アクシ (Axi)、マンチェスター・シティ (Manchester City) のスター選手でありイングランド代表のジョン・ストーンズ (John Stones) とのパートナーシップ契約の更新を発表

シドニー発, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- オンライン外国為替およびCFDトレーディングの大手企業であるアクシは、マンチェスター・シティのスター選手でありイングランド代表のジョン・ストーンズとのコラボ継続を発表した。 2023/24年シーズン開始時から同ブローカー企業のグローバルブランドアンバサダーを務めてきたストーンズは、今後もアクシ・ブランドを世界中で代表する重要な役割を担い続ける。

アクシのブランドおよびスポンサーシップ責任者であるハンナ・ヒル (Hannah Hill) は次のように述べている。「当社は、ブランドアンバサダーであるジョン・ストーンズとのコラボを継続できることを嬉しく思っています。 ジョンは、私たちを奮い立たせる勝利の精神と卓越性の追求を体現しています。限界打破に挑戦しているジョンは、境界を押し広げ、新たな高みへと基準を引き上げるという当社の取り組みととてもよく整合しています。 過去2年間の成功を基盤に、さらに多くの成果を共に祝えることをとても楽しみにしています。」

ジョン・ストーンズがアクシのグローバルブランドアンバサダーを務め、3つの一流サッカークラブとも提携している同ブローカー企業は、スポーツスポンサーシップ分野における主要プレイヤーとしての地位を確固たるものにしている。 ストーンズに加え、アクシは8回にのぼるプレミアリーグ (Premier League) 優勝を誇るマンチェスター・シティとマンチェスター・シティ女子チーム (Man City Women) の公式オンライントレーディング・パートナー、またブラジルサッカークラブのECバイーア (Esporte Clube Bahia)、ラ・リーガ (LaLiga) のクラブ、ジローナFC (Girona FC) の公式ラテンアメリカ地域オンライントレーディング・パートナーでもある。

アクシについて

グローバルオンラインFXおよびCFDトレーディングブランドであるアクシは、世界100か国以上に何千人もの顧客を擁している。 また、アクシは外国為替、株式、金、原油、コーヒーなど、複数の資産クラスを対象としたCFDを提供している。

詳細情報またはアクシからの追加コメントについては、mediaenquiries@axi.comまで問い合わされたい。

提供元：アクシトレーダーLLC (AxiTrader LLC) OTCデリバティブには、投資損失の高いリスクが伴われる。