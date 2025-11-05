AWARE : une nouvelle avancée pour le système d’alerte publique européen

[Plaisir, le 5 novembre 2025] – Le projet européen AWARE, financé par l’Union européenne et piloté par Telespazio France, a franchi une nouvelle étape en organisant, dans les locaux de JCDecaux à Plaisir (France), sa deuxième démonstration en conditions réelles de son système d’alerte publique en Europe.

L’objectif était de montrer comment l’innovation peut renforcer la sécurité des citoyens grâce à la diffusion d’alertes en temps réel directement dans l’espace public grâce à la constellation européenne de navigation par satellite Galileo.

Intégré au mobilier urbain numérique de JCDecaux, le module AWARE est capable de relayer instantanément via Galileo des messages d’alerte dans la rue, au moment et à l’endroit précis où le danger survient. Pensé pour s’intégrer harmonieusement dans la ville, ce mobilier déploie tous les apports du numérique civique urbain : un média utile, dynamique et réactif, conçu pour diffuser des informations locales et essentielles en toute circonstance. En s’appuyant sur cette infrastructure connectée et visible par tous, le système AWARE peut être activé dans plusieurs situations d’urgence : lors d’un accident industriel majeur (type Seveso) impliquant des substances dangereuses, en cas de catastrophe naturelle comme des inondations soudaines, des tempêtes ou des incendies, ou encore dans le cadre d’une urgence urbaine comme un accident grave ou une évacuation de grande ampleur.



Connecté au service Galileo Emergency Warning Satellite Service (EWSS), ce dispositif par satellite reste pleinement opérationnel même en cas d’interruption des réseaux de télécommunication terrestres.

La démonstration réalisée le 4 novembre 2025 a simulé un violent orage provoquant l’accident d’un camion transportant des matières dangereuses sur une autoroute proche du centre-ville. Dès réception du signal satellite Galileo EWSS, les écrans urbains numériques équipés du module AWARE ont diffusé un message d’alerte visuel avertissant instantanément les citoyens présents dans la zone concernée du danger imminent, confirmant ainsi la capacité du média de la proximité et des mobilités à délivrer des messages de prévention ou de gestion de crise avec efficacité et clarté.

L’événement a réuni les représentants du consortium AWARE, des autorités de protection civile ainsi que plusieurs décideurs publics, venus observer la réactivité du système et sa capacité à transformer en temps réel une alerte satellite Galileo en message d’avertissement instantané et géolocalisé.

Cette démonstration a confirmé la maturité opérationnelle et la fiabilité technologique du module AWARE, capable d’assurer la diffusion rapide, sécurisée et ciblée des messages d’urgence publique.

En affichant les alertes sur des écrans numériques visibles par tous dans l’espace public, AWARE complète et renforce les dispositifs d’alerte existants, au-delà du smartphone, contribuant à une meilleure information et protection des citoyens en situation de crise.

Corinne Mailles, Directrice Générale Adjointe de Telespazio France, a déclaré : « En tant qu’opérateur de confiance des institutions européennes, Telespazio France est fier de piloter le projet AWARE et de mettre son expertise des systèmes de navigation par satellite au bénéfice de la sécurité des populations. En combinant les technologies spatiales aux solutions numériques de JCDecaux, nous apportons de manière simple, rapide et efficace via les satellites Galileo des informations essentielles au plus près des utilisateurs. La démonstration réalisée aujourd’hui avec succès confirme l’intérêt et la maturité du service d’alerte par satellite Galileo EWSS, en préparation de son déploiement opérationnel dans les pays européens. Le service innovant développé dans le cadre du projet AWARE ouvre ainsi la voie à un monde plus résilient et plus sûr pour tous les citoyens européens. »

