Axi 宣布与曼城球星兼英格兰国脚 John Stones 续约

悉尼, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的在线外汇和差价合约交易公司 Axi 宣布继续与曼城球星兼英格兰国脚 John Stones 合作。 John Stones 从 2023/24 赛季初开始担任该经纪商的全球品牌大使，今后将继续在 Axi 品牌的全球推广中发挥重要作用。

Axi 品牌与赞助负责人 Hannah Hill 表示：“我们很高兴能延续与品牌大使 John Stones 的合作。 John 身上体现了对胜利的坚定信念和对卓越的不懈追求，这些精神深深激励着我们。他在赛场上不断挑战极限，一如我们不断突破行业边界，树立新的标杆。 我们很高兴在成功合作两年的基础上顺利达成续约，期待携手前行，一同见证更多辉煌成就。”

随着与全球品牌大使 John Stones 续约，并与三家顶级足球俱乐部达成合作，Axi 进一步巩固其在体育赞助领域的重要地位。 除了与 John Stones 的合作之外，Axi 还是八届英超冠军得主曼城足球俱乐部男队和女队的在线贸易官方合作伙伴，同时也是巴西足球俱乐部巴伊亚竞技 (Esporte Clube Bahia) 和西甲俱乐部赫罗纳 (Girona FC) 的拉美在线贸易官方合作伙伴。

