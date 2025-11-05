Le Programme scolaire de MADD Canada en partenariat avec la NSLC, véhicule des messages saisissants sur la conduite sobre aux élèves de la Nouvelle-Écosse

COLE HARBOUR, Nouvelle-Écosse, 05 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- MADD Canada est de retour en Nouvelle-Écosse pour véhiculer ses messages visant à promouvoir la conduite sobre auprès des élèves, grâce au généreux soutien de son commanditaire provincial La Société des alcools de la Nouvelle-Écosse (NSLC). Aujourd'hui, les élèves de la 7e à la 12e année assisteront à une présentation spéciale du Programme scolaire 2025-2026 de MADD Canada à l'école secondaire Auburn Drive High School à Cole Harbour.

Les collisions de la route sont l'une des principales causes de décès chez les jeunes Canadiennes et Canadiens, et l'alcool, le cannabis et/ou d'autres drogues sont en cause dans plus de la moitié de ces collisions. Déterminé à prévenir ces tragédies, le Programme scolaire de MADD Canada sensibilise chaque année des milliers de jeunes de la 7e à la 12e année à travers le pays grâce à des présentations d'une heure qui démontrent les dangers et les conséquences dévastatrices de la conduite après avoir consommé de l'alcool, du cannabis et/ou d'autres drogues. Ces présentations fournissent aux jeunes les connaissances et la motivation nécessaires pour éviter de conduire avec les capacités affaiblies ou de monter à bord d'une voiture conduite par une personne aux capacités affaiblies.

« Lorsque les élèves voient les visages et entendent les témoignages de personnes dont la vie a été bouleversée à jamais par la conduite avec capacités affaiblies, cela devient réel », explique Dawn Regan, cheffe des opérations de MADD Canada. « Notre Programme scolaire permet aux jeunes de prendre conscience de l'importance des choix qu'ils font au volant ou en tant que passagers. Une fois que vous en êtes conscient, vous ne pouvez plus l'ignorer. Nous tenons à remercier notre commanditaire provincial, la NSLC, pour son soutien dans la réalisation de 40 présentations cette année en Nouvelle-Écosse. »

Les présentations de 60 minutes de cette année comprennent cinq courts métrages dramatiques en anglais et quatre en français qui illustrent les risques liés à la conduite avec capacités affaiblies. De plus, un quiz interactif renforce les leçons clés et encourage les élèves à réfléchir à leurs choix. Chaque séance se termine par des témoignages poignants de victimes et de survivants, dont un nouveau témoignage d'Alyssa Kryger, blessée dans une collision impliquant du cannabis en 2018 et dont le père, Mike, et l'oncle, Mark, ont été tués dans la même collision.

« En tant que détaillant responsable d'alcool et de cannabis en Nouvelle-Écosse, la responsabilité fait partie intégrante de tout ce que nous faisons », a déclaré Greg Hughes, président et chef de la direction de la NSLC. « Nous prenons notre rôle très au sérieux, et notre partenariat avec le Programme scolaire de MADD Canada nous permet de nouer des liens avec les jeunes de la Nouvelle-Écosse afin de leur faire comprendre l'importance de la conduite sobre, de la consommation responsable et de veiller les uns sur les autres. Nous devons tous contribuer à assurer notre sécurité respective et celle de nos communautés. »

Les écoles peuvent choisir le format de présentation qui leur convient le mieux : assemblée traditionnelle, en salle de classe ou en mode virtuel. Après la présentation, chaque école reçoit un guide pédagogique et une trousse scolaire renfermant du contenu supplémentaire afin de permettre aux enseignantes et enseignants de poursuivre la discussion sur la conduite sobre avec les élèves et ce, tout au long de l'année scolaire.

MADD Canada est reconnaissant envers ses commanditaires nationaux et provinciaux pour leur soutien au Programme scolaire.

Pour de plus amples renseignements sur nos commanditaires et pour voir un extrait du Programme scolaire de MADD Canada, veuillez consulter : maddyouth.ca/fr/school-program/.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.



À propos de la NSLC

La Société des alcools de la Nouvelle-Écosse (NSLC) gère les ventes sécuritaires et responsables de boissons alcoolisées et de cannabis en Nouvelle-Écosse et verse 100 % de ses profits au gouvernement pour contribuer au financement de services publics essentiels. La NSLC vise à être un détaillant, partenaire et employeur de confiance, ainsi qu’une autorité sectorielle responsable qui contribue à bâtir une Nouvelle-Écosse plus forte. Pour en savoir davantage au sujet de la NSLC, veuillez consulter notre site Web (myNSLC.com).

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Dawn Regan, cheffe des opérations, MADD Canada, 905-330-7565 ou dregan@madd.ca