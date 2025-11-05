Bouygues : résultats des neuf premiers mois 2025

RÉSULTATS DES NEUF PREMIERS MOIS 2025

Paris, le 05/11/25

RÉSULTATS DU GROUPE DES NEUF PREMIERS MOIS 2025 SOLIDES

LE GROUPE VISE, POUR 2025, UNE LÉGÈRE CROISSANCE DE SON ROCA ET UNE LÉGÈRE CROISSANCE DE SON CHIFFRE D’AFFAIRES À CHANGE CONSTANT, PAR RAPPORT À 2024

Chiffre d’affaires du Groupe : 41,9 Md€, +0,9% sur un an, grâce notamment aux Métiers de la construction. Le chiffre d’affaires du Groupe du troisième trimestre est stable sur un an à 15 Md€, et intègre des impacts de change d’environ -250 millions d’euros sur le trimestre.

+0,9% sur un an, grâce notamment aux Métiers de la construction. Le chiffre d’affaires du Groupe du troisième trimestre est stable sur un an à 15 Md€, et intègre des impacts de change d’environ -250 millions d’euros sur le trimestre. Résultat opérationnel courant des activités (ROCA) du Groupe : 1 814 M€, +95 M€ sur un an, hausse portée par les Métiers de la construction et Equans.

+95 M€ sur un an, hausse portée par les Métiers de la construction et Equans. Le résultat net part du Groupe (hors contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France) s’élève à 735 M€ , en amélioration de 48 M€ sur un an.

, en amélioration de 48 M€ sur un an. L’estimation des effets , sur le résultat net part du Groupe, de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale en France pour 2025 , votées au premier trimestre 2025 (dont principalement la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France), est confirmée à environ 100 M€ sur l’ensemble de l’année , dont environ 80 M€ comptabilisés sur les neuf premiers mois.

, sur le résultat net part du Groupe, , votées au premier trimestre 2025 (dont principalement la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France), , dont environ 80 M€ comptabilisés sur les neuf premiers mois. Le résultat net part du Groupe s’élève à 675 M€. Ce résultat n’est donc pas comparable à celui des neuf premiers mois 2024.

Ce résultat n’est donc pas comparable à celui des neuf premiers mois 2024. Structure financière particulièrement solide : endettement financier net (7,6 Md€) en amélioration d’environ 900 M€ par rapport à fin septembre 2024, après prise en compte des acquisitions nettes pour près de 1,1 Md€ sur un an. Relèvement par S&P de la perspective associée à la notation A- du Groupe1 de négative à stable.

Le conseil d’administration de Bouygues s’est réuni le 4 novembre 2025 sous la présidence de Martin Bouygues et a arrêté les comptes des neuf premiers mois 2025.

CHIFFRES-CLÉS

(millions d’euros) 9M 2025 9M 2024 Variation Chiffre d’affaires 41 857 41 492 +0,9% a Résultat opérationnel courant des activités 1 814 1 719 +95 Marge des activités 4,3% 4,1% +0,2 pt Résultat opérationnel courant ᵇ 1 737 1 651 +86 Résultat opérationnel ᶜ 1 586 1 474 +112 Résultat financier (305) (287) -18 Résultat net part du Groupe hors contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France 735 687 +48 Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France (60) 0 -60 Résultat net part du Groupe yc contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France 675 687 -12





(millions d’euros) À fin sept. 2025 À fin sept. 2024 Variation Excédent (+) / Endettement (-) financier net (7 618) d (8 474) +856

(a) +0,8% à périmètre et change constants

(b) Dont -77 M€ d’amortissement de PPA aux 9M 2025 et -68 M€ aux 9M 2024

(c) Dont -151 M€ de résultat non courant aux 9M 2025 et -177 M€ aux 9M 2024

(d) L’endettement financier net à fin septembre 2025 inclut des acquisitions nettes pour près de 1,1 Md€ sur un an

Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois 2025 s’établit à 41,9 milliards d’euros, en hausse de 0,9% par rapport à la même période en 2024. Cette hausse est essentiellement portée par les Métiers de la construction et la contribution sur neuf mois de La Poste Telecom. À périmètre et change constants, le chiffre d’affaires augmente de 0,8% sur un an. Les impacts de change constatés sur les neuf premiers mois de l’année s’élèvent à environ

-270 millions d’euros, et sont quasi-intégralement concentrés sur le troisième trimestre (impact d’environ -250 millions d’euros) ; Ainsi, au troisième trimestre, le chiffre d’affaires du Groupe est stable sur un an, à

15 milliards d’euros.

des neuf premiers mois 2025 s’établit à 41,9 milliards d’euros, en hausse de 0,9% par rapport à la même période en 2024. Cette hausse est essentiellement portée par les Métiers de la construction et la contribution sur neuf mois de La Poste Telecom. À périmètre et change constants, le chiffre d’affaires augmente de 0,8% sur un an.

Le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) ressort à 1 814 millions d’euros, soit une progression de 95 millions d’euros sur un an. Cette amélioration est largement portée par les Métiers de la construction, dont le ROCA progresse de 115 millions d’euros sur un an à 591 millions d’euros, et par Equans, dont le ROCA progresse de 91 millions d’euros sur la période à 565 millions d’euros. Comme attendu, la contribution de Bouygues Telecom est en baisse de 94 millions d’euros sur un an à

509 millions d’euros.

Le résultat net part du Groupe s’établit à 675 millions d’euros 2 . Hors contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France, il s’établit à 735 millions d’euros, en amélioration de

48 millions d’euros sur un an. Le résultat net part du Groupe intègre en particulier : Des amortissements et dépréciations des incorporels reconnus lors des acquisitions (PPA) de

-77 millions d’euros (en hausse de 9 millions d’euros sur un an) ; Un résultat non courant 3 ne reflétant pas la performance opérationnelle des métiers de

-151 millions d’euros. Il inclut notamment des charges non courantes en lien avec le management incentive plan d’Equans, ainsi que des provisions comptabilisées chez Bouygues Construction et Colas, respectivement en lien avec un changement de réglementation au Royaume-Uni et avec un dossier de Colas Rail à l’international remontant à 2011 ; Un résultat financier de -305 millions d’euros. Pour rappel, le résultat financier s’établissait à

-287 millions d’euros sur les neuf premiers mois 2024 ; Une charge d’impôt de 514 millions d’euros, qui inclut une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France de 71 millions d’euros 4 . Sur les neuf premiers mois 2024, la charge d’impôt s’élevait à 392 millions d’euros 5 .

s’établit à 675 millions d’euros . Hors contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France, il s’établit à 735 millions d’euros, en amélioration de 48 millions d’euros sur un an. Le résultat net part du Groupe intègre en particulier :

L’endettement financier net s’établit à 7,6 milliards d’euros à fin septembre 2025, en amélioration de 856 millions d’euros par rapport à fin septembre 2024, et inclut des acquisitions nettes de près de 1,1 milliard d’euros sur un an, dont principalement celle de La Poste Telecom. Le ratio d’endettement net6 s’élève à 53% à fin septembre 2025 (contre 61% à fin septembre 2024).

