Selskabsmeddelelse
for ROCKWOOL A/S
Meddelelse nr. 63 – 2025
til Nasdaq Copenhagen
5. november 2025
ROCKWOOL A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram
Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 07/2025 har ROCKWOOL A/S iværksat et aktietilbagekøbsprogram, som løber i perioden fra og med 7. februar 2025 og til og med den 5. februar 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier for op til maksimalt 150 mio. euro.
Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe harbour” reguleringen.
I perioden 29. oktober – 4. november 2025 er foretaget følgende køb:
|Dato
|Antal B-aktier
|Gennemsnitlig købspris
B-aktier (DKK)
|Samlet beløb
B-aktier (DKK)
|[I alt, seneste meddelelse]
|3.317.500
|896.823.406
|29. oktober 2025
|18.000
|230,17
|4.143.060
|30. oktober 2025
|20.000
|226,94
|4.538.800
|31. oktober 2025
|22.000
|223,16
|4.909.520
|3. november 2025
|22.000
|221,64
|4.876.080
|4. november 2025
|22.000
|220,44
|4.849.680
|Akkumuleret under programmet (B-aktier)
|3.421.500
|920.140.546
ROCKWOOL A/S ejer herefter 3.868.356 B-aktier svarende til 1,83 % af selskabets samlede aktiekapital.
Separat oversigt med transaktionsdata for perioden 29. oktober – 4. november 2025 vedlægges denne meddelelse.
Yderligere information:
Kim Junge Andersen
Senior Vice President, CFO
ROCKWOOL A/S
+45 46 55 80 15
