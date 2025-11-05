EQUASENS : Chiffre d'affaires au 30 septembre 2025

Villers-lès-Nancy, le 5 novembre 2025 - 18h00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

Chiffre d’affaires au 30 septembre 2025 à 172,2 M€

+8,9% en croissance publiée et + 7,3% en croissance organique

CA au 30/09/2025 Groupe (M€) Publié

2024 Publié 2025 Variation /

publié Dont croissances externes Variation /

périmètre comparable (croissance organique) T1 53,3 57,0 3,7 6,9% 0,5 3,2 5,9% T2 54,7 58,9 4,3 7,8% 0,5 3,8 6,9% T3* 50,2 56,2 6,1 12,1% 1,4 4,7 9,4% Total 158,2 172,2 14,0 8,9% 2,4 11,6 7,3%

*non audité

Au 30 septembre 2025, le Groupe Equasens (Euronext Paris™ - Compartiment B - FR 0012882389 –EQS), leader des solutions numériques pour les professionnels de santé, enregistre un chiffre d'affaires de 172,2 M€, en croissance de 8,9% en données publiées et de 7,3% en données organiques par rapport à la même période de 2024.

Le T3 est particulièrement dynamique avec une croissance organique de 9,4% en ligne avec les objectifs.

Les contributions des entrées de périmètre (2,4 M€) ont été retraitées des apports de la société Calimed acquise en décembre 2024 (1,6 M€ en cumulé dont 0,6 M€ au titre du T3) et ceux de la société Novaprove et du fonds de commerce DIS acquis en juillet 2025 (0,8 M€ au titre du T3).

Chiffre d’affaires par Segment d’activité

CA au 30/09/2025 / Activité (M€) Publié 2024** Publié 2025 Variation / publié Configurations et matériels 61,2 69,1 8,0 13,1% Maintenance et abonnements* 73,4 77,9 4,6 6,2% Logiciels et services 23,5 25,0 1,5 6,4% TOTAL 158,2 172,2 14,0 8,9%





CA T3 2025 / Activité (M€) Publié 2024** Publié 2025 Variation / publié Configurations et matériels 18,3 22,1 3,8 20,7% Maintenance et abonnements* 24,6 26,5 1,9 7,6% Logiciels et services 7,1 7,6 0,4 6,2% TOTAL 50,2 56,2 6,1 12,1%

* Maintenance et abonnements : revenus récurrents y compris SaaS

** Publié 2024 : données reconstituées

Les ventes de configurations et de matériels constituent le premier levier de croissance du Groupe avec une contribution de 8,0 M€ (+13,1%) à fin septembre et de 3,8 M€ (+20,7%) sur le T3.

Les efforts d’investissement des Professionnels de santé se poursuivent notamment dans les étiquettes électroniques, les terminaux de sécurité et d’identification, ainsi que les robots.

Les revenus récurrents (maintenance et abonnements) ont été particulièrement portés par les croissances externes qui contribuent à hauteur de 2,3 M€ à fin septembre et de 1,3 M€ sur le T3.

La croissance organique du segment, 2,3 M€ (+3,1%) à fin septembre et 0,6 M€ (+2,5%) sur le T3, est assurée par l’augmentation du parc clients et du panier moyen.

Les solutions logicielles et les services sont toujours favorablement orientés avec une contribution de 1,5 M€ (+6,4%) à fin septembre et de +0,4 M€ (+6,2%) sur le T3.

Le déploiement des nouvelles solutions logicielles, notamment au sein des Etablissements de santé, et l’activité Intermédiation, portent la croissance du segment.

Les revenus liés aux formations métier restent en retrait avec un contexte réglementaire peu propice (- 0,9 M€ à fin septembre et -0,6 M€ sur le T3).