PERSPECTIVES 2025

Perspectives du Groupe

Dans un environnement mondial très incertain, les six Métiers du Groupe continueront de démontrer leur capacité à s’adapter aux évolutions de leurs marchés respectifs. Ils poursuivront leurs efforts afin d’améliorer leur rentabilité.

Le Groupe confirme viser une légère croissance de son résultat opérationnel courant des activités (ROCA) par rapport à 2024.

Le groupe Bouygues précise que son chiffre d’affaires 2025 est attendu en légère croissance, à taux de change constants, par rapport à 2024. Compte tenu des fluctuations des devises, notamment celles liées au dollar américain, le chiffre d’affaires, tel que publié, est désormais attendu proche du chiffre d’affaires 2024.

Précédemment, le groupe Bouygues visait pour 2025 un chiffre d’affaires et un résultat opérationnel courant des activités (ROCA) en légère croissance par rapport à 2024.

Les effets, sur le résultat net part du Groupe, de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale en France, votées au premier trimestre 2025, sont estimés à date à environ 100 millions d’euros pour 2025.

Perspectives d’Equans

Equans poursuit le déploiement de son plan stratégique. Equans vise pour 2025 :

Un chiffre d’affaires en légère baisse par rapport à 2024, à taux de change constants, compte tenu de la sortie proactive des activités non stratégiques et non performantes résiduelles, et du ralentissement temporaire dans certains domaines d’activité.

(Précédemment, Equans visait un chiffre d’affaires proche de 2024, à taux de change constants).

Une marge des activités proche de 4,3% (précédemment, Equans visait une marge des activités proche de 4,2%).

Un taux de conversion de 80% à 100% du ROCA en cash-flow7 avant Besoin en Fonds de Roulement (BFR).

Pour rappel, Equans a pour objectif de rejoindre progressivement la croissance organique des comparables du secteur, et d’atteindre, en 2027, une marge des activités (marge de ROCA) de 5%.

Perspectives de Bouygues Telecom

Bouygues Telecom confirme viser pour 2025 :

Un chiffre d’affaires facturé aux clients, incluant La Poste Telecom 8 , en hausse par rapport à 2024 ;

, en hausse par rapport à 2024 ; Un chiffre d’affaires facturé aux clients (à périmètre constant, hors La Poste Telecom), proche de 2024. Il sera, soit légèrement supérieur soit légèrement inférieur, son évolution dépendant de la durée et de l’intensité de la pression concurrentielle observée actuellement ;

Un EBITDA après Loyer proche de 2024. Bouygues Telecom ne bénéficiera plus en 2025 des couvertures très favorables sur les prix de l’énergie prises en 2020 et 2021. La contribution de La Poste Telecom à l’EBITDA après Loyer sera limitée en 2025, avec un effet plein attendu à partir de 2028 ;

Des investissements d’exploitation bruts d’environ 1,5 milliard d’euros (hors fréquences), incluant les investissements liés à la préparation de la migration des clients Mobile de La Poste Telecom.





Perspectives du groupe TF1

Fort du succès de sa stratégie, le groupe TF1 confirme les objectifs 2025 suivants :

Croissance soutenue à deux chiffres du chiffre d’affaires digital ;

Viser une politique de dividendes en croissance dans les prochaines années.

La phase actuelle d’instabilité politique et fiscale française pèse sur la confiance des acteurs économiques, conduisant à un marché publicitaire (linéaire en particulier) plus difficile qu’anticipé sur le mois d’octobre. Les estimations commerciales pour novembre ressortent également dégradées.

Dans ce contexte, et avec une faible visibilité jusqu’à la fin de l’année, le groupe TF1 ajuste son objectif de marge des activités pour 2025 à un niveau compris entre 10,5% et 11,5% (contre une marge proche de celle de 2024, soit 12,6%).

ANALYSE DÉTAILLÉE PAR ACTIVITÉ

ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION

Fin septembre 2025, le carnet de commandes des activités de construction (Colas, Bouygues Construction, Bouygues Immobilier) s’établit au niveau très élevé de 32,1 milliards d’euros, en progression de 1% sur un an9, offrant une forte visibilité sur l’activité future.

Le carnet de commandes est en hausse en Europe10 hors France (+14% sur un an), stable en France sur un an, et en baisse à l’international hors Europe (-6% sur un an).

Le carnet de commandes de Colas s’élève à 14,2 milliards d’euros, en hausse de 1,4 milliard d’euros environ, soit +11% sur un an (+12% à change constant et hors principales cessions et acquisitions). Le carnet Route progresse de 2% sur un an (-3% en France et +4% à l’international), et le carnet Rail est en hausse de 31% sur un an.

A fin septembre 2025, la part du carnet de commandes à exécuter dans les 15 prochains mois est en augmentation d’environ 400 millions d’euros par rapport à fin septembre 2024.

Colas a enregistré une prise de commandes de 10,8 milliards d’euros au cours des neuf premiers mois 2025. La prise de commandes est en légère hausse sur un an dans la Route, portée par l’international, avec, au troisième trimestre, une prise de commandes significative aux Etats-Unis, au Canada et au Maroc. Sur les neuf premiers mois, la prise de commandes est en léger repli sur un an en France Métropolitaine, comme attendu. Dans le Rail, la prise de commandes est en forte amélioration sur un an, marquée notamment par la signature d’un contrat significatif au troisième trimestre au Royaume-Uni.

Le carnet de commandes de Bouygues Construction s’établit à 17,2 milliards d’euros à fin septembre 2025, en baisse de 700 millions d’euros environ, soit -4% sur un an (-3% à change constant et hors principales cessions et acquisitions). Il est soutenu principalement par les pôles Bâtiment France et Bâtiment International, dont les carnets augmentent respectivement de 12% et 1% sur un an, tandis que le carnet Travaux Publics est en recul de 14% sur un an.

A fin septembre 2025, la part du carnet de commandes à exécuter sur les 15 prochains mois est en baisse d’environ 200 millions d’euros par rapport à fin septembre 2024. La variation du carnet de commandes de Bouygues Construction n’est pas représentative, compte tenu des fluctuations liées à l’attribution des très grandes affaires. De nouveaux contrats significatifs sont attendus d’ici mi-2026 qui viendront soutenir le niveau du carnet de commandes.

Sur les neuf premiers mois 2025, Bouygues Construction a enregistré une prise de commandes de 6,8 milliards d’euros. Une large part de la prise de commandes provient des activités de fonds de commerce (soit les contrats inférieurs à 100 millions d’euros) qui représentent 72% de la prise de commandes totale de la période. Par ailleurs, Bouygues Construction a signé, au cours des neuf premiers mois, quelques contrats de plus de 100 millions d’euros, dont trois au cours du troisième trimestre.

