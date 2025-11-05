Elis renforce sa présence au Brésil avec l’acquisition d’Acquaflash

Saint-Cloud, le 5 novembre 2025 – Elis, leader mondial des services circulaires, annonce ce jour l’acquisition de 100% de Lavanderia Hospitalar Acqua Flash Ltda (« Acquaflash ») au Brésil.

Basée à Brasilia, Acquaflash a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires d’environ 6 millions d’euros. Elle exploite une blanchisserie moderne et performante, principalement dédiée au secteur de la santé, notamment pour la fourniture de linge plat. L’entreprise emploie environ 380 collaborateurs.

Cette acquisition s’inscrit pleinement dans la stratégie de croissance d’Elis en Amérique latine et renforce son positionnement au Brésil, l’un de ses marchés les plus dynamiques. Grâce à cette opération, le Groupe consolide son maillage territorial et sa capacité à accompagner ses clients du secteur hospitalier sur l’ensemble du territoire brésilien.

L’intégration d’Acquaflash sera effective dans les comptes du Groupe à compter du 1er novembre 2025.

A propos d’Elis

Leader des services circulaires grâce à un modèle de location-entretien optimisé par des technologies de traçabilité, Elis innove chaque jour. Dans ses 31 pays, Elis répond aux besoins de ses clients en matière de protection, d’hygiène et de bien-être, tout en les accompagnant dans l’atteinte de leurs objectifs environnementaux. Avec un savoir-faire opérationnel unique et un profil de croissance organique profitable, Elis crée ainsi de la valeur, durablement, pour ses actionnaires, ses clients, ses collaborateurs et l’environnement.

https://fr.elis.com/fr

Contacts

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

Pièce jointe