Chiffres d’affaires par Division

CA au 30/09/2025 / Division (M€) Publié 2024 Publié 2025 Variation /

publié Dont croissances externes Variation /

périmètre comparable (croissance organique) Pharmagest 120,1 126,6 6,5 5,4% 6,5 5,4% Axigate Link 22,6 25,3 2,7 12,2% 0,8 1,9 8,5% e-Connect 8,3 11,4 3,1 37,2% 3,1 37,2% Medical Solutions 5,8 7,4 1,7 28,8% 1,6 0,1 1,4% Fintech 1,5 1,5 0,0 0,2% 0,0 0,2% Total 158,2 172,2 14,0 8,9% 2,4 11,6 7,3%





CA T3 2025 / Division (M€) Publié 2024 Publié 2025 Variation /

publié Dont croissances externes Variation /

périmètre comparable (croissance organique) Pharmagest 38,0 40,7 2,7 7,1% 2,7 7,1% Axigate Link 7,2 8,9 1,7 23,8% 0,8 0,9 12,2% e-Connect 2,8 3,9 1,1 38,3% 1,1 38,3% Medical Solutions 1,8 2,3 0,5 28,2% 0,5 0,0 -0,6% Fintech 0,4 0,5 0,1 20,8% 0,1 20,8% Total 50,2 56,2 6,1 12,1% 1,4 4,7 9,4%

La Division PHARMAGEST poursuit sa trajectoire de croissance avec un chiffre d’affaires de 126,6 M€ au 30 septembre 2025 (+5,4%) et de 40,7 M€ sur le T3 (+7,1%).

Cette croissance est portée par la stratégie d’innovation et d’expansion à l’échelle européenne.

En France, la croissance des activités reste solide (+4,0% à 109,1 M€) avec de nombreux lancements de solutions dont la saisie automatisée des ordonnances, l’aide au pilotage de l’activité, le stockage et la sécurisation des données, et la gestion électronique des factures en tant que Plateforme Agréée sous réserve (en attente d’immatriculation définitive) et leur intégration dans les logiciels comptables.

Les solutions matérielles proposées par le Groupe répondent également aux attentes du marché qu’il s’agisse de configurations de postes, d’étiquettes électroniques, de bornes ou de robots.

En Italie, la dynamique commerciale reste robuste (+16,7% à 11,0 M€) avec un rythme élevé d’acquisition de pharmacies (+213 depuis de début de l’année et un parc de 1 600 pharmacies à fin septembre) et une forte progression des revenus des solutions dédiées aux grossistes-répartiteurs pharmaceutiques.

En Allemagne, la performance est notable (+15,4% à 4,6 M€) avec en particulier Pharmagest Germany qui enrichit son offre, notamment matérielle, avec des solutions communes au Groupe.

En Belgique, le retour à la croissance se confirme (+10,2% à 1,9 M€) avec l’entrée d’un nouveau groupement (88 pharmacies) au sein du parc clients.

La Division AXIGATE LINK présente un chiffre d’affaires de 25,3 M€ au 30 septembre 2025 (+12,2% en données publiées et +8,5% en données organiques) et de 8,9 M€ sur le T3 (+23,8% en données publiées et +12,2% en données organiques).

La filière EHPAD (+3,9% à 12,5 M€) présente un niveau d’activité solide, notamment en France avec le programme de financement ESMS NUMERIQUE, mais également en Angleterre avec le démarrage du déploiement de TitanLink au sein de 4 établissements.

La filière Domicile (+21,4% à 5,8 M€) confirme son dynamisme : le niveau de conquête reste élevé et une première signature a été enregistrée pour la nouvelle offre dédiée aux Services Autonomie à Domicile.

La filière Hôpital (+47,1% à 4,0 M€) a été renforcée par l’acquisition d’une nouvelle solution (logiciel ResUrgences) et de briques dédiées à la gestion économique et financière hospitalière (DIS).

La contribution de ces entrées de périmètre au chiffre d’affaires du trimestre a été de 0,8 M€. La croissance organique reste soutenue (+16,3%) avec de nouvelles signatures d’ensembles hospitaliers.

La Division E-CONNECT affiche un chiffre d’affaires de 11,4 M€ au 30 septembre 2025 (+37,2%) et de 3,9 M€ sur le T3 (+38,3%).

