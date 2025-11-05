Syndicat des Métallos : Le budget 2025 représente des progrès, mais le soutien aux travailleuses et travailleurs se fait toujours attendre

TORONTO, 05 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le directeur national du Syndicat des Métallos, Marty Warren, a fait la déclaration suivante sur le Budget fédéral 2025:

« Ce budget reconnaît ce que les Métallos réclament depuis des années: Nous devons produire davantage chez nous et développer notre capacité industrielle. Les engagements pris en matière d'approvisionnement domestique, de stratégie industrielle et d'application des règles commerciales aux frontières constituent des avancées importantes et reflètent les priorités défendues depuis longtemps par notre syndicat à travers le pays.

Des investissements significatifs sont prévus dans les secteurs de l'acier, de la foresterie, des minéraux critiques et du secteur manufacturier, qui soutiennent des milliers d'emplois syndiqués de qualité et constituent le pilier des communautés et économies régionales. Nous accueillons favorablement les outils qui peuvent contribuer à stabiliser les chaînes d'approvisionnement et à renforcer la production nationale.

Mais les travailleuses et travailleurs méritent une stabilité à long terme et des solutions permanentes. Les mesures temporaires d'Assurance-emploi et du programme de Travail partagé aideront à court terme, mais les travailleuses et travailleurs ont toujours besoin d'une réforme permanente de l'Assurance-emploi et d'un programme de maintien d'emploi et de protection des salaires, afin de ne pas avoir à attendre des mesures d'urgence chaque fois qu'il y a une nouvelle perturbation.

Nous sommes profondément préoccupés par les projets de réduction des emplois et des services publics. C'est une grave erreur. En période d'incertitude économique et de transition industrielle, les travailleuses et les travailleurs ont besoin d'un accès rapide à l'Assurance-emploi, à la formation et l'aide à la transition professionnelle et non d'une réduction du personnel qui se répercutera sur les services dont ils ont besoin. Réduire les services à un moment aussi critique risque au contraire de créer plus de problèmes que de solutions.

Ce budget nous donne une assise, mais le véritable test réside dans son exécution. Les règles d'approvisionnement au Canada doivent être appliquées, les investissements industriels doivent se traduire concrètement par des emplois et une production sur le terrain, et les communautés forestières et industrielles ont besoin d'une certitude à long terme et non d'un répit temporaire. Nous voyons des mesures qui vont dans la bonne direction, mais il faut maintenant les mettre en œuvre.

Les Métallos continueront de faire pression pour s'assurer que chaque engagement pris dans ce budget profite aux travailleuses et travailleurs, à leurs familles et à leurs communautés, et pour garantir des politiques à long terme qui permettront de protéger les emplois et de renforcer notre avenir industriel. »

À propos du Syndicat des Métallos

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques du Canada et constitue le plus grand syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et dans les Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d’adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide réputation à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et des rémunérations plus équitables – y compris de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bons régimes de retraite.

