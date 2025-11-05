Dėl „EPSO-G“ Atlygio ir skyrimo komiteto nepriklausomo nario skyrimo

Nuo 2025 m. lapkričio 1 d. atsistatydinus naujosios energetikos grupės „EPSO-G“ (juridinio asmens kodas 302826889, registruotos buveinės adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva) Atlygio ir skyrimo komiteto (ASK) nepriklausomam nariui Ramūnui Bagdonui, valdyba 2025 m. spalio 24 d. posėdyje inicijavo „EPSO-G“ ASK nepriklausomos (-o) narės (-io) atranką.
„EPSO-G“ valdyba, siekdama užtikrinti ASK veiklos tęstinumą ir reikiamas kompetencijas, nusprendė laikinai į ASK paskirti „EPSO-G“ valdybos nepriklausomą narį Liudą Liutkevičių.
„EPSO-G“ įmonių grupę sudaro valdymo įmonė „EPSO-G“ ir šešios tiesiogiai patronuojamos įmonės „Amber Grid“, „Baltpool“, „Energy cells“, „EPSO-G Invest“, „Litgrid“ ir „Tetas“. „EPSO-G“ ir Grupės įmonės taip pat turi „Rheinmetall Defence Lietuva“, „Baltic RCC“ OÜ ir „TSO Holding“ AS akcijų. „EPSO-G“ vienintelio akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.
