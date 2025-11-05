Axi, 제다 핀테크 위크 (Jeddah Fintech Week) 2025 참가

시드니, Nov. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 온라인 CFD 및 FX 거래 분야를 선도하는 금융 기업 Axi가 오는 11월 16일부터 17일까지 사우디아라비아 제다 힐튼 호텔에서 열리는 ‘제다 핀테크 위크(Jeddah Fintech Week) 2025’에 참가한다고 밝혔다.

행사 참가자들은 Axi 트레이딩 플랫폼을 통해 거래를 체험하고, 이번 행사 기간에만 제공되는 독점 제휴 프로그램 및 파트너십(IB 및 어필리에이트) 기회를 탐색할 수 있다. 또한 Axi의 대표적인 자본 배분 프로그램인 ‘Axi Select’를 통해 펀딩 트레이더로 성장하는 방법을 알아보고, 최대 100만 달러(USD)의 자본 지원을 받을 수 있는 기회도 제공된다. Axi 브랜드 및 스폰서십 총괄 책임자인 해나 힐(Hannah Hill)은 “Axi 부스(#A6)에 방문해 트레이딩 우위를 확보할 수 있는 기회를 잡으시기 바란다”고 말하며, “트레이더와 파트너가 잠재력을 극대화할 수 있도록 필요한 도구와 기회를 제공하는 데 전념하고 있으며, 이번 엑스포에서는 절대 놓쳐서는 안 될 독점 기회를 선보일 예정”이라고 덧붙였다.

축구 팬들은 Axi 부스를 방문해 잉글랜드 프리미어리그 8회 우승팀 맨체스터 시티와의 오랜 파트너십에 대한 생생한 이야기를 직접 들을 수 있다. 현장에는 맨체스터 시티의 공식 기념품과 구단 마스코트가 전시되어 사진 촬영 기회가 제공되며, 방문객들은 Axi가 준비한 다양한 경품 이벤트에도 참여할 수 있다.

Axi는 지난 10월 두바이에서 열린 ‘Forex Expo Dubai 2025’에 참가해 ‘최고의 트레이딩 경험(Best Trading Experience)’ 상을 수상했다*. 이 외에도 Axi는 Finance Feeds로부터 ‘가장 신뢰할 수 있는 브로커(Most Reliable Broker)’, ‘올해의 브로커(Broker of the Year)’, ‘가장 혁신적인 프롭 트레이딩 회사(Most Innovative Proprietary Trading Firm)’ 상을, 글로벌 포렉스 어워즈(Global Forex Awards)에서는 ‘중동·북아프리카 최고의 브로커(Best Broker MENA)’ 상을 수상하며, 트레이딩 산업의 미래를 선도하는 혁신적 비전과 신뢰를 입증했다.

Axi 소개

Axi는 전 세계 100개국 이상에서 수천 명의 고객을 보유한 글로벌 온라인 FX 및 CFD 트레이딩 브랜드다. Axi는 외환(Forex), 주식(Shares), 금(Gold), 석유(Oil), 커피(Coffee) 등 다양한 자산군에 대한 CFD 거래 서비스를 제공하고 있다.

Axi에 대한 추가 정보나 문의 사항이 있는 경우 mediaenquiries@axi.com으로 연락하면 된다.

Axi Select 프로그램은 Axi 고객에게만 제공된다. CFD 거래는 높은 투자 손실 위험을 수반한다. 본 콘텐츠는 일부 지역에서는 제공되지 않을 수 있다. 자세한 내용은 서비스 약관(Terms of Service)을 참조하기 바란다.

*본 수상 내역은 Axi 그룹 계열사에 부여된 것이다.