Enfin, Bouygues Immobilier fait face à un environnement de marché toujours difficile. Dans le Logement, les réservations s’établissent à un peu plus de 900 millions d’euros. Les réservations à l’Unité sont en progression en valeur et stables en volume11, tandis que les réservations en Bloc sont en baisse en volume et en valeur. Le mix 2025 est différent de celui de 2024. Les taux d’écoulement et de désistement affichent une amélioration significative sur un an. Dans le Tertiaire, l’activité commerciale reste à un niveau très faible. Le carnet de commandes s’établit à 723 millions d’euros, en repli d’environ 280 millions d’euros sur un an, soit -28%. La baisse du carnet de commandes depuis fin juin 2025 d’environ 70 millions d’euros, est principalement liée à la déconsolidation des activités en Pologne en juillet 2025 pour environ 40 millions d’euros.





Le chiffre d’affaires des activités de construction s’établit à 20,6 milliards d’euros sur les neuf premiers mois 2025, en hausse de 2% sur un an12.

Le chiffre d’affaires de Colas est en légère progression de 1% sur un an13. Le Rail (+12% sur un an) bénéficie de la dynamique de l’activité en Egypte, en France et en Allemagne, tandis que la Route est stable sur un an, dont +2% en France, +2% dans la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique), -5% en Amérique du Nord et +19% en APAC (Asie Pacifique).

Le chiffre d’affaires de Bouygues Construction augmente de 4% sur un an 14 , une hausse portée par ses trois pôles, à savoir les Travaux Publics (+5% sur un an), le Bâtiment France (+4% sur un an) et le Bâtiment International (+6% sur un an).





augmente de 4% sur un an , une hausse portée par ses trois pôles, à savoir les Travaux Publics (+5% sur un an), le Bâtiment France (+4% sur un an) et le Bâtiment International (+6% sur un an). Le chiffre d’affaires de Bouygues Immobilier est en baisse de 6%15 par rapport aux neuf premiers mois 2024, avec un chiffre d’affaires Logement, retraité de la cession des activités en Pologne, en baisse de 4% sur un an.





Le ROCA des activités de construction s’établit à 591 millions d’euros sur les neuf premiers mois 2025, en amélioration de 115 millions d’euros sur un an, une progression portée par la hausse du résultat des trois Métiers. La marge de ROCA des activités de construction progresse de 0,5 point sur la période à 2,9%.

Le ROCA de Colas s’établit à 317 millions d’euros, en hausse de 11 millions d’euros sur un an. La marge des activités s’établit à 2,7%, soit une légère hausse de 0,1 point sur un an.

Le ROCA de Bouygues Construction s’améliore de 45 millions d’euros et atteint 264 millions d’euros sur les neuf premiers mois 2025. La marge des activités s’établit à 3,3%, soit une hausse de 0,4 point sur un an.





s’améliore de 45 millions d’euros et atteint 264 millions d’euros sur les neuf premiers mois 2025. La marge des activités s’établit à 3,3%, soit une hausse de 0,4 point sur un an. Enfin, le ROCA de Bouygues Immobilier s’établit à 10 millions d’euros contre -49 millions d’euros sur les neuf premiers mois 2024. Ce résultat inclut quelques éléments ponctuels, représentant au total un montant de +27 millions d’euros, avec en particulier la cession des activités en Pologne.





EQUANS

Le carnet de commandes d’Equans s’établit à 25,8 milliards d’euros à fin septembre 2025, stable sur un an16. Sur les neuf premiers mois 2025, Equans a enregistré une prise de commandes de 13,9 milliards d’euros, un niveau élevé. La prise de commandes sur les contrats inférieurs à 5 millions d’euros, qui représentent plus des deux tiers de la prise de commandes totale, est en hausse sur un an. À l’inverse, la prise de commandes sur les contrats supérieurs à 5 millions d’euros est en baisse sur un an, et souligne l’attitude attentiste visible dans certains segments, notamment les datacenters en Europe, et le marché des gigafactories de batteries. La marge sous-jacente de la prise de commandes continue de s’améliorer graduellement.

Equans a réalisé, au terme des neuf premiers mois de 2025, un chiffre d’affaires de 13,8 milliards d’euros, en baisse de 2% sur un an (-2% à périmètre et change constants). Equans poursuit sa stratégie de sélectivité des affaires et de désengagement d’activités non stratégiques, notamment l’activité New Build (construction de logements neufs, notamment de logement social) au Royaume-Uni. Le ralentissement temporaire de l’activité est également lié à l’attitude attentiste mentionnée ci-dessus.

Le ROCA d’Equans atteint 565 millions d’euros sur les neuf premiers mois 2025, en forte hausse de 91 millions d’euros sur un an. La marge des activités s’établit à 4,1%, en hausse de 0,7 point sur un an, soulignant la poursuite de la bonne exécution du plan Perform.

Au troisième trimestre, Equans a sécurisé quatre acquisitions, en Allemagne, en Autriche, en Italie et en Amérique du Nord, qui représentent, en année pleine, un chiffre d’affaires cumulé d’environ

180 millions d’euros.

BOUYGUES TELECOM

La performance commerciale de Bouygues Telecom dans le Fixe reste solide. L’opérateur continue de profiter de la bonne dynamique constatée sur les offres B.iG et B&YOU Pure Fibre lancées en fin d’année 2024, qui se traduit notamment par une amélioration de la satisfaction client et du churn. Il bénéficie également du lancement prometteur des offres Fixe de La Poste Telecom en septembre 2025.

À fin septembre 2025, le parc de clients FTTH atteint 4,6 millions d’abonnés, Bouygues Telecom ayant attiré 371 000 nouveaux clients sur les neuf premiers mois de 2025, dont 128 000 sur le troisième trimestre. Le parc Fixe comprend au total 5,3 millions de clients, soit 184 000 nouveaux clients sur les neuf premiers mois de 2025, dont 79 000 sur le troisième trimestre. La part des clients Fixe bénéficiant d’une ligne FTTH continue d’augmenter et atteint 85%, contre 79% un an auparavant. Bouygues Telecom continue d’étendre sa présence géographique sur l’ensemble du territoire national, et a déjà atteint, avec un an d’avance, son objectif de

40 millions de prises FTTH commercialisées. Au troisième trimestre, l’ABPU Fixe est en hausse de 0,2€ sur un an, à 33,4€ par client par mois.

Bouygues Telecom affiche une bonne performance commerciale dans le Mobile, dans un marché mature et toujours concurrentiel. Les effets positifs de sa nouvelle stratégie initiée avec B.iG se poursuivent sur la satisfaction client, le churn et le nombre de clients convergents. Le parc forfait Mobile hors MtoM compte 18,5 millions de clients, avec 231 000 nouveaux clients sur les neuf premiers mois de 2025, dont 125 000 sur le troisième trimestre.

