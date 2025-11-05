Offentliggørelse af prospekter, Investeringsforeningen Maj Invest

Hermed offentliggøres opdaterede prospekter for fire afdelinger i Investeringsforeningen Maj Invest.

Prospekterne er blevet opdateret som følge af, at følgende afdelinger pr. dags dato oplyser efter artikel 8 i SFDR:

  • Forsvarsaktier KL
  • UCITS ETF AI & Semiconductor
  • UCITS ETF Defence & Cybersecurity
  • UCITS ETF Guld, Sølv & Miner

Der er som følge af ovenstående indarbejdet prækontraktuelle bæredygtighedsbilag i afdelingernes prospekter.

Afdelingerne har hidtil oplyst i overensstemmelse med artikel 6 i SFDR.

Prospekterne er vedhæftet denne meddelelse og kan ligeledes tilgås via foreningens hjemmeside.

For eventuelle spørgsmål kontakt Lise Bøgelund Jensen, direktør i foreningens investeringsforvaltningsselskab, på telefon 33 28 28 28.


Med venlig hilsen 

Investeringsforeningen Maj Invest

Attachments

2025 11 05 Prospekt MI UCITS ETF Decence & Cybersecurity 2025 11 05 Prospekt MI UCITS ETF Guld, Sølv & Miner 2025 11 05 Prospekt MI Forsvarsaktier KL 2025 11 05 Prospekt MI UCITS ETF AI & Semiconductor

