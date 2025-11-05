Resultat for 3. kvartal 2025

GrønlandsBANKENs resultat før skat lyder på kr. 132,5 mio. for de første ni måneder af 2025, mod kr. 193,6 mio. i samme perioden af 2024. Resultatet før skat forrenter primo egenkapitalen efter udbytte med 12,1 % p.a.

Resultatet før kursreguleringer og nedskrivninger udgør kr. 133,4 mio. mod kr. 186,2 mio. året før.

Netto rente- og gebyrindtægter er faldet de første 9 måneder af 2025 med kr. 36,0 mio. til kr. 319,9 mio. kr. sammenlignet med samme periode i 2024.

De samlede omkostninger inkl. afskrivninger udgør ved udgangen af 3. kvartal af 2025 kr. 191,4 mio. mod kr. 173,8 mio. i samme periode i 2024.

Kursreguleringer udviser ved udgangen af september 2025 en kursgevinst på kr. 13,6 mio. mod en kursgevinst på 22,6 mio. i samme periode i 2024.

Nedskrivninger på udlån og garantier udgør i de første tre kvartaler af 2025 kr. 14,6 mio. mod kr. 15,2 mio. i samme periode af 2024. Nedskrivninger og hensættelser i regnskabsperioden udgør 0,2 % af bankens samlede udlån og garantier.

Kapitalprocent på 25,7 og solvensbehov på 10,5 %.

Forventningen til årets resultat i de første 9 måneder af 2025 før skat er et interval på kr. 165-185 mio. mod tidligere udmeldt kr. 150-185 mio.

Vedhæftede filer