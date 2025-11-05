Information mensuelle relative au nombre total de droit de vote Octobre 2025

HF COMPANY
Société Anonyme au capital de 1 428 406 euros
Siège social : 14 Rue Dora Maar - 37100 TOURS
405 250 119 RCS TOURS
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote
et d’actions composant le capital social
Article L 233-8 II du Code de commerce et article 222-12-5 du règlement général de l’AMF
Dénomination sociale de l’émetteur :
HF COMPANY
14, Rue Dora Maar
37 100 TOURS
|Date d’arrêté des
|Nombre total d’actions
|Nombre total de droits de vote
|Informations
|Composant le capital
|31/10/2025
|2 856 812
|Total brut de droits de vote : 3 917 851
|Total net* de droits de vote : 3 893 310
* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions – actions privées du droit de vote.
Pièce jointe