Au troisième trimestre, l’ABPU Mobile incluant La Poste Telecom s’établit à 17,3€ par client par mois17, dans un contexte de marché toujours concurrentiel sur le bas de marché, avec des prix bas à l’acquisition de nouveaux clients, et intègre comme attendu un effet dilutif de La Poste Telecom.

Le chiffre d’affaires facturé aux clients ressort à 4,9 milliards d’euros, en hausse de 5% par rapport aux neuf premiers mois 2024, portée par La Poste Telecom. Il est globalement stable hors La Poste Telecom, la contribution positive du Fixe étant compensée par la baisse du Mobile. Au total, le chiffre d’affaires de l’opérateur est en hausse de 4% sur un an, portée par la hausse du chiffre d’affaires Services (+4% sur un an), et du chiffre d’affaires Autres (+3% sur un an), composé principalement du chiffre d’affaires Terminaux, Accessoires et Travaux.

L’EBITDA après Loyer atteint 1,5 milliard d’euros sur les neuf premiers mois 2025, stable sur un an, et inclut, comme attendu, une contribution limitée de La Poste Telecom. La stabilité de l’EBITDA après Loyer reflète la croissance du chiffre d’affaires facturé aux clients et la poursuite des efforts de maîtrise des coûts, ainsi que l’augmentation des coûts de l’énergie (Bouygues Telecom ne bénéficiant plus, depuis fin 2024, des couvertures très favorables sur les prix de l’énergie). La marge d’EBITDA après Loyer s’établit à 31,3%, en repli de 1,2 point sur un an.

Le ROCA de Bouygues Telecom s’élève à 509 millions d’euros, en baisse de 94 millions d’euros sur un an. Cette diminution attendue s’explique par l’augmentation des dotations aux amortissements en lien avec la trajectoire d’investissements d’exploitation bruts. Le résultat opérationnel courant est de 483 millions d’euros, et inclut 26 millions d’euros d’amortissement de PPA. Le résultat opérationnel s’établit à 472 millions d’euros, et comprend un résultat non courant de -11 millions d’euros.

Les investissements d’exploitation bruts hors fréquences s’élèvent à 1 milliard d’euros à fin septembre 2025.

TF1

Sur les neuf premiers mois 2025, les audiences du groupe TF1 progressent sur toutes les cibles : chez les FRDA < 5018 la part d’audience s’établit à 33,8%, et chez les individus âgés de 25 à 49 ans elle s’établit à 30,7%.

Le chiffre d’affaires du groupe TF1 s’élève à 1,6 milliard d’euros sur les neuf premiers mois de 2025, stable sur un an :

Le chiffre d’affaires Média est en repli de 1% sur un an, avec un chiffre d’affaires publicitaire en baisse de 2% sur un an. La forte dynamique de croissance de TF1+ se maintient (+41% sur un an) et continue de démontrer l’attractivité de la plateforme pour les annonceurs.

Le chiffre d’affaires de Studio TF1 (anciennement Newen Studios) s’établit à 213 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2025, en hausse de 11% sur un an. Il intègre une contribution de Johnson Production Group (JPG) à hauteur de 25 millions d’euros (contre 8 millions d’euros l’an dernier19).

Le ROCA de TF1 s’élève à 191 millions d’euros, en léger retrait de 7 millions d’euros sur un an. Pour rappel, le ROCA intégrait, au troisième trimestre 2024, une plus-value de 27 millions d’euros liée à la cession de la marque Ushuaïa. Au cours du troisième trimestre 2025, TF1 a finalisé les cessions de My Little Paris et de PlayTwo, générant une plus-value de 17 millions d’euros. Hors ces éléments, le ROCA à fin septembre 2025 ressort en légère progression de 3 millions d’euros sur un an.

Le ROCA intègre un coût des programmes de 662 millions d’euros. La légère baisse de 9 millions d’euros par rapport aux neuf premiers mois de 2024, reflète notamment l’effet de base lié à l’EURO de football 2024. La marge des activités s’établit à 11,9%, en baisse de 0,5 point sur un an.

SITUATION FINANCIÈRE

A 14,4 milliards d’euros, la liquidité du Groupe est à un niveau très élevé. Elle est composée de la trésorerie du Groupe à hauteur de 3,1 milliards d’euros, complétée de facilités de crédit moyen et long terme non utilisées de 11,3 milliards d’euros.

L’endettement financier net à fin septembre 2025 s’établit à 7,6 milliards d’euros contre 6,1 milliards d’euros à fin décembre 2024 et 8,5 milliards d’euros à fin septembre 2024. Il est en amélioration de 856 millions d’euros sur un an, et inclut des acquisitions nettes de près de 1,1 milliard d’euros sur la période, dont principalement celle de La Poste Telecom.

Au cours des neuf premiers mois de l’année 2025, la variation des Besoins en Fonds de Roulement et divers atteint -1,9 milliard d’euros.

Le ratio d’endettement net20 s’établit à 53%, en amélioration par rapport à fin septembre 2024 (61%).

Fin septembre 2025, la maturité moyenne des émissions obligataires du Groupe est de 6,6 ans à un coupon moyen de 3,01% (et un taux effectif moyen de 2,25%). L’échéancier de la dette est bien réparti dans le temps, et la prochaine échéance obligataire est en octobre 2026.

Le 12 septembre 2025, Standard and Poor’s a relevé de négative à stable la perspective associée à la notation A- du Groupe. Ainsi, les notations financières long terme attribuées au Groupe par les agences Moody’s et Standard and Poor’s sont respectivement : A3, perspective stable et A-, perspective stable.

FAITS SIGNIFICATIFS

Colas

Le 5 août 2025, Colas Inc., filiale américaine de Colas, a annoncé avoir signé un protocole d’accord visant à acquérir 100% des titres de la société Suit-Kote, jusqu’alors détenus par la famille Suits, fondatrice de l’entreprise en 1921, pour un montant de plus de 450 millions de dollars américains. Suit-Kote est spécialisée dans la distribution de bitume liquide, dans la fabrication de mélanges d’émulsion, ainsi que dans les services de construction et de préservation des chaussées dans plusieurs États du nord-est des États-Unis. Avec plus de 750 employés, Suit-Kote génère un chiffre d’affaires annuel d’environ 500 millions de dollars américains. Le dossier est en cours d’instruction par l’autorité américaine de la concurrence.

Bouygues Construction

Le 4 novembre 2025, le gouvernement britannique a annoncé avoir bouclé le financement de deux EPR (European Pressurised Reactors) pour la centrale nucléaire de Sizewell C, au Royaume-Uni. Le 30 juin dernier, l’Alliance CWA (Civil Works Alliance) composée de Bouygues Construction, Laing O’Rourke et Balfour Beatty, associés au client Sizewell C, avait été retenue pour réaliser les travaux de génie civil de la future centrale.

