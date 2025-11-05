ACPPU : Certains investissements dans les sciences et la recherche sont protégés, mais aucun investissement essentiel pour les collèges et les universités n'est prévu dans le budget 2025

OTTAWA, Ontario, 05 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que la crise financière qui touche les universités et collèges canadiens entraîne la suspension de centaines de programmes, la fermeture de campus et la perte de plus de 13 000 emplois académiques, le gouvernement fédéral n'a pas réussi à investir suffisamment dans les collèges et universités, selon l'Association canadienne des professeures et professeurs d'université (ACPPU).

« Le gouvernement fédéral reconnaît l'importance de la recherche pour la prospérité du Canada, mais il doit collaborer avec les provinces afin de garantir un financement adéquat des universités et des collèges publics », a déclaré David Robinson, directeur général de l'ACPPU.

Dans son mémoire prébudgétaire, l'ACPPU a recommandé au gouvernement fédéral de respecter ses engagements envers la science et la recherche, et de collaborer avec les provinces et les territoires afin d'élaborer et de financer un plan visant à répondre au besoin urgent d'un financement prévisible et stable.

Les investissements dans la recherche prévus dans le budget de l'année dernière ont été maintenus. De plus, 1,7 milliard de dollars ont été investis dans une « stratégie d’attraction des talents internationaux et un plan d’action » visant à recruter des chercheurs internationaux « exceptionnels » dans les universités canadiennes et à mettre en place d'autres mesures de soutien.

« Le personnel académique canadien a une longue tradition d'accueil des chercheurs internationaux, a déclaré M. Robinson. Mais ceux-ci sont accueillis dans un système confronté à une crise de financement, où les chercheurs actuels sont en difficulté et où des emplois sont supprimés. »

Les points saillants du budget pour l’éducation postsecondaire sont :

Réduction de 2 % du financement de base accordé aux conseils subventionnaires (CRSH, CRSNG, IRSC), sans plus de précisions; Maintien des engagements budgétaires pour la recherche dans le budget 2024;

1 milliard de dollars sur 13 ans aux conseils subventionnaires pour le recrutement de chercheurs internationaux;

17,2 milliards de dollars sur 10 ans pour soutenir des projets d'infrastructure dans les domaines du logement, des soins de santé et des collèges et universités; Les provinces doivent assumer une partie des coûts correspondant au financement fédéral; Annonce d'un financement spécifique pour les infrastructures de la Faculté de médecine de l'Université métropolitaine de Toronto et de l'Université de l’Inuit Nunangat;

Prolongation du Programme canadien de bourses aux étudiants d'un montant maximal de 4 200 dollars jusqu'à la fin de l'année 2025-2026, à l'exclusion des étudiants inscrits dans des établissements d'enseignement privés à but lucratif;

Prévision d'une baisse du nombre de nouveaux permis d'études délivrés à des étudiants étrangers, qui devrait passer à 155 000.





