EQ מינתה את אביבית פרזם בן-אבי לסגנית נשיא לשוקי ההון, ישראל

Equiniti (EQ) שמחה להודיע על מינויה של אביבית פרזם בן-אבי לסגנית נשיא לשוקי ההון בישראל. בתפקיד זה, אביבית תמנף את מומחיותה של למעלה מ-25 שנה בדיני תאגידים וטכנולוגיה פיננסית כדי להרחיב את הנוכחות של EQ בשוק הישראלי ולחזק שותפויות אסטרטגיות ברחבי האזור.

אביבית תהיה אחראית על הרחבת בסיס הלקוחות של החברה, הכנסת פתרונות הון עצמי מתקדמים ללקוחות קיימים ופיתוח שיתופי פעולה אסטרטגיים חדשים. מינויה מדגיש את המחויבות המתמשכת של EQ לצמיחה וחדשנות בשווקי הטכנולוגיה וההון העיקריים ברחבי העולם.

"אביבית מביאה שילוב ייחודי של מומחיות משפטית, תובנות טכנולוגיות והובלת שוק", אמר ג'ון בייקר (John Baker), סגן נשיא בכיר למכירות ב-EQ. "הניסיון הרב שלה בשוקי ההון והקשרים העמוקים שלה באקוסיסטם הישראלי הופכים אותה לעמדה אידיאלית להוביל את האסטרטגיה האזורית שלנו ולספק ערך יוצא דופן ללקוחותינו".

הקריירה של אביבית משתרעת על פני דיני תאגידים, טכנולוגיה פיננסית ופיתוח שווקים. היא החלה את דרכה כעורכת דין במשרד עורכי דין מוביל בישראל, והתמחתה בעסקאות מורכבות בשוק ההון, מיזוגים ורכישות, מימון הון פרטי והכנות להנפקות. לאחר מכן היא עברה למגזר הטכנולוגיה, וכיהנה כמנהלת בכירה לקשרי לקוחות בשוק הפרטי של נאסד"ק, שם הפכה לסמכות בניתוח מבני הון עבור חברות בצמיחה מהירה.

גיוס תפקיד אסטרטגי זה מדגיש את העבודה המתמשכת של EQ לתמיכה בצמיחה ובהתרחבות של ארגונים באזור מפתח זה.