Jean-Charles Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Une fois encore, JCDecaux innove au service des villes et des citoyens. Avec AWARE, nous faisons vivre cet esprit pionnier en démontrant, avec nos partenaires, comment la technologie, lorsqu’elle est pensée pour l’intérêt général, peut renforcer la protection des populations. En intégrant la constellation satellitaire européenne Galileo à notre réseau de mobiliers urbains numériques, nous mettrons la puissance de notre média ancré dans l’espace public au service de l’action des pouvoirs publics et de la sécurité civile (sapeurs-pompiers, SAMU, secouristes, etc.) pour la prévention des risques et la gestion des crises, dans une approche résolument fondée sur la souveraineté française et européenne. Ce projet, fruit d’une collaboration étroite entre partenaires publics et privés, nationaux et européens, - l’Agence européenne pour le programme spatial (EUSPA), CNES, Telespazio, JCDecaux notamment - illustre notre conviction : le progrès n’a de sens que s’il bénéficie à tous, dans une ville plus connectée, plus réactive et profondément humaine. »



À propos du projet AWARE :

Le projet européen AWARE, coordonné par Telespazio France et financé par l’Agence européenne pour le programme spatial (EUSPA), intègre le service Galileo Emergency Warning Satellite Service (EWSS) aux dispositifs fixes d’alerte comme les panneaux digitaux, sirènes et systèmes intérieurs. Il rassemble huit partenaires issus de quatre pays : Telespazio France, CNES, FDC, JCDecaux et l’Université de Strasbourg (France), EENA (Belgique), Genasys (Espagne), et l’Autorité de protection civile de Slovénie.

Après une première démonstration réussie en Slovénie, le système a confirmé sa robustesse et sa flexibilité en milieu urbain lors d’un test à Plaisir (France) en 2025. Ce projet marque une avancée majeure dans la protection rapide des populations via la constellation européenne Galileo.

À propos de Galileo Emergency Warning Satellite Service (EWSS) :

Le Galileo Emergency Warning Satellite Service (EWSS) est un nouveau service du système européen de navigation Galileo, qui offre une capacité de diffusion d’alertes d’urgence par satellite. EWSS permet aux autorités de protection civile d’envoyer des messages d’alerte directement aux smartphones équipés d’une puce Galileo et à d’autres dispositifs compatibles (navigateurs, panneaux d’affichage, sirènes, etc.) dans une zone ciblée. Fonctionnant indépendamment des réseaux mobiles terrestres, EWSS garantit la diffusion des alertes même en cas de panne des infrastructures traditionnelles, offrant ainsi une couverture globale, rapide et résiliente face aux catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme.

Ce service gratuit complète les systèmes d’alerte publics existants en assurant une diffusion fiable en environnements urbains et ruraux, y compris dans des zones isolées ou en cas de congestion des réseaux. EWSS s’inscrit dans l’initiative internationale Early Warnings for All, répondant à l’objectif d’un accès mondial aux systèmes d’alerte multi-risques d’ici 2030.

À propos de JCDecaux :

JCDecaux est le N°1 mondial de la communication extérieure, présent dans plus de 80 pays et 3 894 villes de plus de 10 000 habitants. Le groupe développe toutes les activités liées au mobilier urbain, à la publicité dans les transports (avec 157 aéroports et 257 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways) et à l’affichage grand format. Depuis plus de 60 ans, JCDecaux est reconnu pour l'innovation, la qualité, l'esthétique et la fonctionnalité de ses produits. En tant qu'acteur majeur des villes intelligentes, JCDecaux œuvre pour une ville connectée, humaine, ouverte et durable. Le groupe pratique et promeut une communication extérieure responsable, intégrant exigences sociales et qualité environnementale au cœur de ses métiers dans sa feuille de route RSE 2030.

À propos de Telespazio France :

Telespazio France est un acteur européen majeur des opérations spatiales et des services satellitaires, filiale du groupe Telespazio, joint-venture de Leonardo (67%) et Thales (33%). Avec plus de 30 ans d’expérience et près de 500 collaborateurs répartis sur plusieurs sites en France (Toulouse, Bordeaux, Paris, Kourou), Telespazio France couvre l’ensemble des domaines liés à l’espace : télécommunications, observation de la Terre, navigation et services à valeur ajoutée. La société est aussi le principal partenaire industriel au Centre Spatial Guyanais à Kourou, où elle assure la maintenance et l’exploitation des infrastructures spatiales. Telespazio France s’engage à fournir des solutions satellitaires innovantes, fiables et performantes adaptées aux besoins des acteurs publics et privés, notamment dans la gestion des communications critiques et la résilience aux catastrophes.





