Axi irá a la Jeddah Fintech Week 2025

SÍDNEY, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, líder financiero en el trading de contratos por diferencia (CFD) y divisas en línea, anunció su participación en la Jeddah Fintech Week de este año, que se celebrará los días 16 y 17 de noviembre, en el Hilton Jeddah de Yeda, Arabia Saudita.

Los asistentes tendrán la oportunidad de explorar el trading por medio de la plataforma de trading Axi, descubrir cómo pueden hacer crecer su negocio de IB y afiliados con ofertas exclusivas disponibles solo durante el evento. Además, podrán descubrir cómo pueden convertirse en operadores financiados mediante el programa emblemático de asignación de capital del bróker, Axi Select, y acceder a financiamiento de capital por hasta 1 millón de dólares, y mucho más. “Invitamos a los operadores a visitar a nuestro equipo en el stand n.º A6 y descubrir las ventajas que Axi les ofrece para operar”, comentó Hannah Hill, directora de Marca y Patrocinio de Axi. Hill agregó: “En nuestro compromiso por ofrecer a nuestros operadores y socios la ventaja necesaria para acelerar su potencial, traemos a la exposición de este año oportunidades emocionantes que no querrá perderse”.

Los fanáticos del fútbol también podrán visitar el stand de Axi para conocer desde adentro la larga colaboración del bróker con el Manchester City, ocho veces campeón de la Premier League. Habrá artículos conmemorativos exclusivos del Manchester City y las mascotas del club estarán presentes para tomarse fotografías; además, los asistentes tendrán la oportunidad de ganar emocionantes premios del bróker.

En octubre, Axi participó en la Forex Expo 2025 de Dubái y fue galardonada con el premio “Mejor experiencia de trading”*. Además de este reconocimiento, el bróker también recibió varios galardones del sector*, entre otros, “Bróker más confiable”, “Bróker del año” y “Empresa de trading propio más innovadora” de Finance Feeds y “Mejor bróker de Medio Oriente y Norte de África” de los Global Forex Awards, los que destacan la filosofía innovadora del bróker y su visión de futuro del sector de trading.

Acerca de Axi

Axi es una empresa mundial de trading de divisas y CFD en línea, con miles de clientes en más de 100 países de todo el mundo. Axi ofrece CFD para diversas clases de activos como divisas, acciones, oro, petróleo, café y muchos más.

*Otorgados al Grupo de Empresas Axi.