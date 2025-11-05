SELSKABSMEDDELELSE

Odense, 5. november 2025

Selskabsmeddelelse nr. 74 – 5. november 2025

Danish Aerospace Company A/S handelsopdatering efter 3. kvartal 2025

Forventningerne til 2025 fastholdes

CVR nr.: 12 42 42 48

Danish Aerospace Company A/S (“DAC” eller “Selskabet”) har i dag godkendt handelsopdateringen for 3. kvartal 2025. De finansielle oplysninger er ikke revideret.

Hovedpunkter

Den samlede omsætning (inklusiv anden indkomst) er ÅTD DKK 16,3 millioner.

EBITDA ÅTD er DKK -0,5 millioner.

DAC har kvalificeret sig til, og nu modtaget, godkendt SMV status ved ESA. Dette åbner for nye muligheder og for at opnå bedre vilkår mht. forudbetalinger.

DAC har færdiggjort de første fire modeller af dets multifunktionelle træningsudstyr E4D under ESA-kontrakten. Denne seneste model blev leveret og installeret sidst i oktober på NASA’s Johnson Space Center i Houston. Her skal den bruges træning af NASA-astronauter i brug af udstyret.

Proto-flightmodellen af E4D (den første model der vil blive opsendt) har en planlagt opsendelse til ISS i starten af 2026 på Cygnus NG-24 fartøjet.

Virksomheden har færdiggjort dets første E4D flight model for en kommerciel kunde og den er klar til at blive sendt til kunden.

DAC har ligeledes færdiggjort arbejde for en anden kommerciel kunde på integrationen og brug af E4D i deres rumfartøj/station.

DAC har tilføjet yderligere funktion til E4D udstyret under dets kontrakt med den europæiske rum organisation ESA, på at udvikle og bygge en prototype af det nye træningsudstyr, der kan bruges på Lunar Gateway rumstationen til kredsløb om Månen og senere til bemandet missioner til Mars.

DAC er i forhandling med ESA om en indledende kontrakt på et nyt Motion Capture System til brug på ISS sammen med E4D. Den indledende kontrakt kan resultere i en yderligere kontrakt til udviklingen af et komplet sæt hardware til ISS-rumstationen.

DAC er i tæt dialog med flere kommercielle amerikanske og europæiske bemandet rumfarts- og forsvars kunder omkring samarbejde og levering af udstyr.

DAC fusionerede sit datterselskab Danish Aerospace Medical Company med DAC som det fortsættende selskab. Fusionen er inkorporeret i denne handelsopdatering.

Forventningerne til regnskabsåret 2025 omsætning og indtjening fastholdes med en omsætning (inklusiv anden indkomst) i niveauet DKK 21-23 mio. og en EBITDA i niveauet DKK 1-3 mio.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Danish Aerospace Company A/S:

Thomas A.E. Andersen, CEO

Mobil: 40 29 41 62

Certified Adviser:

Baker Tilly Corporate Finance P/S

Poul Bundgaards Vej 1

DK-2500 Valby

Tlf.: 33 45 10 00

www.bakertilly.dk

Om Danish Aerospace Company A/S:

Danish Aerospace Company A/S er en højteknologisk virksomhed, der arbejder med avanceret medicinsk udstyr og andre tekniske områder primært inden for rumfart og andre ekstreme miljøer.

Selskabets produkter er baseret på mange års specialiseret forskning og udvikling. Dette består i design, integration og anvendelse af såvel nye som etablerede medicinske teknologier til de udfordringer og anderledes betingelser, der findes i rummets vægtløshed. Disse produkter er med til at bringe teknologien fra rumfart, og erfaring fra ophold i rummet, ned på Jorden til gavn for almindelige mennesker.

Danish Aerospace Company beskæftiger ingeniører og teknikere indenfor både mekanik, elektronik og software der leverer avancerede tekniske produkter og teknisk service til vores kunder. Vi specialiserer os i kundespecifikke design, udvikling, produktion, certificering, vedligeholdelse, afprøvning og drift af medicinsk udstyr til bemandet rumfart og andre ekstreme miljøer. Til dato er omkring 3,2 ton af firmaets udstyr blevet sendt i rummet.

Firmaets kvalitetssystem er certificeret i henhold til BS EN ISO 9001:2015, BS EN 9100:2018 teknisk ækvivalent med AS9100D som er den anerkendte standard på området.