La Civil Works Alliance, dont Bouygues Construction est membre à travers sa filiale Bouygues Travaux Publics, sera en charge :

Des travaux préparatoires et des terrassements ;

Des travaux maritimes et du creusement des différents tunnels (dont 3 tunnels sous-marins de 3 km) ;

Des principaux travaux de génie civil : îlot nucléaire, îlot conventionnel et stations de pompage ;

Des travaux annexes, des voiries et des réseaux permanents.

Ces travaux de génie civil seront répartis en environ 40 lots et seront attribués au fur et à mesure de l’avancement du projet à compter du 4ème trimestre 2025. Dans ce contexte, Bouygues Construction prendra en carnet ces différentes commandes au fur et à mesure de leur attribution. La prise de commandes du projet de Sizewell C, étalée dans le temps, représentera pour Bouygues Construction un montant cumulé de l’ordre de 3 milliards de livres sterling (3,3 milliards d’euros).

Bouygues Telecom

Le 30 juillet 2025, Bouygues Telecom et SFR ont annoncé être entrés en négociations exclusives avec Phoenix Tower International en vue de lui céder 100% du capital et des droits de vote de la société Infracos, société commune créée en 2014 entre Bouygues Telecom et SFR dans le cadre de la mise en œuvre des accords dits

« Crozon » permettant le déploiement et l’exploitation de sites radios mutualisés en zone moins dense. Bouygues Telecom et SFR détiennent chacun 50% de la société Infracos. Cette cession devrait avoir un impact positif sur l’endettement financier net du Groupe, compris entre 300 et 350 millions d’euros. L’opération, soumise au processus de consultation des instances représentatives du personnel, devrait être finalisée d’ici la fin d’année 2025, sous réserve notamment de l’obtention des autorisations administratives nécessaires auprès des Autorités de Concurrence, de l’ARCEP et du Ministre chargé de l'économie au titre des investissements étrangers. Ces actifs n’ont pas été classés en « Actifs ou activités détenus en vue de la vente » car ils ne sont pas disponibles à la vente en l’état.

Le 14 octobre 2025, Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange ont annoncé la remise d'une offre conjointe non engageante en vue de l’acquisition d’une grande partie des activités de télécommunications du groupe Altice en France21. Elle vise la plupart des actifs de l’opérateur SFR, mais exclut notamment les participations dans les sociétés Intelcia, UltraEdge, XP Fibre et Altice Technical Services ainsi que les activités du groupe Altice dans les départements et régions d’outre-mer. Cette offre porte sur un montant total de 17 milliards d'euros de valeur d’entreprise pour les actifs considérés du groupe Altice en France et fait ressortir une valeur d’entreprise implicite indicative pour l’ensemble d’Altice France de plus de 21 milliards d’euros. Le 15 octobre 2025, Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange ont pris note de la décision du groupe Altice de rejeter leur offre conjointe non engageante remise le 14 octobre. Les trois opérateurs maintiennent leur offre et souhaitent créer un dialogue constructif avec le groupe Altice et ses actionnaires pour envisager ensemble la manière dont ce projet pourrait prospérer22.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS FINANCIERS

26 février 2026 : résultats annuels 2025 (7h30 CET)

Les comptes ont fait l’objet d’un examen limité des commissaires aux comptes et le rapport correspondant a été émis.

Retrouvez l’intégralité des comptes et annexes sur le site www.bouygues.com/resultats.



Le call de présentation des résultats aux analystes se tiendra le 5 novembre 2025 à 9H (CET).

Les détails de connexion sont disponibles sur le site www.bouygues.com.

La présentation sera disponible avant le démarrage du webcast sur le site www.bouygues.com/resultats.

Bouygues est un groupe de services diversifié, présent dans plus de 80 pays et riche de 200 000 collaborateurs au service du progrès humain dans la vie quotidienne. Porteuses de croissance, ses activités répondent à des besoins essentiels et en constante évolution : activités de construction (Colas, Bouygues Construction et Bouygues Immobilier) ; énergies et services (Equans), télécoms (Bouygues Telecom) et médias (TF1).

ACTIVITÉ COMMERCIALE DES NEUF PREMIERS MOIS 2025

CARNET DE COMMANDES DES ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION

(millions d’euros) À fin sept. 2025 À fin sept. 2024 Variation Colas 14 198 12 827 +11% a Bouygues Construction 17 198 17 924 -4% b Bouygues Immobilier 723 1 005 -28% c Total 32 119 31 756 +1% d

(a) +12% à change constant et hors principales acquisitions / cessions

(b) -3% à change constant et hors principales acquisitions / cessions

(c) -24% à change constant et hors principales acquisitions / cessions

(d) +2% à change constant et hors principales acquisitions / cessions

COLAS, CARNET DE COMMANDES

(millions d’euros) À fin sept. 2025 À fin sept. 2024 Variation France Métropole 3 457 3 631 -5% International et Outre-Mer 10 741 9 196 +17% Total 14 198 12 827 +11%

BOUYGUES CONSTRUCTION, PRISES DE COMMANDES

(millions d’euros) 9M 2025 9M 2024 Variation France 2 924 3 011 -3% International 3 850 7 054 -45% Total 6 774 10 065 -33%

BOUYGUES IMMOBILIER, RÉSERVATIONS

(millions d’euros) 9M 2025 9M 2024 Variation Logement 912 1 024 -11% Tertiaire 38 7 n.s Total 950 1 031 -8%

EQUANS, CARNET DE COMMANDES

(millions d’euros) À fin sept. 2025 À fin sept. 2024 Variation France 8 490 8 504 0% International 17 265 17 274 0% Total 25 755 25 778 0% a

(a) Stable à change constant et hors principales acquisitions / cessions

BOUYGUES TELECOM, PARC CLIENTS

(en milliers) À fin sept. 2025 À fin déc. 2024 Variation Parc Clients Mobile hors MtoM 18 566 18 433 +133 Parc Forfait Mobile hors MtoM 18 506 18 276 +231 Parc total Mobile 27 031 26 810 +221 Parc FTTH 4 554 4 182 +371 Parc total Fixe 5 348 5 165 +184

