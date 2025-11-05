從香港單車節啟程 感受無限活力 發掘隱藏於香港的療癒瑰寶

香港, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 香港作為亞洲其中一個頂尖健康旅遊目的地，秋季清爽怡人的天氣與獨特的城市魅力交織盛放，優美的海濱空間和的靜謐勝景隱藏在城市每個角落。

香港年度最大型單車盛事「新鴻基地產香港單車節」將於11月30日載譽回歸，這座城市將再次化身為全球單車好手的精彩舞台。在輪番緊張刺激的賽事過後，不妨放慢腳步，到訪香港最新的運動休閒地標，或來一趟舒心海濱漫步，細味秋季煥活之旅。



投入 單車節嘉年華 — 一場集 運動 、健康、休閒 的 盛 典



香港單車節是城中最盛大的年度單車盛事，數千名精英運動員與業餘單車愛好者於香港的維港景色下並駕齊驅，穿梭於全球最富電影感的城市背景之中。

在一眾單車手專注於各項比賽和活動的同時，旅客和市民亦可參與設於西九文化區的單車節嘉年華，投入各式各樣的健康與玩樂體驗。



嘉年華上設有由專業教練帶領的工作坊，內容涵蓋基本健身訓練至新興運動：高輪單車體驗讓參加者認識起源於維多利亞時代的古老駕駛工具；板網球工作坊讓大家感受這項風靡全球的新興球類競技。伸展運動及尊巴舞等活動為嘉年華持續注入活力，而不同時段的現場音樂表演為活動添上輕鬆寫意的氛圍。另外，參加者可在場內美食攤位補充能量，享用咖啡、小食、意式雪糕及啤酒，或逛逛運動市集，選購本地及國際品牌的運動裝備及科技產品。

有關香港單車節及單車節嘉年華的活動詳情，請瀏覽：

https://www.discoverhongkong.com/ tc /what-s-new/events/cyclothon/carnival.html



發掘最新海濱運動休閒熱點 盡情揮灑汗水

佔地130萬呎的西沙GO PARK住處烏溪沙與西貢之間，是集運動、健康、生活與玩樂於一身的香港最新海濱地標。

無論是運動健將還是入門初哥，都能全情投入「GO PARK Sports」的繽紛活力世界。種類繁多的設施包羅適合支援專業賽事的單車及跑步徑，以至全港獨有、為匹克球而設的戶外球場。此外，場地更設有全港唯一配備先進Trackman雷達技術的公眾高爾夫球練習場，以及多個板網球場、網球場、足球場、棍網球場、平衡車練習場和多用途場館。

以西沙迷人海岸線為背景的水上活動中心「GO PARK Aqua」，誠邀訪客透過獨木舟、直立板、滑浪風翼和浮潛等水上活動，感受香港寧靜怡人的海岸風光。熱衷探索隱世大自然的訪客更可乘坐快艇疾馳至清幽的深涌客家村，飽覽翠綠自然景色和地質奇觀，並在魚排上一嘗手釣樂趣，享用美味的海鮮午餐，深度領略本地漁業的傳統文化。

與 維港全景作伴 在 全新 海濱空間激活身心

香港重新規劃的海濱地帶，讓旅客可沿著城中最優美的海岸線舒展身心或享受惬意時光。香港近年積極向本地居民和旅客開放標誌性海濱空間，當中兩條全新啟用的海岸步道 —— 北角「東岸板道」及位於啟德發展區啟德海濱花園及承豐道公園的「啟德共融通道」，讓大家能從海岸兩旁以嶄新視覺體驗維多利亞港。

「東岸板道」在一片壯麗景致下提供海邊漫步、慢跑或騎單車的好去處。板道的大部分設施均善用了高架公路下的蔭蔽空間，包括以波浪為靈感的遊樂空間、戶外健身站、釣魚平台和可觀賞日落的座位區，最適合一家大小歡度溫馨時光。

於維港對岸啟德海濱花園及承豐道公園的「啟德共融通道」，沿著香港昔日的啟德機場跑道原址而建，現已蜕變成一條綠色走廊，行人及騎單車人士能共用開揚的海濱長廊，為市民和旅客提供嶄新的歡聚、休閒和娛樂空間。

從活力滿載的單車節嘉年華、新落成的運動休閒地標，到寧靜悠然的海濱空間，香港隱藏着多元化的健康休閒體驗。是時候整裝待發，計劃一趟煥發身心之旅，重新發現這座城市的動感活力。

