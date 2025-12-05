Information mensuelle relative au nombre total de droit de vote Novembre 2025

HF COMPANY

Société Anonyme au capital de 1 428 406 euros

Siège social : 14 Rue Dora Maar - 37100 TOURS

405 250 119 RCS TOURS





Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote

et d’actions composant le capital social

Article L 233-8 II du Code de commerce et article 222-12-5 du règlement général de l’AMF





Dénomination sociale de l’émetteur :

HF COMPANY

14, Rue Dora Maar

37 100 TOURS

Date d’arrêté des Nombre total d’actions Nombre total de droits de vote Informations Composant le capital 30/11/2025 2 856 812 Total brut de droits de vote : 3 917 851 Total net* de droits de vote : 3 894 401

* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions – actions privées du droit de vote.