TF1, PART D’AUDIENCE (a)

en % À fin sept. 2025 À fin sept. 2024 Variation Total 33,8% 33,0% +0,8 pt

(a) Source Médiamétrie – Femmes de moins de 50 ans Responsables Des Achats

PERFORMANCE FINANCIÈRE DES NEUF PREMIERS MOIS 2025

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ RÉSUMÉ DU GROUPE

(millions d’euros) 9M 2025 9M 2024 Variation Chiffre d’affaires 41 857 41 492 +0,9% a Résultat opérationnel courant des activités 1 814 1 719 +95 Amortissement et dépréciation des incorporels reconnus lors des acquisitions (PPA)ᵇ (77) (68) -9 Résultat opérationnel courant 1 737 1 651 +86 Autres produits et charges opérationnels (151) c (177) d +26 Résultat opérationnel 1 586 1 474 +112 Coût de l’endettement financier net (175) (150) e -25 Charges d’intérêts sur obligations locatives (90) (77) -13 Autres produits et charges financiers (40) (60) e +20 Impôt (514) (392) -122 Quote-part du résultat net des coentreprises et entités associées (2) 5 -7 Résultat net des activités poursuivies 765 800 -35 Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (90) (113) +23 Résultat net part du Groupe yc contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France 675 687 -12 Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France (60) 0 -60 Résultat net part du Groupe hors contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France 735 687 +48

(a) +0,8% à périmètre et change constants

(b) Purchase Price Allocation (Allocation du prix d’achat)

(c) Dont résultat non courant de -30 M€ chez Colas, -28 M€ chez Bouygues Construction, -45 M€ chez Equans, -11 M€ chez Bouygues Telecom, -7 M€ chez TF1, et -30 M€ chez Bouygues SA

(d) Dont résultat non courant de -33 M€ chez Bouygues Construction, -27 M€ chez Bouygues Immobilier, -67 M€ chez Equans, -14 M€ chez Bouygues Telecom, -19 M€ chez TF1 et -17 M€ chez Bouygues SA

(e) Voir note 2.2 des annexes aux comptes consolidés

CHIFFRE D’AFFAIRES DES ACTIVITÉS DU GROUPE

(millions d’euros) 9M 2025 9M 2024 Variation Effet change Effet périmètre À PCC ᶜ Activités de construction ᵃ 20 599 20 187 +2% +1% 0% +3% dont Colas 11 929 11 794 +1% +1% -1% +2% dont Bouygues Construction 7 897 7 569 +4% +1% 0% +5% dont Bouygues Immobilier 904 963 -6% 0% +5% -1% Equans 13 766 14 084 -2% 0% 0% -2% Bouygues Telecom 5 937 5 714 +4% 0% -5% -1% TF1 1 598 1 591 0% 0% 0% +1% Bouygues SA et autres 179 163 n.s - - n.s Retraitements intra-Groupe ᵇ (353) (386) n.s - - n.s Chiffre d’affaires du Groupe 41 857 41 492 +1% +1% -1% +1% dont France 20 614 20 099 +3% 0% -1% +1% dont international 21 243 21 393 -1% +1% 0% 0%

(a) Somme des chiffres d’affaires contributifs après élimination des opérations intra-Groupe

(b) Dont retraitements intra-groupe des activités de construction

(c) À périmètre et change constants

CALCUL DE L’EBITDA APRÈS LOYER a DU GROUPE

(millions d’euros) 9M 2025 9M 2024 Variation Résultat opérationnel courant des activités du Groupe 1 814 1 719 +95 Amortissement et dépréciation des incorporels reconnus lors des acquisitions (PPA) (77) (68) -9 Charges d’intérêts sur obligations locatives (90) (77) -13 Dotations nettes aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles 1 809 1 667 +142 Dotations aux provisions et autres dépréciations nettes de reprises utilisées 214 52 +162 Reprise de provisions et dépréciations non utilisées et autres (185) (220) +35 EBITDA après Loyer du Groupe 3 485 3 073 +412

(a) Voir glossaire pour les définitions

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS À L’EBITDA APRÈS LOYER a DU GROUPE

(millions d’euros) 9M 2025 9M 2024 Variation Activités de construction 829 638 +191 dont Colas 520 495 +25 dont Bouygues Construction 289 181 +108 dont Bouygues Immobilier 20 (38) +58 Equans 739 555 +184 Bouygues Telecom 1 505 1 506 -1 TF1 425 402 +23 Bouygues SA et autres (13) (28) +15 EBITDA après Loyer du Groupe 3 485 3 073 +412

(a) Voir glossaire pour les définitions

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DES ACTIVITÉS DU GROUPE (ROCA) a

(millions d’euros) 9M 2025 9M 2024 Variation Activités de construction 591 476 +115 dont Colas 317 306 +11 dont Bouygues Construction 264 219 +45 dont Bouygues Immobilier 10 (49) +59 Equans 565 474 +91 Bouygues Telecom 509 603 -94 TF1 191 198 -7 Bouygues SA et autres (42) (32) -10 Résultat opérationnel courant des activités du Groupe 1 814 1 719 +95

(a) Voir glossaire pour les définitions

TABLEAU DE PASSAGE DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DES ACTIVITÉS (ROCA) AU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (ROC) SUR LES NEUF PREMIERS MOIS 2025

(millions d’euros) ROCA Amortissement de PPA ᵃ ROC Activités de construction 591 -7 584 dont Colas 317 -5 312 dont Bouygues Construction 264 -2 262 dont Bouygues Immobilier 10 0 10 Equans 565 0 565 Bouygues Telecom 509 -26 483 TF1 191 -9 182 Bouygues SA et autres (42) -35 (77) Total 1 814 -77 1 737

(a) Amortissement et dépréciation des incorporels reconnus lors des acquisitions

TABLEAU DE PASSAGE DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DES ACTIVITÉS (ROCA) AU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (ROC) POUR LES NEUF PREMIERS MOIS 2024

(millions d’euros) ROCA Amortissement de PPA ᵃ ROC Activités de construction 476 -8 468 dont Colas 306 -6 300 dont Bouygues Construction 219 -2 217 dont Bouygues Immobilier (49) 0 (49) Equans 474 0 474 Bouygues Telecom 603 -18 585 TF1 198 -2 196 Bouygues SA et autres (32) -40 (72) Total 1 719 -68 1 651

(a) Amortissement et dépréciation des incorporels reconnus lors des acquisitions

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DU GROUPE (ROC)

(millions d’euros) 9M 2025 9M 2024 Variation Activités de construction 584 468 +116 dont Colas 312 300 +12 dont Bouygues Construction 262 217 +45 dont Bouygues Immobilier 10 (49) +59 Equans 565 474 +91 Bouygues Telecom 483 585 -102 TF1 182 196 -14 Bouygues SA et autres (77) (72) -5 Résultat opérationnel courant du Groupe 1 737 1 651 +86

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL DU GROUPE

(millions d’euros) 9M 2025 9M 2024 Variation Activités de construction 526 408 +118 dont Colas 282 300 -18 dont Bouygues Construction 234 184 +50 dont Bouygues Immobilier 10 (76) +86 Equans 520 407 +113 Bouygues Telecom 472 571 -99 TF1 175 178 -2 Bouygues SA et autres (107) (90) -18 Résultat opérationnel du Groupe 1 586 a 1 474 b +112

