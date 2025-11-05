アクシ (Axi)、ジェッダ・フィンテック・ウィーク2025 (Jeddah Fintech Week 2025) に参加

シドニー発, Nov. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- オンラインCFDおよびFXトレーディングの金融リーダーであるアクシは、サウジアラビア・ジェッダのヒルトン・ジェッダで11月16日から17日に開催されるジェッダ・フィンテック・ウィークへの参加を発表した。

参加者は、アクシ取引プラットフォームを通じた取引方法、イベント期間中限定の特別オファーを活用した紹介ブローカー (IB) およびアフィリエイトビジネスの拡大方法、同社の主力資本配分プログラムであるアクシセレクトを通して資金獲得トレーダーになり、最大100万米ドル (約1億5,364万円) の資本資金配分を利用する方法などを学ぶ機会を得られる。 「トレーダーの皆様は、是非ブースA6の当社チームを訪れ、アクシと共に取引の優位性を発揮してください」と、アクシのブランド＆スポンサーシップ責任者であるハンナ・ヒル (Hannah Hill) は述べた。 同氏はまた、次のように付け加えている。「トレーダーおよびパートナーの皆様に潜在能力を開花させる優位性を提供することに尽力し、今年のエキスポには見逃せない魅力的な機会をご用意しております」

サッカーファンは、アクシのブースを訪れることで、プレミアリーグで8回の優勝を果たしたマンチェスター・シティと同社との長年のパートナーシップについて、詳細な情報を得ることもできる。 写真撮影のために、マンチェスター・シティの特別な記念品と同クラブのマスコットがブースに用意される。同社から提供される魅力的な賞品が当たるチャンスもある。

10月、アクシは、フォレックス・エキスポ・ドバイ2025 (Forex Expo Dubai 2025) にも出展しており、「ベスト・トレーディング・エクスペリエンス (Best Trading Experience)」賞*を受賞した。 この賞に加え、同社は業界内で複数の栄誉*に輝いており、ファイナンスフィード (Finance Feeds) からは「最も信頼できるブローカー (Most Reliable Broker)」、「ブローカー・オブ・ザ・イヤー (Broker of the Year)」、「最も革新的なプロップファーム (Most Innovative Proprietary Trading Firm)」を、グローバル・フォレックス・アワード (Global Forex Awards) からは「中東・北アフリカ地域ベストブローカー (Best Broker MENA)」を授与され、同社の先進的な理念とトレーディング業界の未来に向けたビジョンが際立った。

グローバルオンラインFXおよびCFDトレーディングブランドであるアクシは、世界100か国以上に何千人もの顧客を擁している。 また、アクシは外国為替、株式、金、原油、コーヒーなど、複数の資産クラスを対象としたCFDを提供している。

