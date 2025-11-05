AXI, 맨체스터 시티 스타이자 잉글랜드 대표팀 선수인 존 스톤스와의 파트너십 연장 발표

SYDNEY, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 온라인 외환(Forex) 및 CFD 트레이딩 분야의 선두주자인 Axi가 맨체스터 시티의 스타 선수이자 잉글랜드 국가대표인 존 스톤스 선수와의 파트너십을 지속한다고 발표했습니다.

2023/24 시즌 초부터 Axi의 글로벌 브랜드 앰버서더로 활동해 온 스톤스 선수는 앞으로도 전 세계에서 Axi를 대표하는 핵심적인 역할을 계속 수행할 예정입니다.

Axi의 브랜드 및 스폰서십 총괄 한나 힐은 이렇게 말했습니다. "저희는 브랜드 앰버서더인 존 스톤스 선수와 계속 함께하게 되어 매우 기쁩니다. 존 선수는 저희에게 영감을 주는 승리 정신과 탁월함을 향한 의지를 구현하며, '경쟁 우위(the edge)'를 추구하는 그의 모습은 한계를 돌파하려는 저희의 헌신과 완벽하게 일치합니다. 지난 2년간의 성공을 발판 삼아 앞으로 더 많은 성과를 함께 축하할 수 있기를 기대합니다."

존 스톤스 선수가 Axi의 글로벌 브랜드 앰버서더로 활동하고 세 개의 주요 축구 클럽과 파트너십을 맺으면서, Axi는 스포츠 스폰서십 분야에서 입지를 확고히 다지고 있습니다. Axi는 스톤스 선수 외에도 프리미어 리그 8회 우승팀인 맨체스터 시티와 맨시티 위민 팀, 그리고 브라질의 에스포르테 클루베 바이아, 라리가의 지로나 FC (LATAM 공식 온라인 트레이딩 파트너)와도 협력하고 있습니다.