(a) Dont résultat non courant de -30 M€ chez Colas, -28 M€ chez Bouygues Construction, -45 M€ chez Equans, -11 M€ chez Bouygues Telecom, -7 M€ chez TF1, et -30 M€ chez Bouygues SA

(b) Dont résultat non courant de -33 M€ chez Bouygues Construction, -27 M€ chez Bouygues Immobilier, -67 M€ chez Equans, -14 M€ chez Bouygues Telecom, -19 M€ chez TF1 et -17 M€ chez Bouygues SA

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AU RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

(millions d’euros) 9M 2025 9M 2024 Variation Activités de construction 294 235 +59 dont Colas 119 154 -35 dont Bouygues Construction 190 157 +33 dont Bouygues Immobilier (15) (76) +61 Equans 375 303 +72 Bouygues Telecom 137 263 -126 TF1 57 67 -10 Bouygues SA et autres (188) (181) -7 Résultat net part du Groupe 675 687 -12

EXCÉDENT (+) / ENDETTEMENT (-) FINANCIER NET PAR MÉTIER

(millions d’euros) À fin sept. 2025 À fin déc. 2024 Variation Colas 22 965 -943 Bouygues Construction 3 671 4 033 -362 Bouygues Immobilier (464) (384) -80 Equans 1 668 1 517 +151 Bouygues Telecom (4 462) (3 800) -662 TF1 465 506 -41 Bouygues SA et autres (8 518) (8 903) +385 Excédent (+) / Endettement (-) financier net (7 618) (6 066) -1 552 Obligations locatives courantes et non courantes (3 106) (3 110) +4

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AUX INVESTISSEMENTS D’EXPLOITATION NETS DU GROUPE

(millions d’euros) 9M 2025 9M 2024 Variation Activités de construction 152 215 -63 dont Colas 115 130 -15 dont Bouygues Construction 37 84 -47 dont Bouygues Immobilier 0 1 -1 Equans 105 115 -10 Bouygues Telecom 998 1 079 -81 TF1 237 183 +54 Bouygues SA et autres 8 3 +5 Investissements d’exploitation nets du Groupe - hors fréquences 1 500 1 595 -95 Fréquences 0 6 -6 Investissements d’exploitation nets du Groupe - y.c. fréquences 1 500 1 601 -101

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AU CASH-FLOW LIBRE a DU GROUPE

(millions d’euros) 9M 2025 9M 2024 Variation Activités de construction 497 290 +207 dont Colas 256 184 +72 dont Bouygues Construction 287 181 +106 dont Bouygues Immobilier (46) (75) +29 Equans 437 363 +74 Bouygues Telecom 309 245 +64 TF1 85 109 -24 Bouygues SA et autres (146) (82) -64 Cash-flow libre ᵃ du Groupe - hors fréquences 1 182 925 +257 Fréquences 0 (6) +6 Cash-flow libre ᵃ du Groupe - y.c. fréquences 1 182 919 +263

(a) Voir glossaire pour les définitions

GLOSSAIRE

Activités de construction : Colas, Bouygues Construction et Bouygues Immobilier

Activités d’énergies et services : Equans

ABPU (Average Billing Per User) :

Mobile : il est égal à la somme des chiffres d’affaires Mobile facturés au client pour les clients Grand Public et Entreprises, divisée par le nombre de clients moyen sur la période. Il ne prend pas en compte les cartes SIM MtoM et SIM gratuites ;

Fixe : il est égal à la somme des chiffres d’affaires Fixe facturés au client pour les clients Grand Public (hors Entreprises), divisée par le nombre de clients moyen sur la période.

BtoB (business to business) : décrit les activités d'échanges entre les entreprises.

Carnet de commandes :

Colas, Bouygues Construction, Equans : représente le volume d'activité restant à réaliser pour les opérations ayant fait l'objet d'une prise de commande ferme, c'est-à-dire dont le contrat a été signé et est entré en vigueur (après l’obtention de l’ordre de service et la levée des conditions suspensives).

: représente le volume d'activité restant à réaliser pour les opérations ayant fait l'objet d'une prise de commande ferme, c'est-à-dire dont le contrat a été signé et est entré en vigueur (après l’obtention de l’ordre de service et la levée des conditions suspensives). Bouygues Immobilier : il est composé du chiffre d’affaires des ventes notariées restant à réaliser.

En application de la norme IFRS 11, Bouygues Immobilier exclut de son carnet de commandes le chiffre d’affaires des ventes notariées réalisées à travers des sociétés mises en équivalence (société en co-promotion en cas de contrôle conjoint).





Cash-flow libre : capacité d’autofinancement nette (déterminée après coût de l’endettement financier net, après charges d’intérêts sur obligations locatives et après impôts décaissés) diminuée des investissements nets d’exploitation, ainsi que du remboursement des obligations locatives. Il est calculé avant variation du besoin en fonds de roulement (BFR) lié à l’activité et du besoin en fonds de roulement lié aux immobilisations d’exploitation.

Chiffre d’affaires Autres (Bouygues Telecom) : différence entre le chiffre d’affaires total de Bouygues Telecom et le chiffre d’affaires Services. Il comprend en particulier :

les ventes de terminaux, d’accessoires, d’assurances ou autres ;

les revenus d’itinérance ;

les prestations de services autres que télécoms (construction de sites ou installation de lignes FTTH) ;

le cofinancement publicitaire.

Chiffre d’affaires Services (Bouygues Telecom) :

Il comprend :

le chiffre d’affaires facturé au client, qui intègre : Mobile : clients Grand Public : le chiffre d’affaires des appels sortants (voix, SMS et données), des frais de mise en service, des services à valeur ajoutée ; clients Entreprises : le chiffre d’affaires des appels sortants (voix, SMS et données), des frais de mise en service, des services à valeur ajoutée, ainsi que le chiffre d’affaires des services rendus aux entreprises ; le chiffre d’affaires du Machine-To-Machine (MtoM) ; le chiffre d’affaires de l’itinérance (roaming Visiteurs) ; le chiffre d’affaires réalisé avec les opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO) ;



Fixe : clients Grand Public : le chiffre d’affaires des appels sortants, des services fixes haut débit, des services de télévision (notamment Video On Demand et Replay TV) et le chiffre d’affaires relatif aux frais de mise en service et à la location d’équipements ; clients Entreprises : le chiffre d’affaires des appels sortants, des services fixes haut débit, des services de télévision (notamment Video On Demand et Replay TV) et le chiffre d’affaires relatif aux frais de mise en service et à la location d’équipements, ainsi que le chiffre d’affaires des services rendus aux entreprises ; le chiffre d’affaires de vente en gros réalisé avec d’autres opérateurs de réseaux fixes ;





le revenu des appels entrants Voix et SMS ;

l’étalement de la subvention sur la durée de vie prévisionnelle du client, conséquence d’IFRS 15 ;

l’activation, puis l’étalement sur la durée de vie prévisionnelle du client des chiffres d’affaires liés aux mises en services.

