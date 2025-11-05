Kallelse till årsstämma i SkiStar AB

SkiStar AB (publ), org. nr 556093–6949, håller årsstämma lördagen den 13 december 2025 kl. 14.00 på Experium i Lindvallen, Sälen. Inregistrering till stämman sker från kl. 13.30.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 5 december 2025, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast tisdagen den 9 december 2025. Anmälan om deltagande kan ske

på bolagets webbplats https://investor.skistar.com,

per e-mail till GeneralMeetingService@euroclear.com (med referens ”SkiStar AB årsstämma”),

per brev till SkiStar AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller

per telefon till 08-402 91 33 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn/företagsnamn och person-/organisationsnummer samt gärna kontaktuppgift och antalet innehavda aktier. Vill aktieägaren medföra biträde, ska även detta uppges i anmälan.

I tillägg till möjligheten att närvara på plats på stämman, personligen eller genom ombud, kommer aktieägarna även att ges möjlighet att utöva sin rösträtt på stämman genom att förhandsrösta (se nedan under rubriken ”Förhandsröstning”).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste begära det hos sin förvaltare. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 9 december 2025 kommer att beaktas vid framställning av aktieboken. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om en sådan omregistrering. Sådan omregistrering kan vara tillfällig.

Förhandsröstning

Aktieägare kan, genom verifiering med BankID, avge sin förhandsröst elektroniskt via Euroclear Sweden AB:s webbplats: https://www.euroclear.com/sweden/generalmeetings/. Aktieägare kan även förhandsrösta per e-mail eller post genom insändande av för förhandsröstningen särskilt framtaget formulär. Formuläret, instruktioner och kontaktuppgifter för förhandsröstningen finns tillgängligt på bolagets webbplats: https://investor.skistar.com och kan även erhållas genom kontakt med bolaget/Euroclear Sweden AB enligt kontaktuppgifterna ovan. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Förhandsröst ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 9 december 2025. Komplett formulär, inklusive eventuella bilagor, skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com alternativt med post i original till SkiStar AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud.

För de beslutspunkter på dagordningen där styrelsen eller valberedningen har lämnat förslag finns möjlighet att rösta Ja eller Nej, vilket tydligt framgår i förhandsröstningsformuläret. Det går också att avstå från att rösta i enskild beslutspunkt. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela förhandsrösten ogiltig. Ytterligare anvisningar framgår av förhandsröstningsformuläret.

Observera att aktieägare som önskar förhandsrösta måste, precis som vid personligt deltagande, vara registrerad i bolagets aktiebok fredagen den 5 december 2025 (och om aktierna är förvaltarregistrerade, tillse att aktierna är registrerade i eget namn).

Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som inte avser vara personligen närvarande vid stämman får – utöver alternativet att förhandsrösta enligt ovan – företrädas av ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar. Fullmaktsformulär kan laddas ner på bolagets webbplats eller erhållas från bolaget (se kontaktuppgifter ovan under rubriken Rätt att delta och anmälan).

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

Stämmans öppnande Val av ordförande vid stämman Upprättande och godkännande av röstlängd Godkännande av dagordning Val av två justerare Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Anförande av verkställande direktören Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2024/25 Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter som stämman ska välja Beslut om arvode till styrelseledamöterna Val av styrelseledamöter Val av styrelseordförande Beslut om antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter Beslut om arvode till revisor Val av revisor Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport avseende 2024/25 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Valberedningens beslutsförslag

Valberedningen i SkiStar AB består av Per Gullstrand, utsedd av Ekhaga Utveckling AB, Peder Strand, utsedd av Nordic Ski & Mountains AB, Niklas Johansson, utsedd av Handelsbanken Fonder och Sara Karlsson, utsedd av familjen Erik Paulsson inkl. bolag. Valberedningen har utsett Per Gullstrand till dess ordförande. Valberedningen föreslår följande.

2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelseordförande Anders Sundström utses till ordförande vid årsstämman.

12. Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter som stämman ska välja

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju, utan suppleanter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

13. Beslut om arvode till styrelseledamöterna

Valberedningen föreslår att styrelsens arvode, inklusive utskottsarvoden, totalt ska uppgå till 3 119 000 kronor (2 999 000). Arvodet ska fördelas med 737 000 kronor (695 000) till styrelsens ordförande och 335 000 kronor (322 000) vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Ledamöter i revisionsutskottet ska erhålla ett arvode om totalt 248 000 kronor (248 000), varav 124 000 kronor (124 000) till ordföranden i utskottet och 62 000 kronor (62 000) vardera till övriga två ledamöter. Ledamöter i ersättningsutskottet ska erhålla ett arvode om totalt 124 000 kronor (124 000), varav 62 000 kronor (62 000) till ordföranden i utskottet och 31 000 kronor (31 000) vardera till övriga två ledamöter.

14. Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att Anders Sundström, Lena Apler, Bent Oustad, Fredrik Paulsson, Gunilla Rudebjer, Anders Svensson och Carina Åkerström omväljs till styrelseledamöter. Samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Information om personer föreslagna för omval till styrelsen m.m.

Information om de personer som föreslås till omval samt valberedningens motiverade yttrande finns tillgängligt på bolagets webbplats, https://investor.skistar.com.

15. Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår att Anders Sundström omväljs till ordförande i styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

16. Beslut om antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår, i enlighet med rekommendation från revisionsutskottet, att bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor, utan suppleanter.

17. Beslut om arvode till revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med rekommendation från revisionsutskottet, att arvode till revisor ska utgå löpande enligt godkänd räkning.

18. Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med rekommendation från revisionsutskottet, omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som bolagets revisor för en period om ett år. Deloitte har meddelat valberedningen att för det fall valberedningens förslag också blir stämmans beslut kommer auktoriserade revisorn Kent Åkerlund vara huvudansvarig revisor. Varken valberedningens förslag eller revisionsutskottets rekommendation till revisor har varit föremål för påverkan från tredje part eller varit tvingat av några avtalsvillkor som begränsat valfriheten i revisorsvalet.

Styrelsens beslutsförslag

10. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 3,00 kronor per aktie, sammanlagt 235 128 168 kronor. Återstående disponibla vinstmedel om 1 160 711 095 kronor ska balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för rätt till erhållande av vinstutdelning ska vara tisdagen den 16 december 2025. Beslutar årsstämman enligt förslaget beräknas utdelningen utbetalas genom Euroclear Sweden fredagen den 19 december 2025.

19. Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport avseende 2024/25

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen över ersättningar till ledande befattningshavare avseende 2024/25.

20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier enligt följande.

Styrelsen föreslås bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av B-aktier. Nyemission ska få ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och ska i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut att det motsvarar tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämmans beslut om bemyndigandet. Nyemission med stöd av bemyndigandet får inte medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Aktier ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitteras på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma övriga villkor för nyemissionen.

Bemyndigandet syftar till, och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är, att ge styrelsen ökat handlingsutrymme att helt eller delvis finansiera eventuella framtida investeringar/förvärv genom att emittera aktier som likvid i samband med avtal om förvärv alternativt att anskaffa kapital till sådana investeringar/förvärv. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket samt i övrigt vidta de åtgärder som fordras för verkställande av beslutet.

21. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier enligt i huvudsak följande.

Styrelsen föreslås bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden intill nästa årsstämma fatta beslut om att förvärva egna B-aktier, dock att bolagets innehav av egna aktier vid någon tidpunkt inte får överstiga tio procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på en reglerad marknad eller genom ett erbjudande som riktas till samtliga ägare av B-aktier i bolaget. Förvärv på en reglerad marknad får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare får ske till lägst börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av 20 procent uppåt.

Styrelsen föreslås vidare bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om att överlåta bolagets egna aktier på en reglerad marknad eller på annat sätt i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning, eller annars med villkor. Bemyndigandet får avse högst så många aktier som förvärvats med stöd av bemyndigandet att förvärva egna aktier. Överlåtelse på en reglerad marknad får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse i samband med förvärv ska ske till ett pris som väsentligen motsvarar marknadsvärdet för bolagets aktie vid tidpunkten för ingående av förvärvsavtalet.

Bemyndigandena syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och att, om så skulle anses lämpligt, möjliggöra förvärv. Skälet till avvikelse från företrädesrätten vid överlåtelse i samband med förvärv av företag och verksamhet är att skapa alternativa betalningsformer vid sådana förvärv. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med verkställande av styrelsens beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier.

Övrig information

Handlingar inför stämman m.m.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut och yttranden enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna under minst tre veckor före stämman hos bolaget på adress SkiStar AB, Fjällvägen 25, 780 91 Sälen och på bolagets webbplats https://investor.skistar.com. Kopior av handlingarna sänds även, utan kostnad för aktieägaren, per post eller e-post till aktieägare som så begär och därvid uppger sin post-/e-postadress samt kommer att finnas tillgängliga på stämman.

Särskilt majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkterna 20 och 21 om bemyndiganden för styrelsen ska förslagen biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Aktieägares frågerätt

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Antalet aktier och röster

Antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för utfärdande av denna kallelse till totalt 78 376 056, varav 3 648 000 A-aktier och 74 728 056 B-aktier och det totala antalet röster uppgår till 111 208 056. Bolaget innehar inga egna aktier.

_____________________

Sälen i november 2025

Styrelsen för SkiStar AB (publ)

Denna information lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 5 november 2025 klockan 10.30 CET.

Ytterligare information lämnas av:

Stefan Sjöstrand, Verkställande direktör, tel +46 (0)280 841 60.

Sara J Uggelberg, Ekonomi- och finansdirektör, tel +46 (0)280 841 60.

Kort om SkiStar