Dans la continuité du premier semestre, la Division poursuit un rythme élevé de déploiement de ses solutions de Mobilité auprès des éditeurs de logiciels.

La stratégie de sécurisation et de fiabilisation de la filière française de production a permis d’assurer une capacité industrielle élevée pendant la période estivale et éviter ainsi un ralentissement dans l’approvisionnement des différents acteurs du marché.

Le déploiement des solutions de lecture de l’Apps Vitale (carte vitale dématérialisée sur smartphone) a commencé progressivement depuis mars 2025 mais celui-ci dépend directement du calendrier de l’Assurance Maladie sur lequel le Groupe dispose d’une visibilité limitée.

La Division MEDICAL SOLUTIONS présente un chiffre d’affaires de 7,4 M€ au 30 septembre 2025 (+28,8% en données publiées et +1,4% en données organiques) et de 2,3 M€ sur le T3 (+28,2% en données publiées et -0,6% en données organiques).

L’augmentation du chiffre d’affaires de la Division est principalement liée à l’acquisition stratégique de la société Calimed dont la solution SaaS, enrichie de toutes les innovations du Groupe, constituera un futur relais de croissance.

Les solutions historiques, MédiStory et MédiLink, ont été enrichies de nouvelles offres, dont le compagnon IA vocal LOQUii, mais le business model récurrent désormais privilégié dans la Division ne permet qu’une croissance mesurée des revenus.

La Division FINTECH enregistre un chiffre d'affaires de 1,5 M€ au 30 septembre 2025 (+0,2%) et de 0,5 M€ sur le T3 (+20,8%).

L’activité reste stable avec une meilleure qualité de portefeuille mais le marché du financement est actuellement peu porteur.

Perspectives 2025

Le Groupe maintient sa prévision de croissance du chiffre d’affaires de près de 10% en données publiées au titre du second semestre 2025.

Le Groupe reste attentif aux opportunités de croissance externe afin, notamment, de compléter son offre de services, de renforcer ses réseaux de distribution et de poursuivre son développement en Europe.

Calendrier financier

Communiqué du chiffre d’affaires annuel 2025 : le 5 février 2026





A propos du Groupe Equasens

Fondé il y a plus de 35 ans, le Groupe Equasens, leader dans le domaine des solutions numériques en santé, compte aujourd’hui plus de 1.300 collaborateurs en Europe.

Le Groupe a pour vocation de faciliter le quotidien des professionnels de santé et de leurs équipes, exerçant en libéral, en structures coordonnées ou en établissements de santé, au travers de logiciels et applicatifs « métier ». Au-delà de ces solutions numériques, le Groupe intervient dans la conception d’équipements électroniques, de solutions digitales et de robotiques santé, ainsi que dans l’hébergement de données, le financement et la formation, pour un accompagnement global des professionnels de santé dans la transformation de leur métier.

En cohérence avec sa signature, « plus de technologie pour plus d’humain », le Groupe est spécialisé dans les solutions d’interopérabilité pour améliorer la coordination des acteurs de santé, leur communication et l’échange de données, pour une meilleure prise en charge des patients et un système de soin plus efficient et plus sécurisé.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B

Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Intégré à l’Euronext Tech Leaders et au label European Rising Tech

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME

ISIN : FR 0012882389 – Code Mnémonique : EQS

Retrouvez toute l'actualité du Groupe Equasens sur www.equasens.com et sur LinkedIn

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives, ne constituant pas des garanties de performances futures et sont fondées sur des opinions, prévisions et hypothèses actuelles, en ce compris, de manière non-limitative, des hypothèses relatives à la stratégie actuelle et future d’Equasens ainsi qu’à l'environnement dans lequel Equasens évolue. Elles impliquent des risques connus ou inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, lesquels pourraient amener les résultats réels, performances ou réalisations, ou les résultats du secteur ou d’autres événements, à différer de ceux décrits ou projetés par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux et celles figurant et détaillés dans le Chapitre 3 « Facteurs de risque » du Document Universel d’Enregistrement déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 29 avril 2025 sous le numéro n° D.25-0334. Les déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse.

