AXI ANUNCIA LA RENOVACIÓN DE SU COLABORACIÓN CON LA ESTRELLA DEL MANCHESTER CITY Y JUGADOR INTERNACIONAL DE INGLATERRA, JOHN STONES

SYDNEY, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, una fuerza líder en el trading online de Forex y CFD, ha anunciado la continuación de su colaboración con la estrella del Manchester City y jugador internacional de Inglaterra, John Stones. Desde el inicio de la temporada 2023/24, Stones ha sido Embajador Global de la Marca del bróker y continuará desempeñando un papel importante en la representación de la marca Axi en todo el mundo.

Hannah Hill, Directora de Marca y Patrocinios en Axi, comentó: “Nos complace continuar nuestra colaboración con nuestro Embajador de Marca, John Stones. John encarna la mentalidad ganadora y el impulso por la excelencia que nos inspira, y su búsqueda por alcanzar el máximo rendimiento refleja nuestra propia dedicación a superar límites y elevar el nivel a nuevas alturas. Estamos muy emocionados de seguir construyendo sobre el éxito de los últimos dos años y de celebrar juntos aún más logros.”

Con John Stones como Embajador Global de la Marca Axi y alianzas con tres destacados clubes de fútbol, el bróker continúa consolidando su posición como un actor clave en el ámbito del patrocinio deportivo. Además de Stones, Axi es el Socio Oficial de Trading Online de los ocho veces campeones de la Premier League, Manchester City y Manchester City Women, así como del club brasileño Esporte Clube Bahia y del club de LaLiga Girona FC, como Socio Oficial de Trading Online para LATAM.

Acerca de Axi

Axi es una marca global de trading online de divisas (FX) y CFDs, con miles de clientes en más de 100 países alrededor del mundo. Axi ofrece CFDs de varias clases de activos, incluyendo Forex, Acciones, Oro, Petróleo, Café y más.

Para más información o comentarios adicionales de Axi, comuníquese a: mediaenquiries@axi.com