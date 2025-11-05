Axi nimmt an der Jeddah Fintech Week 2025 teil

SYDNEY, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, ein führendes Finanzunternehmen im Bereich Online-CFD- und Devisenhandel, hat seine Teilnahme an der diesjährigen Jeddah Fintech Week bekannt gegeben, die vom 16. bis 17. November im Hilton Jeddah in Jeddah, Saudi-Arabien, stattfindet.

Dort erhalten Teilnehmer die Möglichkeit, das Traden über die Axi-Handelsplattform zu erkunden, zu erfahren, wie sie ihr IB- und Affiliate-Geschäft ausbauen können, indem sie exklusive Angebote nutzen, die nur während der Veranstaltung verfügbar sind, zu entdecken, wie sie durch das Flaggschiff-Kapitalallokationsprogramm des Brokers, Axi Select, zu finanzierten Händlern werden können – und Zugang zu Kapitalfinanzierungen von bis zu 1 Mio. USD erhalten können – und vieles mehr. „Alle Trader sind herzlich eingeladen, unser Team am Stand Nr. A6 zu besuchen und mit Axi ihre Trading-Vorteile zu entdecken“, erklärt Hannah Hill, Head of Brand and Sponsorship bei Axi. Sie fügt hinzu: „Wir sind bestrebt, unseren Händlern und Partnern die Werkzeuge und Möglichkeiten an die Hand zu geben, um ihr Potenzial zu steigern, und bieten auf der diesjährigen Messe exklusive Gelegenheiten, die Sie nicht verpassen sollten.“

Fußballbegeisterte können den Stand von Axi auch besuchen, um einen Einblick in die langjährige Partnerschaft des Brokers mit dem achtmaligen Premier League-Meister Manchester City zu erhalten. Exklusive Manchester City-Erinnerungsstücke und die Maskottchen des Clubs werden vor Ort für Fotoshootings zur Verfügung stehen, und die Teilnehmer haben die Möglichkeit, spannende Preise vom Broker zu gewinnen.

Im Oktober nahm Axi an der Forex Expo Dubai 2025 teil und wurde mit dem Preis „Bestes Trading-Erlebnis“ ausgezeichnet. Zusätzlich zu dieser Würdigung erhielt der Broker mehrere Branchenauszeichnungen*, darunter „Zuverlässigster Broker“, „Broker des Jahres“ und „Innovativstes Eigenhandelsunternehmen“ von Finance Feeds sowie „Bester Broker der MENA-Region“ von den Global Forex Awards, die die zukunftsorientierte Philosophie des Brokers und seine Vision für die Zukunft der Trading-Branche unterstreichen.

Über Axi

Axi ist ein globales Online-Devisen- und CFD-Handelsunternehmen mit Tausenden von Kundinnen und Kunden in über 100 Ländern der Welt. Axi bietet CFDs für verschiedene Anlageklassen an, darunter Devisen, Aktien, Gold, Öl, Kaffee und mehr.

Das Axi Select-Programm ist ausschließlich Kundinnen und Kunden von Axi vorbehalten. CFDs bergen ein hohes Verlustrisiko für die Anlegerinnen und Anleger. Dieser Inhalt ist in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar. Weitere Informationen finden Sie in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen.

*Verliehen an die Axi-Unternehmensgruppe.