Churn : « taux d’attrition » en français, désigne le taux de désabonnement ou de perte de clientèle au cours d'une période donnée. Étroitement lié au concept de fidélisation client, il est particulièrement utilisé par les opérateurs télécom pour se référer au taux de clients ayant changé d’opérateur.

EBITDA après Loyer : correspond au résultat opérationnel courant, après prise en compte des charges d’intérêts sur obligations locatives, corrigé des dotations nettes aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles, aux provisions et autres dépréciations, ainsi que des effets liés aux pertes de contrôle. Ces derniers concernent l’impact lié aux réévaluations des lots conservés.

Évolution du chiffre d’affaires à périmètre et change constants :

à change constant : évolution après conversion du chiffre d’affaires en devises de la période en cours aux taux de change de la période de comparaison ;

à périmètre constant : évolution du chiffre d’affaires des périodes à comparer, recalculé de la façon suivante : en cas d’acquisition, est déduit de la période en cours le chiffre d’affaires de la société acquise qui n’a pas de correspondance dans la période de comparaison ; en cas de cession, est déduit de la période de comparaison le chiffre d’affaires de la société cédée qui n’a pas de correspondance dans la période en cours.



Excédent / Endettement financier net : il s’agit de la somme de la trésorerie et équivalents de trésorerie, soldes créditeurs de banque, dettes financières non courantes et courantes et juste valeur des instruments financiers. L’excédent / endettement financier n’inclut pas les obligations locatives non courantes et courantes. Selon que ce solde est positif ou négatif, il s’agit respectivement d’un excédent financier net ou d’un endettement financier net. Les principaux éléments de variation de l’endettement financier net sont présentés en note 7 de l’annexe aux comptes consolidés au 30 septembre 2025 disponible sur le site internet du groupe Bouygues.

FTTH (Fiber to the Home - Fibre jusqu’à l’abonné) : correspond au déploiement de la fibre optique depuis le nœud de raccordement optique (lieu d’implantation des équipements de transmission de l’opérateur) jusque dans les logements ou locaux à usage professionnel (définition de l’Arcep).

Groupe (ou le « groupe Bouygues ») : désigne la société Bouygues SA et toute entité qui est contrôlée, directement ou indirectement, par la société Bouygues SA au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce français.

Liquidité : somme de la trésorerie disponible, de la juste valeur des instruments financiers de couverture et des lignes de crédit moyen et long terme confirmées et non utilisées.

Marge d’EBITDA après Loyer (Bouygues Telecom) : EBITDA après Loyer sur chiffre d’affaires Services.

Métier : désigne chacune des six grandes filiales du groupe Bouygues (Colas, Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Equans, Bouygues Telecom et TF1).

MtoM : les communications Machine-To-Machine ou MtoM consistent en la mise en relation de machines ou d’objets intelligents, ou entre un objet intelligent et une personne, avec un système d’information via des réseaux de communications mobiles, généralement sans intervention humaine.

Prises FTTH sécurisées : prises pour lesquelles l’horizontal est déployé ou en cours de déploiement ou commandé et ce, jusqu’au point de mutualisation.

Prises FTTH commercialisées : prises pour lesquelles l’horizontal et la verticale sont déployés et connectés via le point de mutualisation.

Prise de commandes (Colas, Bouygues Construction, Equans) : une affaire est enregistrée dans la prise de commandes dès lors que le contrat est signé et entré en vigueur (obtention de l'ordre de service et levée de l'ensemble des conditions suspensives) et que le financement est mis en place. Le montant enregistré correspond au chiffre d’affaires à réaliser sur cette affaire.

Réservations en valeur (Bouygues Immobilier) : montant exprimé en euro de la valeur des biens immobiliers réservés sur une période donnée

logements : somme des valeurs des contrats de réservation, unité et bloc, signés par les clients et validés en interne, nettes des désistements enregistrés ;

immeubles de bureaux : enregistrés dans les réservations à la vente notaire.

Pour les opérations immobilières réalisées en co-promotion :

si Bouygues Immobilier détient le contrôle exclusif de la société de co-promotion (intégration globale), alors 100 % des montants sont intégrés dans les réservations ;

s’il y a contrôle conjoint (société mise en équivalence), alors l’activité commerciale est enregistrée à hauteur de la quote-part détenue dans la société de co-promotion.

Résultat opérationnel courant des activités (ROCA) : le résultat opérationnel courant des activités correspond au résultat opérationnel courant avant prise en compte des amortissements et dépréciations des actifs incorporels reconnus lors des acquisitions (PPA).

Trésorerie disponible : somme de la trésorerie et équivalents de trésorerie et juste valeur positive des instruments de couverture

Wholesale : marché de la vente en gros aux opérateurs de communications électroniques.

1 Révision survenue le 12 septembre 2025. Pour rappel, Moody’s a confirmé la note de crédit à « A3 perspective stable » le 5 juin 2025.

2 L’impact de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France sur le résultat net part du Groupe des neuf premiers mois 2025 s’élève à -60 M€ et se décompose comme suit : -35 M€ au titre de l’exercice 2024 et -25 M€ au cours des neuf premiers mois 2025

3 Dont résultat non courant de -30 M€ chez Colas, -28 M€ chez Bouygues Construction, -45 M€ chez Equans, -11 M€ chez Bouygues Telecom, -7 M€ chez TF1 et -30 M€ chez Bouygues SA

4 L’impact de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France sur l’IS du Groupe des neuf premiers mois 2025 s’élève à

-71 M€ et se décompose comme suit : -43 M€ au titre de l’exercice 2024 et -28 M€ au titre des neuf premiers mois 2025

5 Le Taux Effectif d’Impôt s’élève à 40% aux neuf mois 2025 (vs 33% aux neuf mois 2024)

6 Endettement net / capitaux propres

7 Cash-flow libre avant coût de la dette nette, charges d’intérêt sur les obligations de location et impôts décaissés

8 Chiffre d’affaires facturé aux clients de La Poste Telecom en 2024 : 320 M€

9 +2% à change constant et hors principales cessions et acquisitions

10 Incluant le Royaume-Uni

11 Excluant les réservations en Pologne

12 +3% à périmètre et change constants

13 +2% à périmètre et change constants

14 +5% à périmètre et change constants

15 Hors quote-part des co-promotions, -1% à périmètre et change constants

16 Stable à change constant et hors principales cessions et acquisitions

17 L’ABPU Mobile hors La Poste Télécom s’élève à 18,4€ par client par mois, en repli de 1,2€ sur un an

18 Femmes de moins de 50 ans Responsables Des Achats

19 Pour rappel, JPG a été consolidé dans les comptes de Studio TF1 à compter du troisième trimestre 2024

20 Endettement net / capitaux propres

21 Voir communiqué de presse du 14 octobre 2025

22 Voir communiqué de presse du 15 octobre 2025

