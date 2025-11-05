Information mensuelle relative au nombre total de droit de vote Octobre 2025

HF COMPANY

                                          Société Anonyme au capital de 1 428 406 euros

Siège social : 14 Rue Dora Maar - 37100 TOURS
405 250 119 RCS TOURS


Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote
et d’actions composant le capital social

Article L 233-8 II du Code de commerce et article 222-12-5 du règlement général de l’AMF


Dénomination sociale de l’émetteur :
HF COMPANY
14, Rue Dora Maar
37 100 TOURS

Date d’arrêté des Nombre total d’actions Nombre total de droits de vote
Informations Composant le capital  
31/10/2025 2 856 812 Total brut de droits de vote : 3 917 851
    Total net* de droits de vote : 3 893 310

* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions – actions privées du droit de vote.

