekordhøye 166 000 tonn i tredje kvartal og øker volumguidingen for 2025 nok en gang, nå fra 545 000 tonn til 554 000 tonn, hovedsakelig som resultat av konsolidering av Nova Sea fra og med fjerde kvartal. Dette tilsvarer en vekst på 10,5% fra 2024. Videre forventer Mowi å slakte 605 000 tonn i 2026, opp 9,2% fra inneværende år. Av dette vil 380 000 tonn bli slaktet i Norge.

På bare få år har Mowi gått fra å være en 400 tusen tonns oppdretter til å bli en 600 tusen tonns oppdretter. Samtidig som Mowi fortsetter å vokse har selskapet utviklet seg til å bli blant de mest lønnsomme havbruksselskapene gjennom høyt kost- og operasjonelt fokus.

– Det er positivt å se at oppdrettskostnadene våre er redusert med hele 50 millioner euro (588 millioner kroner) i tredje kvartal i år mot tredje kvartal i fjor, og 126 millioner euro (1,5 milliarder kroner) hittil i år. Videre fortsetter vår stående biomassekost å utvikle seg positivt på lavere fôrpriser og andre kostnadstiltak som lover godt for neste års realiserte produksjonskostnader, sier Vindheim.

Mowi Consumer Products, konsernets videreforedlingsvirksomhet, leverte sitt beste kvartal noensinne med svært god drift, rekordhøye volumer og lavere råvarepriser.

– Resultatene i Mowi Consumer Products har forbedret seg betydelig de siste årene, ikke bare på grunn av bedre underliggende drift, men også fordi Mowi har høstet oppsiden av å være et helintegrert sjømatselskap. I tillegg kan vi i nedstrømsleddet kjøpe billigere råvarer og utnytte markedsmuligheter i perioder med fallende laksepriser som i 2025, sier Vindheim.

Mowis fôrproduksjon, Mowi Feed, leverte også et sterkt kvartal med rekordinntjening og det nest høyeste salgsvolumet noensinne.

2025 har vært et år med unormal høy tilbudsvekst oppdemmet gjennom flere år med utfordrende biologi for næringen. Tilbudsveksten er nå normalisert og er forventet å ligge rundt 1% neste år. Kombinert med gode markedsutsikter forventer Mowi derfor en strammere markedsbalanse fremover.

Styret i Mowi har besluttet et utbytte på 1,50 kroner per aksje for tredje kvartal.

Om Mowi ASA

Mowi er et av verdens ledende sjømatselskaper og verdens største oppdretter av atlantisk laks med estimert slaktevolum på 605 000 tonn sløyd vekt i 2026 fra syv oppdrettsland, herunder Norge, Skottland, Irland, Færøyene, Island, Canada og Chile. Mowi er et globalt, helintegrert sjømatselskap som tilbyr laks og annen sjømat til kunder over hele verden, delvis under egen merkevare – MOWI. Mowi er rangert som verdens mest bærekraftige produsent av animalsk protein av Coller FAIRR.

Mowi har hovedkontor i Bergen, sysselsetter 12 300 mennesker i 26 land og er børsnotert i Oslo. Omsetning i 2024 var på 5,62 milliarder euro (65,3 milliarder kroner).

