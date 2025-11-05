AXI ประกาศต่อสัญญาความร่วมมือกับดาวเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้และทีมชาติอังกฤษ จอห์น สโตนส์

SYDNEY, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi ผู้นำในด้านการเทรดฟอเร็กซ์และ CFD ออนไลน์ ประกาศการสานต่อความร่วมมือกับจอห์น สโตนส์ นักเตะแมนเชสเตอร์ ซิตี้ และทีมชาติอังกฤษอย่างเป็นทางการ หลังจากที่สโตนส์ได้ทำหน้าที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกของโบรกเกอร์ตั้งแต่ต้นฤดูกาล 2023/24 เขาจะยังคงมีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวแทนของแบรนด์ Axi ในระดับโลกต่อไป
ฮันนาห์ ฮิลล์ หัวหน้าฝ่ายแบรนด์และผู้สนับสนุนของ Axi กล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สานต่อความร่วมมือกับจอห์น สโตนส์ แบรนด์แอมบาสเดอร์ของเราต่อไป จอห์นเป็นตัวอย่างของความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศและความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเรา และการมุ่งมั่นสู่ความเหนือชั้นของเขาสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการก้าวข้ามขีดจำกัดและยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นไปอีก เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่จะสานต่อความสำเร็จในช่วงสองปีที่ผ่านมา และร่วมกันเฉลิมฉลองความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่นี้”
ด้วยจอห์น สโตนส์ ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกของ Axi และความร่วมมือกับสโมสรฟุตบอลชั้นนำสามแห่ง โบรกเกอร์ยังคงตอกย้ำสถานะของตนในฐานะผู้เล่นหลักในเวทีสปอนเซอร์กีฬา นอกจากสโตนส์แล้ว Axi ยังเป็นพันธมิตรการซื้อขายออนไลน์อย่างเป็นทางการของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้และแมนเชสเตอร์ซิตี้หญิง เจ้าของแชมป์พรีเมียร์ลีกแปดสมัย รวมถึงสโมสรฟุตบอลบราซิล Esporte Clube Bahia และสโมสร LaLiga Girona FC ในฐานะพันธมิตรการค้า LATAM ออนไลน์อย่างเป็นทางการของสโมสร
เกี่ยวกับ Axi
Axi เป็นแบรนด์เทรด FX และ CFD ออนไลน์ระดับโลก ซึ่งมีลูกค้าหลายหมื่นรายในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก Axi มีบริการเทรด CFD ในสินทรัพย์หลายประเภท รวมถึงฟอเร็กซ์ หุ้น ทองคำ น้ำมัน กาแฟ และอื่น ๆ อีกมากมาย
